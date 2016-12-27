История о том как Ташкент брали...

Quote:
предки нынешних гастарбайтеров совершали набеги на казахские аулы и русские гарнизоны
Как утонченно опустили народ.
Quote:
Весною 1865 года учреждена Туркестанская область, и Черняев назначен был ее военным губернатором.
Так вот благодаря кому Туркестан стал Казахстанским
Quote:
Теперь о той мощи остались лишь воспоминания, старательно изымаемые из библиотек и вытираемые из народной памяти.
Золотые слова истины
Цитата: Dior от 27.12.2016 11:55:16
Quote:
предки нынешних гастарбайтеров совершали набеги на казахские аулы и русские гарнизоны
Как утонченно опустили народ.
[quote]Весною 1865 года учреждена Туркестанская область, и Черняев назначен был ее военным губернатором.
Так вот благодаря кому Туркестан стал Казахстанским
Quote:
Теперь о той мощи остались лишь воспоминания, старательно изымаемые из библиотек и вытираемые из народной памяти.
Золотые слова истины[/quote]
Автор неизвестен, правдоподобность данных событий установить тяжело. Остаются только рукописи и архивные данные имеющие свойство писаться под политическим давлением во все времена.
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