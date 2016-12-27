История о том как Ташкент брали...

предки нынешних гастарбайтеров совершали набеги на казахские аулы и русские гарнизоны

Весною 1865 года учреждена Туркестанская область, и Черняев назначен был ее военным губернатором.

Теперь о той мощи остались лишь воспоминания, старательно изымаемые из библиотек и вытираемые из народной памяти.