А ведь русский тоже хотели латинизировать

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NBE 21 Апреля 2017 в 15:37:40
1. Всякая графика не только техника письма, но и его идеология — алфавит отражает в себе идеологию создавшего его общества и класса (греческий и латинский алфавит эпохи восточной и западной империи, кирилица, петровский гражданский шрифт).
2. Русский гражданский алфавит в его истории является алфавитом самодержавного гнета, миссионерской пропаганды, великорусского национал-шовинизма, что в особенности проявляется в руссификаторской роли этого алфавита по отношению к нац. меньшинствам бывшей Российской Империи (записка генерала Кауфмана и др. документы). В то же время этот алфавит является орудием пропаганды русского империализма за рубежом (славянофильство, борьба за проливы).
3. Русский алфавит и после его частичной реформы 1917 года, целью которой было превратить орудие классовой письменности в орудие массовой грамотности, продолжает оставаться алфавитом национал-буржуазной великорусской идеологии. Это особенно ясно сказывается в стремлении национальностей, пользовавшихся русской графикой, перейти на латинскую графику (осетины, абхазы, движение у коми и т. д.), как на графику, идеологически более нейтральную и международную.
По тем же основаниям национальности арабского письма сознательно выбрали на смену его латинское, а не русское, выдвигая даже принцип недопустимости пополнения латинского алфавита отдельными буквами из алфавита русского.
Современная советская печать демонстрирует, таким образом, огромное противоречие между ее интернациональным социалистическим содержанием и национально-буржуазной графической оболочкой.
4. Латинский алфавит в настоящее время фактически уже перерос в международную графическую основу, в особенности после того, как на советском и отчасти на зарубежном Востоке он делается одним из лозунгов культурной революции (история движения против арабского алфавита на советском Востоке, в Турции, Персии, доклад английского востоковеда Дэнисона Росса об арабском и латинском алфавитах в Тегеране). Унификация национальных латинских алфавитов на советском Востоке (НТА, НДА, НГА), несмотря на некоторые ее недостатки, является реальным шагом вперед на пути к созданию единого международного алфавита.
5. Латинизация русского алфавита является проблемой культурного строительства СССР, вполне назревшей с точки зрения современной идеологии, педагогики и полиграфической техники. На смену унаследованной национально-буржуазной графике должен притти алфавит социалистического общества. Речь идет не просто о создании новой национально-буржуазной разновидности латинского алфавита, какие мы имеем в современной Западной Европе, но о едином международном латинизированном алфавите социализма, разработанном на основе последних достижений материалистической лингвистики, современной техники полиграфии и марксистской педагогики. Застрельщиком в этом движении естественно должен стать СССР и в первую очередь русская графика. Стимулирующее идеологическое влияние этого начинания, как на Востоке, так и среди пролетарских масс и радикальных группировок Запада, будет огромное.
6. Современный русский алфавит, как и другие национальные графики (еврейская, грузинская, армянская и пр.), затрудняют языковое и культурное общение национальностей внутри Союза, в частности, мешают пользоваться нарастающей во всех языках международной терминологией. Наоборот, введение международного алфавита на латинской основе, единого для всех национальностей Союза и предназначенного сменить национальные разновидности латинского алфавита во всем мире, явится одной из решающих предпосылок, которая в невиданной до сих пор степени облегчит языковое и культурное взаимообщение национальностей (система двуязычного обучения в нацобластях и во второй ступени, изучение языков). В этом смысле международный алфавит на латинской основе есть шаг на пути к международному языку. Наоборот, русский алфавит, как и другие национальные алфавиты, в настоящее время уже противоречит темпу развития и использования международного запаса слов.
7. Русский алфавит является в настоящее время не только идеологически чуждой социалистическому строительству формой графики, но также служит главным препятствием делу латинизации, как других национальных по форме алфавитов (еврейский, армянский, грузинский и пр.), так и график, построенных на основе кирилицы (белорусская, украинская, восточно-финские и др.).
8. Не только графическая форма русского алфавита, но и русская орфография, даже после реформы, сохраняет недостатки дореволюционной классовой письменности. Таковы изображение одного звука с помощью нескольких букв (напр. „j“) и обозначение одной буквой нескольких звуков (напр. „е“ и др.), изображение едиными буквами целых слогов („я“, „ю“, „ей“ и пр. и т. д.). Коренная рационализация орфографии в интересах требований марксистской педагогики и массовой ликвидации неграмотности будет легче осуществима со сменой алфавита и должна быть соединена с нею. Таким образом, международный латинский алфавит явится также алфавитом рационального, приспособленного в социалистическом обществе к потребностям стопроцентной грамотности, правописания.
9. Латинская графика в большей степени, чем русский гражданский шрифт, отвечает уровню современной полиграфической техники и физиологии чтения и письма. Это об’ясняется тем, что современная латинская графика, как и физиология глаза и руки современного человека, соответствуют современному уровню развития техники, тогда как графические формы современного русского алфавита (как и других национальных алфавитов Востока) отвечают более низкому уровню развития производительных сил, а следовательно и техники письма и чтения. Поэтому формы латинских букв по сравнению с русскими экономнее в смысле пространства, более четки и удобны для чтения и письма и более красивы и удобны для художественной стилизации. Переход на латинский алфавит с сохранением технических и графических достоинств последнего даст значительную экономию бумаги, металла и рабочей энергии (10-15%), что выразится в десятках миллионов ежегодно и облегчит процессы чтения и письма. Кроме того полиграфическая индустрия получит огромную экономию и рационализацию производства от введения единого стандартного международного алфавита (затраты на оборудование, стандартизация и рационализация производства).
10. Технические и экономические трудности введения латинского алфавита не следует переоценивать, в особенности в отношении полиграфии. Как это показывают прилагаемые тезисы, введение латинского алфавита не потребует коренного переоборудования, если латинизация будет расчитана на несколько лет. С другой стороны полиграфия технически и экономически настолько выиграет от введения единого латинского алфавита, что расходы на латинизацию несомненно будут покрыты в ближайшее же время достигнутой экономией.
Что касается переобучения грамотных, то, во-первых, следует помнить, что количество неграмотного русского населения до сих пор почти равно количеству грамотных. Количество грамотного взрослого населения, повидимому, составляет около 55%. Грамотное население сосредоточено в наиболее культурных городских и промышленных центрах и частью уже знакомо с латинским алфавитом, что значительно облегчает переобучение. Все трудности последнего компенсируются тем, что международный латинский алфавит, графически более совершенный и связанный с переходом к рациональной орфографии, несомненно в ближайшем же году обеспечит полную ликвидацию неграмотности (понижение срока обучения на неделю — месяц).
http://tapemark.narod.ru/rus-latinica-1930.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F