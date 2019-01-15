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Авто
Уникальная машина президента концерна Тойота
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danilov 15 Января 2019 в 15:05:23
Прошлой осенью на автодроме Фуджи показали автомобиль, который был создан конструкторами Тойота в подарок своему боссу - Акио Тойоде. Это необычная версия Toyota Century, получившая название GRMN. От обычной отличается аэродинамическим пакетом от Gazoo Racing и доработанной подвеской. Также неизвестно, какой у неё движок. Либо стандартный гибридный пятилитровый V8 мощностью 431 л. с., либо он-же, но разогнанный до 500 л. с.

Эту спецификацию вроде как не хотели выпускать серийно, но сейчас идут разговоры о том, что всё-таки GRMN поставят на поток.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 15.01.2019 в 15:08:40   # 709020
Вот это действительно уникальная машина !!!



А у директора просто Японскийчленовоз
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