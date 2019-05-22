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Авто
«АвтоВАЗ» объявил массовый отзыв Lada Largus
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едридмадрид 22 Мая 2019 в 15:39:29
Росстандарт и ПАО «АвтоВАЗ» объявили о программе отзыва 32892 фургонов и универсалов Лада Ларгус, реализованных с ноября 2017 года по сегодняшний день. Это приблизительно половина всех проданных за указанное время Ларгусов: например, в прошлом году покупателей нашли 51102 автомобиля этой модели.

Причина: массовый дефект тормозной системы. Мембрана в корпусе вакуумного усилителя тормозов сама собой может сместиться в процессе эксплуатации, из-за чего значительно возрастет необходимое усилие при нажатии на педаль тормоза. От неожиданности водитель может не сориентироваться, что чревато ДТП.

Список VIN-номеров попавших под отзыв машин доступен на сайте Росстандарта. На фирменных вазовских СТО проверят усилитель тормозов и при необходимости заменят его (бесплатно).

У отзываемых машин возможны проблемы с тормозами: из-за смещенной мембраны в вакуумном усилителе повышено усилие на педали тормоза. Что при определенных условиях может привести к аварийной ситуации. На фирменном сервисе проверят дату выпуска вакуумного усилителя и при необходимости заменят узел целиком.

Процедура отзывной кампании стандартная: владельцев уведомят о необходимости посетить сервис по телефону или по почте, а работы будут произведены бесплатно. Самостоятельно же узнать, подпадает ли тот или иной Ларгус под отзыв, можно, сверив VIN машины со списком, опубликованным на официальном сайте Росстандарта.

https://news.drom.ru/Lada-Largus-69070.html

https://autoreview.ru/news/pod-otzyv-popali-33-tysyachi-avtomobiley-lada-largus
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 22.05.2019 в 16:39:05   # 721360
Quote:
«АвтоВАЗ» объявил массовый отзыв Lada Largus


Точно!!! Место проклятое!!!
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