«АвтоВАЗ» объявил массовый отзыв Lada Largus

Росстандарт и ПАО «АвтоВАЗ» объявили о программе отзыва 32892 фургонов и универсалов Лада Ларгус, реализованных с ноября 2017 года по сегодняшний день. Это приблизительно половина всех проданных за указанное время Ларгусов: например, в прошлом году покупателей нашли 51102 автомобиля этой модели.
Причина: массовый дефект тормозной системы. Мембрана в корпусе вакуумного усилителя тормозов сама собой может сместиться в процессе эксплуатации, из-за чего значительно возрастет необходимое усилие при нажатии на педаль тормоза. От неожиданности водитель может не сориентироваться, что чревато ДТП.
Список VIN-номеров попавших под отзыв машин доступен на сайте Росстандарта. На фирменных вазовских СТО проверят усилитель тормозов и при необходимости заменят его (бесплатно).
У отзываемых машин возможны проблемы с тормозами: из-за смещенной мембраны в вакуумном усилителе повышено усилие на педали тормоза. Что при определенных условиях может привести к аварийной ситуации. На фирменном сервисе проверят дату выпуска вакуумного усилителя и при необходимости заменят узел целиком.
Процедура отзывной кампании стандартная: владельцев уведомят о необходимости посетить сервис по телефону или по почте, а работы будут произведены бесплатно. Самостоятельно же узнать, подпадает ли тот или иной Ларгус под отзыв, можно, сверив VIN машины со списком, опубликованным на официальном сайте Росстандарта.