Tesla не сможет сертифицировать Cybertruck в Европе

Цитата: старик от

Ничего себе-из нержавейки! А что из композитов нельзя изготовить панели? Ничего себе-из нержавейки! А что из композитов нельзя изготовить панели?

Можно, но стоимость увеличиться в разы. И проект станет не окупаемым. А пока есть дешевая нержавейка, проекты в Space X будут по бросовым ценам.Илон действует стратегически, дешевая нержавейка даст возможность осуществить большую космическую программу, которая определит будущего вассала планеты.