Tesla не сможет сертифицировать Cybertruck в Европе

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danilov 18 Декабря 2019 в 16:45:57
Теллер акцентирует внимание на разнице между требованиями к безопасности в США и Европе: в Новом Свете у производителей есть возможность самим сертифицировать модель как дорожную, а, например, в Германии для этого необходимо привлекать государственные органы и независимых экспертов вроде SGS-TÜV. Главная проблема Кибертрака — жесткие внешние панели. Так как они изготовлены из нержавеющей стали, то в них невозможно заложить деформацию при столкновении с пешеходом.
И отсюда вытекает вторая проблема: силы, действующие на пассажиров во время аварии, из-за невозможности деформации будут настолько велики, что станут бесполезны даже эйрбеги. Теллер приходит к мнению, что базовая концепция Кибертрака не соответствует европейской философии безопасности и пикап может выехать на дороги только после того, как производитель «довольно серьезно изменит его конструкцию».
Ранее в Сети появилось видео с Илоном Маском, разъезжающим на Cybertruck по Малибу, штат Калифорния. При этом пикап отличался от того, что Tesla показала на презентации: у дорожной машины было некое подобие фар вместо сплошной светодиодной полосы.
https://motor.ru/news/unsafe-cybertruck-16-12-2019.htm
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ИНКВИЗИТОР 18.12.2019 в 23:31:42 # 737012
Цитата: старик от 18.12.2019 11:20:27
Ничего себе-из нержавейки! А что из композитов нельзя изготовить панели?
Ничего себе-из нержавейки! А что из композитов нельзя изготовить панели?
Можно, но стоимость увеличиться в разы. И проект станет не окупаемым. А пока есть дешевая нержавейка, проекты в Space X будут по бросовым ценам.
Илон действует стратегически, дешевая нержавейка даст возможность осуществить большую космическую программу, которая определит будущего вассала планеты.
Цитата: Absolute от 18.12.2019 20:29:08
Можно, но стоимость увеличиться в разы. И проект станет не окупаемым. А пока есть дешевая нержавейка, проекты в Space X будут по бросовым ценам.
Илон действует стратегически, дешевая нержавейка даст возможность осуществить большую космическую программу, которая определит будущего вассала планеты.
Цитата: старик от 18.12.2019 11:20:27
Ничего себе-из нержавейки! А что из композитов нельзя изготовить панели?
Ничего себе-из нержавейки! А что из композитов нельзя изготовить панели?
Можно, но стоимость увеличиться в разы. И проект станет не окупаемым. А пока есть дешевая нержавейка, проекты в Space X будут по бросовым ценам.
Илон действует стратегически, дешевая нержавейка даст возможность осуществить большую космическую программу, которая определит будущего вассала планеты.
Аферист этот Илон Маск,да и нержавейка никогда не была дешевой.Вспомнить хотя бы Де Лореан то же с помпой был проект и то же из нержавейки.