НАМИ полностью рассекретил дизайн первого внедорожника Aurus

А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы" ©
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danilov 19 Августа 2020 в 11:22:22
Komendant укомплектуют гибридной силовой установкой. В ее состав войдет 4,4-литровый бензиновый наддувный двигатель V8, компактный электрический мотор и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Суммарная мощность агрегатов — 600 лошадиных сил. Привод — полный.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 19.08.2020 в 12:40:19 # 761045
В упор не вижу ничего экстраординарного в дизайне экстерьера данного авто.
Но заголовок хорош!