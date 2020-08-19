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Авто
НАМИ полностью рассекретил дизайн первого внедорожника Aurus
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danilov 19 Августа 2020 в 11:22:22
ФГУП НАМИ запатентовал дизайн серийной версии внедорожника Aurus Komendant, который разрабатывался в рамках проекта «Кортеж»


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Komendant укомплектуют гибридной силовой установкой. В ее состав войдет 4,4-литровый бензиновый наддувный двигатель V8, компактный электрический мотор и 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Суммарная мощность агрегатов — 600 лошадиных сил. Привод — полный.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ара горный 19.08.2020 в 12:40:19   # 761045
Quote:
А я тебе говорил - место проклятое! ! ! А то всё "руки из жопы, руки из жопы" ©
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  walker 19.08.2020 в 14:46:34   # 761054
Извините, а что здесь в дизайне этакого, чтобы была нужда полностью секретить?
В упор не вижу ничего экстраординарного в дизайне экстерьера данного авто.
Но заголовок хорош!
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