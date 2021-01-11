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Авто
Байкер ответил Собчак, которая удивилась цене на мотоцикл «Урал»
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GoodZone 11 Января 2021 в 08:54:06
Цена мотоцикла с коляской «Урал», который выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе в Свердловской области, абсолютно обоснованна, заявил байкер Сергей Лежнев телеведущей Ксении Собчак, удивившейся, что «Урал» стоит почти 900 тыс. рублей.

О стоимости мотоцикла Собчак написала в своем Telegram. «А вы знали, что мотоцикл «Урал» стоит почти 900к?» – спросила телеведущая, сопроводив пост фотографией с сайта производителя транспортного средства.



В свою очередь Лежнев отметил, что это «нормальная цена, хороший мотоцикл». Почему он должен стоить три копейки? Это единственный мотоцикл в мире с коляской, который выпускается на заводе. Обычно мотоциклы выпускаются отдельно, а коляски уже другие компании выпускают. Это все тоже недешево», – цитирует Ura.ru Лежнева.

Байкер подчеркнул, что «Урал» особенно популярен за границей. По его мнению, российский рынок не готов к такому мотоциклу. «У нас [в СССР] «Урал» понимали, как «валить картошку или навоз на огород». Сейчас это совсем другой мотоцикл», – заключил он.
Мотожурналист Андрей Родионов сравнил мотоцикл «Урал» с транспортом американского бренда Harley-Davidson. «Стоимость такого же архаичного мотоцикла, как Harley-Davidson, никого не удивляет? Если у «Урала» снять все детали с его архаичной рамы, разложить в рядочек и подчитать их себестоимость, они ничем не будут отличаться от деталей мотоциклов, которые стоят от миллиона и выше», – сказал Родионов.

Он также согласился с тем, что в России «Урал» не пользуется такой популярностью, как за рубежом. «Никто, кроме заграничных покупателей, в трезвом уме его [мотоцикл] покупать не будет. Поэтому мы смотрим на Брэда Питта, который рассекает на своем «Урале» по окрестным дорожкам, и ждем его регистрации на российском мотофоруме oppozit.ru», – добавил мотожурналист.

В начале января сообщалось, что в США восхитились новым российским мотоциклом с коляской Ural Gear Up GEO, который создал Ирбитский мотоциклетный завод.



Журнал оценив новинку, назвал его лучшим видом безумия.

https://vz.ru/news/2021/1/10/1079308.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 11.01.2021 в 09:38:44   # 769651
Еа этом аппарате в 90—х в Казахстане выбили всю сайгу на рога.
Люльку правда снимали
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  звукач 11.01.2021 в 09:56:53   # 769653
всю юность провел на "Урале",все друзья имели мотоцикл Урал рассекали по всей области,но вот поездка в горы на нем летом это было приключение - грелся постоянно.А так то моцик хороший,с коляской можно было даже на козла поставить дури хватало у мотора.Сейчас конечно это уже совсем другой аппарат - очень много улучшений и модернизаций.Да и с нашим движением и водятлами садится на мотоцикл если често страшно.
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  acid 11.01.2021 в 11:23:36   # 769659
Цитата: строитель от 11.01.2021 03:38:44
Еа этом аппарате в 90—х в Казахстане выбили всю сайгу на рога.
Люльку правда снимали

Подтверждаю. Забыл уточнить, что огромное количество мужиков покалечилось тогда. Рога скупали арабы.
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  Walter 11.01.2021 в 12:09:37   # 769662
Цитата: строитель от 11.01.2021 03:38:44
Еа этом аппарате в 90—х в Казахстане выбили всю сайгу на рога.
Люльку правда снимали
кто сайгу выбил? Ты что ли?
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  Walter 11.01.2021 в 12:11:32   # 769663
Цитата: звукач от 11.01.2021 03:56:53
всю юность провел на "Урале",все друзья имели мотоцикл Урал рассекали по всей области,но вот поездка в горы на нем летом это было приключение - грелся постоянно.А так то моцик хороший,с коляской можно было даже на козла поставить дури хватало у мотора.Сейчас конечно это уже совсем другой аппарат - очень много улучшений и модернизаций.Да и с нашим движением и водятлами садится на мотоцикл если често страшно.
у меня в сарае стоит урал , какого года выпуска не знаю. Смотрю на новый и никакой разницы не вижу.
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  Hairless 11.01.2021 в 12:27:46   # 769664
Цитата: Walter от 11.01.2021 06:11:32
Цитата: звукач от 11.01.2021 03:56:53
всю юность провел на "Урале",все друзья имели мотоцикл Урал рассекали по всей области,но вот поездка в горы на нем летом это было приключение - грелся постоянно.А так то моцик хороший,с коляской можно было даже на козла поставить дури хватало у мотора.Сейчас конечно это уже совсем другой аппарат - очень много улучшений и модернизаций.Да и с нашим движением и водятлами садится на мотоцикл если често страшно.
у меня в сарае стоит урал , какого года выпуска не знаю. Смотрю на новый и никакой разницы не вижу.

Навскидку - отсутствуют карбюраторы с их проблемами. Соответственно ТТХ двигла совсем другие.
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  Практичный 11.01.2021 в 12:58:53   # 769666
Цитата: Walter от 11.01.2021 06:11:32
Цитата: звукач от 11.01.2021 03:56:53
всю юность провел на "Урале",все друзья имели мотоцикл Урал рассекали по всей области,но вот поездка в горы на нем летом это было приключение - грелся постоянно.А так то моцик хороший,с коляской можно было даже на козла поставить дури хватало у мотора.Сейчас конечно это уже совсем другой аппарат - очень много улучшений и модернизаций.Да и с нашим движением и водятлами садится на мотоцикл если често страшно.
у меня в сарае стоит урал , какого года выпуска не знаю. Смотрю на новый и никакой разницы не вижу.
он как уазик буханка-идеален,доработки не требует
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  Manitu 11.01.2021 в 13:48:44   # 769667
Был такой у меня. 83г, выпуска. Переделывал с двух карбюраторов на один. Ставил дуги для безопасности. Снимал люльку. Вот это мощь была. По ночной трассе гонки устраивали.
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