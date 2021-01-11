Байкер ответил Собчак, которая удивилась цене на мотоцикл «Урал»

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GoodZone 11 Января 2021 в 08:54:06
О стоимости мотоцикла Собчак написала в своем Telegram. «А вы знали, что мотоцикл «Урал» стоит почти 900к?» – спросила телеведущая, сопроводив пост фотографией с сайта производителя транспортного средства.
В свою очередь Лежнев отметил, что это «нормальная цена, хороший мотоцикл». Почему он должен стоить три копейки? Это единственный мотоцикл в мире с коляской, который выпускается на заводе. Обычно мотоциклы выпускаются отдельно, а коляски уже другие компании выпускают. Это все тоже недешево», – цитирует Ura.ru Лежнева.
Байкер подчеркнул, что «Урал» особенно популярен за границей. По его мнению, российский рынок не готов к такому мотоциклу. «У нас [в СССР] «Урал» понимали, как «валить картошку или навоз на огород». Сейчас это совсем другой мотоцикл», – заключил он.
Мотожурналист Андрей Родионов сравнил мотоцикл «Урал» с транспортом американского бренда Harley-Davidson. «Стоимость такого же архаичного мотоцикла, как Harley-Davidson, никого не удивляет? Если у «Урала» снять все детали с его архаичной рамы, разложить в рядочек и подчитать их себестоимость, они ничем не будут отличаться от деталей мотоциклов, которые стоят от миллиона и выше», – сказал Родионов.
Он также согласился с тем, что в России «Урал» не пользуется такой популярностью, как за рубежом. «Никто, кроме заграничных покупателей, в трезвом уме его [мотоцикл] покупать не будет. Поэтому мы смотрим на Брэда Питта, который рассекает на своем «Урале» по окрестным дорожкам, и ждем его регистрации на российском мотофоруме oppozit.ru», – добавил мотожурналист.
В начале января сообщалось, что в США восхитились новым российским мотоциклом с коляской Ural Gear Up GEO, который создал Ирбитский мотоциклетный завод.
Журнал оценив новинку, назвал его лучшим видом безумия.
https://vz.ru/news/2021/1/10/1079308.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Люльку правда снимали
Цитата: строитель от 11.01.2021 03:38:44
Еа этом аппарате в 90—х в Казахстане выбили всю сайгу на рога.
Люльку правда снимали
Еа этом аппарате в 90—х в Казахстане выбили всю сайгу на рога.
Люльку правда снимали
Подтверждаю. Забыл уточнить, что огромное количество мужиков покалечилось тогда. Рога скупали арабы.
Цитата: строитель от 11.01.2021 03:38:44кто сайгу выбил? Ты что ли?
Еа этом аппарате в 90—х в Казахстане выбили всю сайгу на рога.
Люльку правда снимали
Еа этом аппарате в 90—х в Казахстане выбили всю сайгу на рога.
Люльку правда снимали
Цитата: звукач от 11.01.2021 03:56:53у меня в сарае стоит урал , какого года выпуска не знаю. Смотрю на новый и никакой разницы не вижу.
всю юность провел на "Урале",все друзья имели мотоцикл Урал рассекали по всей области,но вот поездка в горы на нем летом это было приключение - грелся постоянно.А так то моцик хороший,с коляской можно было даже на козла поставить дури хватало у мотора.Сейчас конечно это уже совсем другой аппарат - очень много улучшений и модернизаций.Да и с нашим движением и водятлами садится на мотоцикл если често страшно.
всю юность провел на "Урале",все друзья имели мотоцикл Урал рассекали по всей области,но вот поездка в горы на нем летом это было приключение - грелся постоянно.А так то моцик хороший,с коляской можно было даже на козла поставить дури хватало у мотора.Сейчас конечно это уже совсем другой аппарат - очень много улучшений и модернизаций.Да и с нашим движением и водятлами садится на мотоцикл если често страшно.
Цитата: Walter от 11.01.2021 06:11:32
Цитата: звукач от 11.01.2021 03:56:53у меня в сарае стоит урал , какого года выпуска не знаю. Смотрю на новый и никакой разницы не вижу.
всю юность провел на "Урале",все друзья имели мотоцикл Урал рассекали по всей области,но вот поездка в горы на нем летом это было приключение - грелся постоянно.А так то моцик хороший,с коляской можно было даже на козла поставить дури хватало у мотора.Сейчас конечно это уже совсем другой аппарат - очень много улучшений и модернизаций.Да и с нашим движением и водятлами садится на мотоцикл если често страшно.
всю юность провел на "Урале",все друзья имели мотоцикл Урал рассекали по всей области,но вот поездка в горы на нем летом это было приключение - грелся постоянно.А так то моцик хороший,с коляской можно было даже на козла поставить дури хватало у мотора.Сейчас конечно это уже совсем другой аппарат - очень много улучшений и модернизаций.Да и с нашим движением и водятлами садится на мотоцикл если често страшно.
Навскидку - отсутствуют карбюраторы с их проблемами. Соответственно ТТХ двигла совсем другие.
Практичный 11.01.2021 в 12:58:53 # 769666
Цитата: Walter от 11.01.2021 06:11:32он как уазик буханка-идеален,доработки не требует
Цитата: звукач от 11.01.2021 03:56:53у меня в сарае стоит урал , какого года выпуска не знаю. Смотрю на новый и никакой разницы не вижу.
всю юность провел на "Урале",все друзья имели мотоцикл Урал рассекали по всей области,но вот поездка в горы на нем летом это было приключение - грелся постоянно.А так то моцик хороший,с коляской можно было даже на козла поставить дури хватало у мотора.Сейчас конечно это уже совсем другой аппарат - очень много улучшений и модернизаций.Да и с нашим движением и водятлами садится на мотоцикл если често страшно.
всю юность провел на "Урале",все друзья имели мотоцикл Урал рассекали по всей области,но вот поездка в горы на нем летом это было приключение - грелся постоянно.А так то моцик хороший,с коляской можно было даже на козла поставить дури хватало у мотора.Сейчас конечно это уже совсем другой аппарат - очень много улучшений и модернизаций.Да и с нашим движением и водятлами садится на мотоцикл если често страшно.