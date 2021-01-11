Байкер ответил Собчак, которая удивилась цене на мотоцикл «Урал»

всю юность провел на "Урале",все друзья имели мотоцикл Урал рассекали по всей области,но вот поездка в горы на нем летом это было приключение - грелся постоянно.А так то моцик хороший,с коляской можно было даже на козла поставить дури хватало у мотора.Сейчас конечно это уже совсем другой аппарат - очень много улучшений и модернизаций.Да и с нашим движением и водятлами садится на мотоцикл если често страшно.