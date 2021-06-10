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Toyota показала «заряженный» Land Cruiser 300 GR Sport
Следом за Toyota Land Cruiser 300 нового поколения японская марка представила «заряженную» модификацию модели с приставкой GR Sport. Такой внедорожник отличается от стандартного элементами дизайна: черной решеткой радиатора с сетчатым рисунком, черными дисками, затемненной окантовкой оптики и дополнительной защитой на бамперах, а также обвесом из неокрашенного пластика. Технических подробностей пока нет, однако можно предположить, что у Land Cruiser 300 GR Sport будут иные настройки подвески.