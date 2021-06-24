Концерн Audi объявил об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
GoodZone 24 Июня 2021 в 09:35:07
Начиная с 2026 года все новые модели Audi будут электромобилями, заявил глава концерна Маркус Дюзманн на климатической конференции в Берлине, передает Deutsche Welle.
Ожидается, что к 2025 году в линейке Audi будет более 20 моделей электромобилей. При этом производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания предполагается постепенно свернуть к 2033 году. Впрочем, в связи с высоким спросом в Китае такие машины, возможно, продолжат выпускать на местных партнерских заводах и после 2033 года, допустил глава Audi.
«Я не верю в силу запретов, я верю в успешность технологий и инноваций», – добавил он.
О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд других производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors – c 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн, Volkswagen – с 2040 года.
В мае глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что весь транспорт в будущем – кроме ракет – будет работать на электричестве. По его словам, в последнюю очередь электрическими станут самолеты, это связано со сложностями с батареями.
Комментарии, по рейтингу, по дате