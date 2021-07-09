Китайский Илон Маск

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danilov 09 Июля 2021 в 10:12:47
Кстати, эта же новинка продаётся и без аккумулятора, потому что производитель построил уже более 160 станций быстрой замены батареи, которая происходит за 3 минуты. Имя компании - NIO.
Основатель NIO Ли Бин, он же Уильям Ли – такой псевдоним он взял для общения с западным миром. Он первым среди китайских конкурентов сектора вывел свою компанию на Нью-Йоркскую фондовую биржу, сейчас его состояние, по оценке Forbes, – $6,7 млрд.
В 2016 г. компания представила свой двухдверный спортивный автомобиль EP9 в галерее Saatchi в Лондоне, а позже шесть EP9 были проданы инвесторам за 2,5 млн фунтов каждый.
EP9 установил пять мировых рекордов скорости прохождения круга на гоночных трассах, в том числе на Северной петле Нюрбургринга в Германии. В 2018 произошло размещение акций и привлечение ещё $1 млрд. В декабре 2017 г. NIO открыла прием заказов на свой первый электрический внедорожник ES8 с запасом хода 350 км по цене $65000. В 2018 началось производство внедорожника ES6 размерами поменьше, стоимостью от $50 000 и запасом хода от 410 км.
При этом компания приносила одни убытки. В 2017 г. – более $770 млн, в 2018 г. – $1,4 млрд, в 2019 – $406 млн. Конкуренты дышали в спину. В 2019 в Китае работало 500 стартапов электромобилей. А Tesla начала строительство собственного завода в Китае. В конце 2019 г. NIO официально предупредила инвесторов, что в течение следующих 12 месяцев у нее попросту могут закончиться деньги и придется подавать на банкротство.
Но у сказки хороший конец. На помощь пришло государство. Точнее, местные госкомпании решили поддержать инноватора и выделили $1 млрд. Помощь подоспела вовремя. В 2020 дела пошли лучше, продажи выросли, NIO прошёл сертификацию в Европе. Первые машины отправятся в конце этого (2021) года в Норвегию.
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