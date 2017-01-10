Toyota показала американскую версию новой Camry 60

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SPYKER X 10 Января 2017 в 12:30:35
Внешне новая, восьмая по счёту, генерация Toyota Camry получилась куда более агрессивной, нежели её предшественник. Правда, изменения в дизайне сложно назвать кардинальными — седан по-прежнему узнаваем. Что касается размеров, то «Камри» подросла. Теперь длина машины составляет 4 859 мм. При этом высота новинки уменьшилась на 25 мм.
Если изменения во внешности модели придутся по вкусу не всем, то салон седана однозначно похорошел. Водителя и пассажиров встретят абсолютно новые сиденья, а информацию до них будет доносить трио дисплеев, включая 10-дюймовый проекционный на лобовом стекле. За безопасность отвечают десять подушек безопасности, продвинутые системы стабилизации и предотвращения столкновений, а также множество других электронных помощников, входящих в пакет Toyota Safety Sense P.
На американском рынке Camry предлагается с тремя силовыми установками. На вершине пирамиды — 3.5-литровый V6, чуть пониже расположился гибрид на базе 2.5-литрового агрегата, а в самом низу — аналогичный мотор, но без электрического помощника. Бензин-электрическая модификация работает в паре с вариатором, а для остальных предлагается 8-ступенчатый автомат.
В автосалонах США машины должны появиться уже летом 2017 года. А вот когда публике покажут европейский вариант модели, который будет продаваться и в Казахстане, пока не известно.
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