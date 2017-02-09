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Авто
В США продают раллийную Lada VFTS за $40 тысяч
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danilov 09 Февраля 2017 в 15:06:50
На американских сайтах объявлений появилось интересное предложение — раллийная Lada VFTS. Продавец просит за машину $40 тысяч и утверждает, что других таких машин в США попросту нет.



В объявлении указано, что выставленный на продажу автомобиль выпущен в 1987 году. По словам продавца, в 2016 году машину собрали заново, поэтому в поле «состояние» указано, что автомобиль новый. Владелец упомянул, что готов рассмотреть обмен на равноценный автомобиль.



Машина весит менее 860 кг. Под капотом находится 2,0-литровый атмосферный мотор с двумя карбюраторами Weber, распредвалом и клапанами фирмы Schrick, а также поршнями и шатунами Ross Racing, который работает исключительно на гоночном топливе.



На автомобиле также установлена выпускная система из нержавейки (диаметр 60 мм), «паук» 4-2-1, омологированная для спорта 5-ступенчатая «механика», перебранный дифференциал, гоночные «ковши» с ремнями Sabelt, 16-точечный каркас безопасности и 16-дюймовые магниевые колесные диски Speedline.



Лада VFTS — раллийный автомобиль эпохи 1980-х, который собирали на Вильнюсской фабрике транспортных средств мелкими сериями.



Добавим, что на американских сайтах активно идет обсуждение цены Lada VFTS. Пока абсолютное большинство участников дискуссии считает, что машина указанных денег не стоит.















Комментарии, по рейтингу, по дате
  Altel 09.02.2017 в 15:14:16   # 579588
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  Viktor11 09.02.2017 в 15:17:30   # 579590
Чисто как-то не по нашему
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  Nafis 09.02.2017 в 15:19:17   # 579592
Цитата: Viktor11 от 09.02.2017 15:17:30
Чисто как-то не по нашему

У нас с завода и то грязнее выходят.(выходили)
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  Manitu 09.02.2017 в 15:28:43   # 579595
И нахрена в тазик столько денег вбухали? Такой же тазик и остался, только с понтами.
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  Максимыч 09.02.2017 в 15:43:03   # 579603
Задние фонари не аутентичные. Китайский хрусталь.
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  Ap6ubergenov 09.02.2017 в 16:35:49   # 579613
Вазовские инжерены прихуели наверное от увиденного, не верят своим глазам наверное
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  Desperado 09.02.2017 в 17:40:21   # 579625
Все таки в России - место было заколдованное...
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  N@VIGATOR 09.02.2017 в 19:49:40   # 579646
Вспомнилось

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