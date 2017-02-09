В США продают раллийную Lada VFTS за $40 тысяч

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danilov 09 Февраля 2017 в 15:06:50
В объявлении указано, что выставленный на продажу автомобиль выпущен в 1987 году. По словам продавца, в 2016 году машину собрали заново, поэтому в поле «состояние» указано, что автомобиль новый. Владелец упомянул, что готов рассмотреть обмен на равноценный автомобиль.
Машина весит менее 860 кг. Под капотом находится 2,0-литровый атмосферный мотор с двумя карбюраторами Weber, распредвалом и клапанами фирмы Schrick, а также поршнями и шатунами Ross Racing, который работает исключительно на гоночном топливе.
На автомобиле также установлена выпускная система из нержавейки (диаметр 60 мм), «паук» 4-2-1, омологированная для спорта 5-ступенчатая «механика», перебранный дифференциал, гоночные «ковши» с ремнями Sabelt, 16-точечный каркас безопасности и 16-дюймовые магниевые колесные диски Speedline.
Лада VFTS — раллийный автомобиль эпохи 1980-х, который собирали на Вильнюсской фабрике транспортных средств мелкими сериями.
Добавим, что на американских сайтах активно идет обсуждение цены Lada VFTS. Пока абсолютное большинство участников дискуссии считает, что машина указанных денег не стоит.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Viktor11 от 09.02.2017 15:17:30
Чисто как-то не по нашему
Чисто как-то не по нашему
У нас с завода и то грязнее выходят.(выходили)
Ap6ubergenov 09.02.2017 в 16:35:49 # 579613