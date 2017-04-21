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Авто
Toyota показала новую Camry для казахстанского рынка
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danilov 21 Апреля 2017 в 10:33:21
Компания Toyota представила прототип модели Camry нового поколения, которая будет продаваться на азиатских (китайском) рынках, в том числе в Казахстане, России и других странах СНГ. Седан Fun Concept был показан в автосалоне в Шанхае.


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Напомним, что американскую версию Camry нового поколения японцы официально презентовали еще в начале 2017 года в Детройте (седан тогда назвали самой красивой машиной в истории модели). Однако внешность модели, которая будет продаваться на других рынках, до сих пор оставалась загадкой.

"Концепт Toyota Fun намекает на то, что наша Camry получит узкие фары и задние фонари, более крупную радиаторную решетку, иное боковое остекление и оформление кормы. Известно, что машина будет построена на той же модульной платформе TNGA, что и заокеанская версия. По предварительной информации, серийная версия азиатской Camry должна появиться осенью этого года", - говорится в статье.

Впрочем, пока неизвестно, сохранятся ли вышеназванные особенности у серийного автомобиля.











Комментарии, по рейтингу, по дате
  КЕДЫ 21.04.2017 в 10:38:20   # 597760
Класс. Но такая решетка не для наших дорог. Несложно представить в каком состочнии она будет после езды по российским дорогам осенью или весной
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  decoder 21.04.2017 в 10:43:29   # 597761
Класная, дайте две...
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  Marvel 21.04.2017 в 11:30:20   # 597768
Тойота в этот раз хочет уйти от традиционных ценностей Камри, таких как семья, спокойствие в сторону спорта. Кардинально меняет имидж. Я считаю зря
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  Лысый 21.04.2017 в 11:33:22   # 597769
В Казахстане грядет новая череда семейных ссор и лихорадочных оформлений автокредитов.
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  КЕДЫ 21.04.2017 в 11:48:19   # 597772
Цитата: Лысый от 21.04.2017 11:33:22
В Казахстане грядет новая череда семейных ссор и лихорадочных оформлений автокредитов.


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  Лялька 21.04.2017 в 12:24:30   # 597775
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  MadTV 21.04.2017 в 13:02:21   # 597787
100% обертку поменяли, а внутри все такие же двигатели и тормоза, будущим владельцам новых камри советую сразу меня тормозную систему-диски и колодки.
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