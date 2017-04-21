Toyota показала новую Camry для казахстанского рынка

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danilov 21 Апреля 2017 в 10:33:21
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Напомним, что американскую версию Camry нового поколения японцы официально презентовали еще в начале 2017 года в Детройте (седан тогда назвали самой красивой машиной в истории модели). Однако внешность модели, которая будет продаваться на других рынках, до сих пор оставалась загадкой.
"Концепт Toyota Fun намекает на то, что наша Camry получит узкие фары и задние фонари, более крупную радиаторную решетку, иное боковое остекление и оформление кормы. Известно, что машина будет построена на той же модульной платформе TNGA, что и заокеанская версия. По предварительной информации, серийная версия азиатской Camry должна появиться осенью этого года", - говорится в статье.
Впрочем, пока неизвестно, сохранятся ли вышеназванные особенности у серийного автомобиля.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Лысый от 21.04.2017 11:33:22
В Казахстане грядет новая череда семейных ссор и лихорадочных оформлений автокредитов.
В Казахстане грядет новая череда семейных ссор и лихорадочных оформлений автокредитов.
Цитата: decoder от 21.04.2017 10:43:29
Класная, дайте две...
Класная, дайте две...
Зачем вам две?