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Авто
Mercedes-Benz All-Terrain 4x4²
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danilov 21 Июля 2017 в 17:11:02
Компания Mercedes-Benz представила свой первый действительно внедорожный универсал All-Terrain 4x4².

Созданием машины занималась та же группа инженеров, что корпела над обычной «Е-шкой» последнего поколения, во главе с Юргеном Эберле. За основу для постройки All-Terrain 4x4² был взят обычный универсал Е-Класса, а не дизельный «олл-террайн» - ради его мощного двигателя, бензинового V6 3.0 с турбонаддувом, отдачей в 333 л.с. и 480 Н-м.

Основные работы пришлись на подвеску. Спереди появился дополнительный подрамник, сзади изменились точки крепления деталей подвески и даже колес. Все это было сделано с одной целью: чтобы поставить на универсал бортовые редукторы ручной работы, которые позволили максимально увеличить дорожный просвет - до впечатляющих 420 мм!

Что получилось в итоге? Mercedes-Benz E-Class All-Terrain 4x4² способен форсировать брод глубиной до полуметра, угол въезда составляет 35,8 градуса, съезда - 35,6 градуса, а угол рампы равен 31,7 градуса.

Место стандартных заняли более размеристые 20-дюймовые колеса, позаимствованные у R-Класса, которые были обуты в зубастые покрышки. Расширители арок для них напечатали на 3D-принтере.

Однако полноценным внедорожником переделанный Е-Класс все же не стал - поскольку никаких дополнительных блокировок на нем не появилось, и полный привод остался без изменений с гражданской версии All-Terrain - с фиксированной пропорцией распределения момента 45:55 в пользу задних колес. Да и создатели машины не ставили перед собой такую цель, поскольку All-Terrain 4x4² всего лишь инженерная забава, шоукар, не предназначенный для серийного производства.


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