Водитель «Нивы» получил штраф за езду со скоростью 206 км/ч

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danilov 26 Июля 2017 в 10:11:45
Судя по тексту штрафного постановления, тольяттинские спасатели — отважные ребята. Они разогнали пикап на базе длинной версии LADA 4×4 до 206 км/ч и получили штраф в размере 5 000 рублей за превышение скорости на 146 км/ч.
Руководство Центра гражданской защиты шутку не оценило и провело внутреннее расследование. В результате водителя машины нашли и взяли с него объяснительную. Текст ниже (пунктуация и стилистика текста сохранены).
«Я, спасатель Желнов В. А., 27.06.2017 г. в 11:40 получил вызов от оперативного дежурного о возгорании квартиры по адресу ул. Чапаева, д. 149. Поняв, что это срочный вызов, я принял меры для наибыстрейшего прибытия к месту пожара. Для стартового ускорения автомобиля ВИС 23461 г/н Н306 ХР 163 зацепил с помощью верёвки за турбированный ГАЗ-33081. На скорости 160 км/ч я от него отцепился и включил 5-ю передачу. Пролетая мимо ул. Родины, д. 52, со скоростью 206 км/ч, я издал 2 предупредительных гудка, тем самым оповестив камеру фиксации скорости, что я лечу с превышением. Приближаясь к месту пожара, по рации сообщил пожарным, чтобы они меня ловили. Пожарные, натянув рукав поперек дороги, приготовились к встрече со мной. Благодаря слаженным действиям пожарного караула 11 части нам удалось остановить гоночный автомобиль на базе Нивы. Прошу меня не наказывать, так как к месту пожара я прибыл за 2 минуты до начала пожара».
К слову, по паспортным данным больше 110 км/ч такая «Нива» не разгоняется.
https://www.zr.ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: kkafp от 26.07.2017 10:28:08спидометр обманывает в большую сторону, по gps проверял много раз,запросто может на 10км.ч обмануть,
По паспортным данным не знаю, но у меня была 4 дверная Нива, больше 110 разгоняется, проверял где-то до 150. Страшно конечно, вибрацию раздатки так и не смог победить. 206 не знаю, с горочки может быть.
По паспортным данным не знаю, но у меня была 4 дверная Нива, больше 110 разгоняется, проверял где-то до 150. Страшно конечно, вибрацию раздатки так и не смог победить. 206 не знаю, с горочки может быть.
Цитата: Pole13 от 26.07.2017 11:27:51
спидометр обманывает в большую сторону, по gps проверял много раз,запросто может на 10км.ч обмануть,
спидометр обманывает в большую сторону, по gps проверял много раз,запросто может на 10км.ч обмануть,
Конечно, так как согласно ЕЭК ООН №39 (ГОСТ Р 41.39-99) средняя погрешность спидометра может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч.
Только к старой ниве тем более где чинились мосты, раздатка и стоят шины большего диаметра это применять абсолютно бессмысленно.
Цитата: Pole13 от 26.07.2017 13:06:06
А вообще кроме шуток Нива может "положить стрелку", на нее ставят компрессор и вуаля 120 коней.
А вообще кроме шуток Нива может "положить стрелку", на нее ставят компрессор и вуаля 120 коней.
Видел на скорости 140-150 км/ч как Новую усиленную Ниву начало кидать из стороны в сторону (колесо лопнуло), честно сказать страшное зрелище, эта машина для таких полетов не предназначена и думаю гоночное усиление ни к чему
Цитата: Serg155 от 26.07.2017 13:38:16компрессор на ниву ставят не для гонок,родных 80 лошадок не хватает, даже на пониженной приходится брать препятствия ходом,а компрессор прибавляет ей низов.
Видел на скорости 140-150 км/ч как Новую усиленную Ниву начало кидать из стороны в сторону (колесо лопнуло), честно сказать страшное зрелище, эта машина для таких полетов не предназначена и думаю гоночное усиление ни к чему
Цитата: Pole13 от 26.07.2017 13:06:06
А вообще кроме шуток Нива может "положить стрелку", на нее ставят компрессор и вуаля 120 коней.
А вообще кроме шуток Нива может "положить стрелку", на нее ставят компрессор и вуаля 120 коней.
Видел на скорости 140-150 км/ч как Новую усиленную Ниву начало кидать из стороны в сторону (колесо лопнуло), честно сказать страшное зрелище, эта машина для таких полетов не предназначена и думаю гоночное усиление ни к чему
"Рожденный ползать летать не может"