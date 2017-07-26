Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Авто
Водитель «Нивы» получил штраф за езду со скоростью 206 км/ч
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Июля 2017 в 10:11:45
Рекордную для спецавтомобиля скорость установили спасатели, спешившие на вызов.

Судя по тексту штрафного постановления, тольяттинские спасатели — отважные ребята. Они разогнали пикап на базе длинной версии LADA 4×4 до 206 км/ч и получили штраф в размере 5 000 рублей за превышение скорости на 146 км/ч.

Руководство Центра гражданской защиты шутку не оценило и провело внутреннее расследование. В результате водителя машины нашли и взяли с него объяснительную. Текст ниже (пунктуация и стилистика текста сохранены).

«Я, спасатель Желнов В. А., 27.06.2017 г. в 11:40 получил вызов от оперативного дежурного о возгорании квартиры по адресу ул. Чапаева, д. 149. Поняв, что это срочный вызов, я принял меры для наибыстрейшего прибытия к месту пожара. Для стартового ускорения автомобиля ВИС 23461 г/н Н306 ХР 163 зацепил с помощью верёвки за турбированный ГАЗ-33081. На скорости 160 км/ч я от него отцепился и включил 5-ю передачу. Пролетая мимо ул. Родины, д. 52, со скоростью 206 км/ч, я издал 2 предупредительных гудка, тем самым оповестив камеру фиксации скорости, что я лечу с превышением. Приближаясь к месту пожара, по рации сообщил пожарным, чтобы они меня ловили. Пожарные, натянув рукав поперек дороги, приготовились к встрече со мной. Благодаря слаженным действиям пожарного караула 11 части нам удалось остановить гоночный автомобиль на базе Нивы. Прошу меня не наказывать, так как к месту пожара я прибыл за 2 минуты до начала пожара».

К слову, по паспортным данным больше 110 км/ч такая «Нива» не разгоняется.

https://www.zr.ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kkafp 26.07.2017 в 10:28:08   # 620326
По паспортным данным не знаю, но у меня была 4 дверная Нива, больше 110 разгоняется, проверял где-то до 150. Страшно конечно, вибрацию раздатки так и не смог победить. 206 не знаю, с горочки может быть.
поощрить | покарать
  spy 26.07.2017 в 10:47:25   # 620328
Выполнял служебные обязанности как положено...понять и простить
поощрить | покарать
  jumanjiqz 26.07.2017 в 10:49:15   # 620329
поощрить (1) | покарать
  русо 26.07.2017 в 11:06:11   # 620334
Смешно. Особенно обьяснительная
поощрить (1) | покарать
  Fotinij 26.07.2017 в 11:18:01   # 620335
Зачётный подъёб, с объяснительной [u][/u] особенно то место, где его пожарным рукавом ловили
поощрить (1) | покарать
  Pole13 26.07.2017 в 11:27:51   # 620338
Цитата: kkafp от 26.07.2017 10:28:08
По паспортным данным не знаю, но у меня была 4 дверная Нива, больше 110 разгоняется, проверял где-то до 150. Страшно конечно, вибрацию раздатки так и не смог победить. 206 не знаю, с горочки может быть.
спидометр обманывает в большую сторону, по gps проверял много раз,запросто может на 10км.ч обмануть,
поощрить | покарать
  kkafp 26.07.2017 в 12:11:09   # 620346
Цитата: Pole13 от 26.07.2017 11:27:51
спидометр обманывает в большую сторону, по gps проверял много раз,запросто может на 10км.ч обмануть,

Конечно, так как согласно ЕЭК ООН №39 (ГОСТ Р 41.39-99) средняя погрешность спидометра может быть только положительной и не превышать истинную скорость движения более чем на 10%+6 км/ч.
Только к старой ниве тем более где чинились мосты, раздатка и стоят шины большего диаметра это применять абсолютно бессмысленно.
поощрить | покарать
  Desperado 26.07.2017 в 12:17:15   # 620347
поощрить | покарать
  BMW 26.07.2017 в 13:05:34   # 620354
так как к месту пожара я прибыл за 2 минуты ДО начала пожара».
поощрить | покарать
  Pole13 26.07.2017 в 13:06:06   # 620355
А вообще кроме шуток Нива может "положить стрелку", на нее ставят компрессор и вуаля 120 коней.
поощрить | покарать
  Serg155 26.07.2017 в 13:38:16   # 620359
Цитата: Pole13 от 26.07.2017 13:06:06
А вообще кроме шуток Нива может "положить стрелку", на нее ставят компрессор и вуаля 120 коней.

Видел на скорости 140-150 км/ч как Новую усиленную Ниву начало кидать из стороны в сторону (колесо лопнуло), честно сказать страшное зрелище, эта машина для таких полетов не предназначена и думаю гоночное усиление ни к чему
поощрить | покарать
  Pole13 26.07.2017 в 14:22:53   # 620362
Цитата: Serg155 от 26.07.2017 13:38:16
Цитата: Pole13 от 26.07.2017 13:06:06
А вообще кроме шуток Нива может "положить стрелку", на нее ставят компрессор и вуаля 120 коней.

Видел на скорости 140-150 км/ч как Новую усиленную Ниву начало кидать из стороны в сторону (колесо лопнуло), честно сказать страшное зрелище, эта машина для таких полетов не предназначена и думаю гоночное усиление ни к чему
компрессор на ниву ставят не для гонок,родных 80 лошадок не хватает, даже на пониженной приходится брать препятствия ходом,а компрессор прибавляет ей низов.
поощрить | покарать
  KAN13 26.07.2017 в 15:37:32   # 620368


"Рожденный ползать летать не может"

поощрить (1) | покарать
  Mikado 26.07.2017 в 16:09:43   # 620371
поощрить | покарать
  Knopochka 26.07.2017 в 19:12:17   # 620382
Разгоняла до 120...дальше страшно становится,не для этого эти машины...
поощрить | покарать
  Ева1986 26.07.2017 в 19:35:48   # 620384
Видимо хороший попутный ветер черт, не отпускает сцена ловли Нивы аэрофинишером Объяснительная выше всяких похвал. Профи во всех смыслах.
поощрить | покарать
  Mikado 26.07.2017 в 20:01:19   # 620387
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь