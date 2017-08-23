Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Авто
Группа ГАЗ представила экстремальный внедорожный пикап Вепрь
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Августа 2017 в 12:08:59
На форуме "Армия - 2017" представлен опытный образец весьма впечатляющего большого грузового пикапа, разработанного "Группой ГАЗ". Вездеход под названием "Вепрь NEXT" создан для работы в экстремальных условиях и обещает огромный внедорожный потенциал.

"Вепрь NEXT" создан на базе ГАЗ-33088 "Садко" и обладает весьма внушительным внедорожным арсеналом. У него жестко подключаемый передний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, понижающая передача, пневмоподкачка и пневморегулировка колес, высокий дорожный просвет, большие углы въезда/выезда, 18-дюймовые колесные диски с вездеходной резиной и мощная механическая лебедка.

На автомобиль установлена металлическая бортовая платформа с задним откидным бортом. Полная масса "Вепря" – 6850 кг, грузоподъемность – 2,5 т. Габаритная длина – 6430 мм, ширина – 2268 мм. Клиренс – 315 мм, глубина преодолеваемого брода – 950 мм.

Передаточное число понижающей передачи – 1,982. В движение весь этот экстремальный внедорожный арсенал приводится дизельным двигателем ЯМЗ-534, который выдает мощность 149 л.с. при максимальном крутящем моменте 490 Нм.

При этом, как заявляет производитель, водитель и пассажиры "Вепря" не будут обделены определенным комфортом, не особо характерным для подобных автомобилей. У пикапа - просторная кабина и широкий дверной проем, а водительское сиденье подрессорено, снабжено регулировками в пяти направлениях и поясничным подпором.

По мнению разработчиков, подобный автомобиль отлично подойдет для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли. К тому же он может заинтересовать и частных клиентов как автомобиль для долгих автономных путешествий. Правда, пока что речь идет об опытном образце. О производственных планах по модели не сообщается.


1280x879
(210 Кб)

860x575
(117,18 Кб)

860x575
(138,38 Кб)

860x575
(113,51 Кб)

860x575
(124,86 Кб)

860x575
(107,16 Кб)

860x575
(121,12 Кб)

860x575
(100,56 Кб)

860x575
(101,91 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Северный чел 23.08.2017 в 12:15:57   # 626445
Идея, как всегда хороша, но вот исполнение качество будет под большим вопросом. На этом образце уже виден в кабине сверхдешевый пластик, какой применяют на Газелях.
поощрить (1) | покарать
  332-712 23.08.2017 в 12:26:24   # 626449
Цитата: Северный чел от 23.08.2017 12:15:57
Идея, как всегда хороша, но вот исполнение качество будет под большим вопросом. На этом образце уже виден в кабине сверхдешевый пластик, какой применяют на Газелях.


на таких машинах дорогой пластик не особо и нужен...
поощрить (4) | покарать
  Пермяк 23.08.2017 в 12:30:14   # 626451
Да он и в виде прототипа гавнецо ещё то, тупо по одному дизайну уже не какой.
Ну не умеешь делать автомобили так и не нужно, делай то что у тебя получается лучше, ракеты, танки я не знаю какие нибудь реакторы...
Для гражданских и отверточная сборка зайдёт лучше чём это гугнецо.

Получите ГАЗ по цене L 200
поощрить | покарать (1)
  андремас 23.08.2017 в 12:34:59   # 626453
Не понял, откуда в нем почти 7 тонн массы?
Броня?
поощрить | покарать
  Pole13 23.08.2017 в 12:53:59   # 626463
Цитата: андремас от 23.08.2017 12:34:59
Не понял, откуда в нем почти 7 тонн массы?
Броня?
нет,это полная масса, когда с грузом,снаряженная 4 с копейками тонны. Т.е "С" категория.
поощрить (1) | покарать
  SVOY 23.08.2017 в 13:57:54   # 626493
Они что добиваются чтобы умер от смеха главный конструктор тойоты?
поощрить | покарать
  Dior 23.08.2017 в 15:10:30   # 626509
Почему-то заочно уверен, что будет ХЕРОТА по цене нового Внедорожника.
поощрить | покарать (1)
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь