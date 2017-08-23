Группа ГАЗ представила экстремальный внедорожный пикап Вепрь

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Августа 2017 в 12:08:59
"Вепрь NEXT" создан на базе ГАЗ-33088 "Садко" и обладает весьма внушительным внедорожным арсеналом. У него жестко подключаемый передний мост, самоблокирующиеся дифференциалы в переднем и заднем мостах, понижающая передача, пневмоподкачка и пневморегулировка колес, высокий дорожный просвет, большие углы въезда/выезда, 18-дюймовые колесные диски с вездеходной резиной и мощная механическая лебедка.
На автомобиль установлена металлическая бортовая платформа с задним откидным бортом. Полная масса "Вепря" – 6850 кг, грузоподъемность – 2,5 т. Габаритная длина – 6430 мм, ширина – 2268 мм. Клиренс – 315 мм, глубина преодолеваемого брода – 950 мм.
Передаточное число понижающей передачи – 1,982. В движение весь этот экстремальный внедорожный арсенал приводится дизельным двигателем ЯМЗ-534, который выдает мощность 149 л.с. при максимальном крутящем моменте 490 Нм.
При этом, как заявляет производитель, водитель и пассажиры "Вепря" не будут обделены определенным комфортом, не особо характерным для подобных автомобилей. У пикапа - просторная кабина и широкий дверной проем, а водительское сиденье подрессорено, снабжено регулировками в пяти направлениях и поясничным подпором.
По мнению разработчиков, подобный автомобиль отлично подойдет для работы в лесных и охотничьих хозяйствах, нефтяной и газовой отрасли. К тому же он может заинтересовать и частных клиентов как автомобиль для долгих автономных путешествий. Правда, пока что речь идет об опытном образце. О производственных планах по модели не сообщается.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Северный чел 23.08.2017 в 12:15:57 # 626445
Цитата: Северный чел от 23.08.2017 12:15:57
Идея, как всегда хороша, но вот исполнение качество будет под большим вопросом. На этом образце уже виден в кабине сверхдешевый пластик, какой применяют на Газелях.
Идея, как всегда хороша, но вот исполнение качество будет под большим вопросом. На этом образце уже виден в кабине сверхдешевый пластик, какой применяют на Газелях.
на таких машинах дорогой пластик не особо и нужен...
Ну не умеешь делать автомобили так и не нужно, делай то что у тебя получается лучше, ракеты, танки я не знаю какие нибудь реакторы...
Для гражданских и отверточная сборка зайдёт лучше чём это гугнецо.
Получите ГАЗ по цене L 200
Броня?
Цитата: андремас от 23.08.2017 12:34:59нет,это полная масса, когда с грузом,снаряженная 4 с копейками тонны. Т.е "С" категория.
Не понял, откуда в нем почти 7 тонн массы?
Броня?
Не понял, откуда в нем почти 7 тонн массы?
Броня?