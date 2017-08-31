Знаменитый производитель дизелей создал электрогрузовик

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vladtr 31 Августа 2017 в 11:48:41
Новый электрогрузовик AEOS имеет дальность при полной нагрузке в 160 километров и может полностью зарядиться всего за час. В то же время наблюдатели отмечают, что на фоне Tesla Semi, которую компания Илона Маска представит в сентябре 2017 года, новинка от Cummins может быть не слишком конкурентоспособна. О происходящем пишет Electrek.
AEOS весит 8,1 тонны, а его максимальная коммерческая нагрузка — 19,9 тонны. При этом его аккумулятор имеет ёмкость всего в 140 киловатт-часов — лишь в 1,4 раза больше, чем у легковых электромобилей типа той же Tesla Model S. Несмотря на такую небольшую ёмкость, заявляется, что грузовику этого хватит на 160 километров пробега. Если цифры, заявленные Cummins, верны, то расход энергии у новой машины крайне низкий — около 850 ватт-часов на километр пробега. Это всего в 3,5 раза выше, чем у Model S, хотя она весит в 4–10 раз меньше (в зависимости от загрузки грузовика).
Многие наблюдатели полагают, что Cummins слегка поторопился с демонстрацией грузовика, подстёгиваемый внешними причинами. В сентябре 2017 года будет представлена Tesla Semi, электрофура того же класса, что и AEOS. Согласно ряду информационных утечек, её дальность будет составлять 320–480 километров, то есть в 2–3 раза выше. На этом фоне производителю, планирующему конкурировать с Tesla, стоит заранее "засветить" свою продукцию, чтобы она выглядела лучше, чем будет смотреться после сентября. Сроки запуска в производство AEOS не оглашаются. Электрофура Tesla, предположительно, выйдет на рынок в конца этого десятилетия.
Появление тяжёлых электрогрузовиков многие наблюдатели считают не менее важным для электромобилизации, чем собственно пассажирские электроавто. Дело в том, что среднегодовой пробег грузовиков в несколько раз выше, чем у легковушек. Поскольку расходы на заправку у элетромобилей в несколько раз меньше, чем у их аналогов с ДВС, для грузоперевозчиков электротранспорт выглядит привлекательнее, чем для обычных автовладельцев. К тому же в США и других развитых странах действует строго соблюдаемый норматив: водитель не может ехать без остановки много сотен километров в сутки и должен стоять и отсыпаться после определённого количества пройденных его грузовиком километров. Такая мера — внедрённая во избежании засыпания за рулём — означает, что ограниченная (в первые годы) дальность электрофур не помешает их внедрению на таких рынках.
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1039396/cummins_pokazal_piervuiu_eliektrichieskuiu_furu
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