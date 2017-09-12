Обновленный Toyota Land Cruiser Prado

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SPYKER X 12 Сентября 2017 в 17:00:03
Хочу быть похожим на «двухсотку»
Toyota Land Cruiser Prado выпускается с двумя вариантами крепления запасного колеса: на задней двери и под задним бампером. Для российского рынка предназначен второй вариант.
Снаружи самые значительные изменения произошли спереди — новую форму получили капот, передние крылья, решетка радиатора, фары, «противотуманки» и передний бампер. За счет нового оформления передней части кузова младший «Крузак» теперь больше походит на старшую модель Toyota Land Cruiser 200. Однако фирменную черту всех Prado, вертикальные прорези в решетке радиатора, решили сохранить — эта традиция поддерживается с 1996 года. Корма внедорожника претерпела менее значительные изменения — это новый задний бампер, фонари и накладка на багажной двери. Обновились и колесные диски размерности 17 и 18 дюймов. Создатели подчеркивают, что изменения будут на руку тем, кто выезжает на «оффроуд»: новый более «поджатый» дизайн переднего бампера позволил оптимизировать геометрическую проходимость, фары и решетка радиатора установлены выше для снижения риска повреждений при маневрировании, а линия капота в центральной части, наоборот, занижена для лучшей обзорности с места водителя.
Передняя и задняя «оптика» теперь полностью переведена на светодиоды.
Дизайн интерьера стал менее рубленым и угловатым и по своему оформлению опять же приблизился к «двухсотке». В частности, руль и рукоятка селектора АКПП полностью унифицированы со старшей моделью. Для отделки дверных панелей и ручек использованы новые материалы, а в салоне появилась кожаная отделка с настоящей прострочкой и мягкие накладки на центральной консоли для коленей водителя и переднего пассажира. Кстати изменился и дизайн самой консоли, а также ряда других элементов. Например, теперь устанавливается мультимедийная система Toyota Touch 2 с более крупным 8-дюймовым экраном.
Вокруг циферблатов больше нет пластиковых «колодцев».
Что за новый мотор?
Мы пока не располагаем официальной информацией о линейке силовых агрегатов для обновленного Land Cruiser Prado, однако в России модель, скорее всего, будет представлена с четырьмя двигателями, из которых три мотора уже знакомы по нынешней модели. Это бензиновая «четверка» объемом 2,7 л (163 л.с.), турбодизель объемом 2,8 л (177 л.с.) и бензиновая «шестерка» объемом 4,0 л (282 л.с.). Также в России должен появиться дефорсированный вариант четырехлитрового агрегата мощностью 249 л.с. В зависимости от наличия адаптивной подвески AVS теперь для Prado доступны 3 (Eco/Normal/Sport) или 5 (Eco/Comfort/Normal/Sport S/Sport S+) вариантов системы выбора режимов движения, кнопки которой расположены на центральном тоннеле. У системы Multi-Terrain Select (MTS) появился шестой режим работы AUTO. При движении с работающей системой Crawl Control система MTS находится «в спящем режиме». При нажатии на педаль акселератора, MTS в этот момент активирует режим Auto, добиваясь оптимальных настроек со стороны активной антипробуксовочной системы A-TRC.
Глубина преодолеваемого брода по паспорту — 700 мм, хотя сам воздухозаборник внутри крыла находится на высоте свыше 900 мм.
Полный фарш!
Функционал системы кругового обзора у Prado теперь полностью унифицирован с той, что установлена на Toyota Land Cruiser 200, и поддерживает такие функции, как «прозрачный капот», креномер, линии траектории движения и т.д. Также внедорожник получил полный пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense. Как говорят в компании, обновленный Land Cruiser Prado получил самый обширный зимний пакет во всей модельной гамме — это подогрев боковых зеркал, передних и задних сидений, лобового стекла, руля, форсунок стеклоомывателя, дополнительный электрический отопитель салона и предпусковой подогреватель двигателя для турбодизельных версий. Кстати, вне зависимости от количества мест (5 или 7), у Land Cruiser Prado теперь 3-зонный климат-контроль. В дорогих комплектациях передние сиденья оснащены вентиляцией с регулировкой интенсивности. Также машина щеголяет светодиодной подсветкой зоны посадки в автомобиль и функцией опускания зеркал при движении задним ходом.
Мы пока не располагаем информацией о российских ценах и комплектациях, однако есть все предпосылки к тому, что в нашей стране обновленный Toyota Land Cruiser Prado появится в конце года.
https://auto.mail.ru/article/66167-vse_o_novom_toyota_land_cruiser_prado/?from=push