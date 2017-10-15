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Авто
Хэтчбеки Lada xRay отзывают из-за неполадок
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едридмадрид 15 Октября 2017 в 19:25:00
Под программу отзыва попали 20 тыс. автомобилей новой модели Лада xRay, об этом сообщается на сайте Росстандарт. Проблема не очень серьезная, но владельцам обязательно стоит приехать на внеплановое ТО к ближайшему официальному дилеру. Дело в том, что возможно перетирание жгутов проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Провода неверно проложили на заводе.
 
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2016 г. по сегодняшний день с VIN-кодами согласно приложению, говорится на сайте Росстандарта.
 
Устранением дефекта, а именно, установкой защитного уплотнителя на кромку площадки, займутся оф. дилеры «АвтоВАЗ». Работы, как водится, в таких случаях будут проводиться бесплатно.
 
Список VIN номеров есть на сайте Росстандарта.
 
Напомним, что это не первый в 2017 году отзыв автомобилей Лада. Ранее отзывная компания коснулась почти 107 тыс. автомобилей Granta и Kalina реализованных с 03 сентября 2015 года и по текущий на дату отзыва день.
 
Причиной большого отзыва также стало возможное перетирание, на этот раз топливной/паровой трубки тросом сцепления на автомобилях оборудованных механической коробкой передач. Дилеры также устанавливали защиту на пострадавшие от недуга автомобили.

http://www.1gai.ru/baza-znaniy/sovety/519441-iz-za-nepoladok-otzyvayut-20-tys-novyh-lada-xray.html
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