Хэтчбеки Lada xRay отзывают из-за неполадок

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едридмадрид 15 Октября 2017 в 19:25:00
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2016 г. по сегодняшний день с VIN-кодами согласно приложению, говорится на сайте Росстандарта.
Устранением дефекта, а именно, установкой защитного уплотнителя на кромку площадки, займутся оф. дилеры «АвтоВАЗ». Работы, как водится, в таких случаях будут проводиться бесплатно.
Список VIN номеров есть на сайте Росстандарта.
Напомним, что это не первый в 2017 году отзыв автомобилей Лада. Ранее отзывная компания коснулась почти 107 тыс. автомобилей Granta и Kalina реализованных с 03 сентября 2015 года и по текущий на дату отзыва день.
Причиной большого отзыва также стало возможное перетирание, на этот раз топливной/паровой трубки тросом сцепления на автомобилях оборудованных механической коробкой передач. Дилеры также устанавливали защиту на пострадавшие от недуга автомобили.
http://www.1gai.ru/baza-znaniy/sovety/519441-iz-za-nepoladok-otzyvayut-20-tys-novyh-lada-xray.html
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