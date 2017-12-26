Урал для Японского рынка.

Когда всю свою водительскую жизнь проводишь за рулем леворукой машины, пересаживаешься в праворукую, это взрыв мозга, путаешь дворники с поворотника, всю жизнь включал первую на себя и вверх, а теперь от себя и вверх, но за денек можно привыкнуть и находишь плюсы, например что выходишь сразу на тротуар)) а на этом Урале 9 ступка, это вообще капец....http%3A%2F%2Fwww.kspecmash.ru%2Fupload%2Fmedialibrary%2Ff83%2Ff8393c56c169d4d78a75b517a0c5a6ae.jpg&pos=22&rpt=simage&ts=1514287638127