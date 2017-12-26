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Урал для Японского рынка.
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Serg1986 26 Декабря 2017 в 15:37:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 26.12.2017 в 16:32:34   # 651416
Папа не шутил, если что.
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  старик 26.12.2017 в 16:33:16   # 651417
Давно видел сюжет, в котором японцы и УАЗиками не брезгуют.
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  СССР 26.12.2017 в 16:47:07   # 651421
Цитата: старик от 26.12.2017 16:33:16
Давно видел сюжет, в котором японцы и УАЗиками не брезгуют.


Японцы те ещё извращенцы
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  Pole13 26.12.2017 в 17:28:43   # 651432
Когда всю свою водительскую жизнь проводишь за рулем леворукой машины, пересаживаешься в праворукую, это взрыв мозга, путаешь дворники с поворотника, всю жизнь включал первую на себя и вверх, а теперь от себя и вверх, но за денек можно привыкнуть и находишь плюсы, например что выходишь сразу на тротуар)) а на этом Урале 9 ступка, это вообще капец.... http%3A%2F%2Fwww.kspecmash.ru%2Fupload%2Fmedialibrary%2Ff83%2Ff8393c56c169d4d78a75b517a0c5a6ae.jpg&pos=22&rpt=simage&ts=1514287638127
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  Pole13 26.12.2017 в 17:52:08   # 651443
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  Мура45 26.12.2017 в 17:55:26   # 651444
Цитата: Pole13 от 26.12.2017 17:28:43
Когда всю свою водительскую жизнь проводишь за рулем леворукой машины, пересаживаешься в праворукую, это взрыв мозга, путаешь дворники с поворотника, всю жизнь включал первую на себя и вверх, а теперь от себя и вверх, но за денек можно привыкнуть и находишь плюсы, например что выходишь сразу на тротуар)) а на этом Урале 9 ступка, это вообще капец.... http%3A%2F%2Fwww.kspecmash.ru%2Fupload%2Fmedialibrary%2Ff83%2Ff8393c56c169d4d78a75b517a0c5a6ae.jpg&pos=22&rpt=simage&ts=1514287638127

Простейший пример маленького взрыва мозга: управление компьютерной мышью другой, "непривычной", рукой
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