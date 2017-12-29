BMW 2800 Spicup

Цитата: Мура45 от

Цитата: Jokerkz от

60-е были рассветом в плане автомобилестроения. Вплоть до начала 80-х была по настоящему "Эпоха возрождения", потом все стало стихать. Если в то время процентов 90 авто были ну просто секс, то в 90-х их уже можно было пересчитать по пальцам, а 00-е совсем всё печально. 60-е были рассветом в плане автомобилестроения. Вплоть до начала 80-х была по настоящему "Эпоха возрождения", потом все стало стихать. Если в то время процентов 90 авто были ну просто секс, то в 90-х их уже можно было пересчитать по пальцам, а 00-е совсем всё печально.



Как говорят автомеханики, пик надёжности автомобилей основных производителей был достигнут в 90-е годы. Как говорят автомеханики, пик надёжности автомобилей основных производителей был достигнут в 90-е годы.

Скорее на начало 90-х, но это именно надежность. Я говорю именно про "секс" на колесах, т.е. куда не "ткни пальцем" в авто 70-х, обязательно шедевр и не важно, ситроен или феррари.....сам думаю, пока всё в утиль не сдали купить любую тачку того времени (80-е) под восстановление, через 10-15 лет даже не представляю каково будет на такой по выходным кататься-)