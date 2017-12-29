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danilov 29 Декабря 2017 в 09:28:57
Для постройки автомобиля было использовано укороченное на 30 см шасси BMW 2500. Автомобиль получился экстравагантным с очень ярким салоном. Был окрашен в зеленый цвет. «Spicup» имел необычную крышу - она состояла из панелей, изготовленных из нержавеющей стали, которые убирались в поперечную стойку.
Для BMW 2800 Spicup, в Bertone решили использовать рядный шестицилиндровый двигатель объемом 2,8 литра BMW (по другим данным 2,5 л) и мощностью 170 л.с. / 236 Нм. Это позволяло разгонять автомобиль до 210 км/ч. Модель имела задний привод и оснащалась 4-х ступенчатой МКПП.
Несмотря на яркий дизайн, BMW 2800 Spicup не получил высоких оценок и в серию не пошел, хоть и был полностью подготовленным к производству прототипом. Возможно это было вызвано схожестью с Alfa Romeo Montreal. Руководство концерна BMW приняло решение о продаже концепта и Spicup долгое время находился в руках коллекционера, который его использовал для передвижения и накатал на ней более 100 тыс км.
В какой-то момент владелец перекрасил автомобиль в оранжевый цвет (уж не знаю почему, видимо наскучил зеленый цвет за долгие годы владения). Да и в целом автомобиль находился не в лучшем состоянии. Позже Spicup был восстановлен и перекрашен в оригинальный цвет. В конце поста будет несколько фотографий до реставрации.
Автомобиль вновь демонстрировался публике в 2011 году в музее BMW. После чего владельцем было принято решение о продаже раритетного автомобиля. В октябре 2011 года BMW 2800 Spicup был продан на аукционе за 460 тыс евро.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Jokerkz от 29.12.2017 10:00:32
60-е были рассветом в плане автомобилестроения. Вплоть до начала 80-х была по настоящему "Эпоха возрождения", потом все стало стихать. Если в то время процентов 90 авто были ну просто секс, то в 90-х их уже можно было пересчитать по пальцам, а 00-е совсем всё печально.
60-е были рассветом в плане автомобилестроения. Вплоть до начала 80-х была по настоящему "Эпоха возрождения", потом все стало стихать. Если в то время процентов 90 авто были ну просто секс, то в 90-х их уже можно было пересчитать по пальцам, а 00-е совсем всё печально.
Как говорят автомеханики, пик надёжности автомобилей основных производителей был достигнут в 90-е годы.
Цитата: Мура45 от 29.12.2017 10:04:52
Как говорят автомеханики, пик надёжности автомобилей основных производителей был достигнут в 90-е годы.
Цитата: Jokerkz от 29.12.2017 10:00:32
60-е были рассветом в плане автомобилестроения. Вплоть до начала 80-х была по настоящему "Эпоха возрождения", потом все стало стихать. Если в то время процентов 90 авто были ну просто секс, то в 90-х их уже можно было пересчитать по пальцам, а 00-е совсем всё печально.
60-е были рассветом в плане автомобилестроения. Вплоть до начала 80-х была по настоящему "Эпоха возрождения", потом все стало стихать. Если в то время процентов 90 авто были ну просто секс, то в 90-х их уже можно было пересчитать по пальцам, а 00-е совсем всё печально.
Как говорят автомеханики, пик надёжности автомобилей основных производителей был достигнут в 90-е годы.
Скорее на начало 90-х, но это именно надежность. Я говорю именно про "секс" на колесах, т.е. куда не "ткни пальцем" в авто 70-х, обязательно шедевр и не важно, ситроен или феррари.....сам думаю, пока всё в утиль не сдали купить любую тачку того времени (80-е) под восстановление, через 10-15 лет даже не представляю каково будет на такой по выходным кататься-)
Цитата: Jokerkz от 29.12.2017 10:15:50
Скорее на начало 90-х, но это именно надежность. Я говорю именно про "секс" на колесах, т.е. куда не "ткни пальцем" в авто 70-х, обязательно шедевр и не важно, ситроен или феррари.....сам думаю, пока всё в утиль не сдали купить любую тачку того времени (80-е) под восстановление, через 10-15 лет даже не представляю каково будет на такой по выходным кататься-)
Цитата: Мура45 от 29.12.2017 10:04:52
Как говорят автомеханики, пик надёжности автомобилей основных производителей был достигнут в 90-е годы.
Цитата: Jokerkz от 29.12.2017 10:00:32
60-е были рассветом в плане автомобилестроения. Вплоть до начала 80-х была по настоящему "Эпоха возрождения", потом все стало стихать. Если в то время процентов 90 авто были ну просто секс, то в 90-х их уже можно было пересчитать по пальцам, а 00-е совсем всё печально.
60-е были рассветом в плане автомобилестроения. Вплоть до начала 80-х была по настоящему "Эпоха возрождения", потом все стало стихать. Если в то время процентов 90 авто были ну просто секс, то в 90-х их уже можно было пересчитать по пальцам, а 00-е совсем всё печально.
Как говорят автомеханики, пик надёжности автомобилей основных производителей был достигнут в 90-е годы.
Скорее на начало 90-х, но это именно надежность. Я говорю именно про "секс" на колесах, т.е. куда не "ткни пальцем" в авто 70-х, обязательно шедевр и не важно, ситроен или феррари.....сам думаю, пока всё в утиль не сдали купить любую тачку того времени (80-е) под восстановление, через 10-15 лет даже не представляю каково будет на такой по выходным кататься-)
Вот-вот.. Тоже думаю, прикупить 124-й мерс
Цитата: Мура45 от 29.12.2017 10:28:38
Вот-вот.. Тоже думаю, прикупить 124-й мерс
Цитата: Jokerkz от 29.12.2017 10:15:50
Скорее на начало 90-х, но это именно надежность. Я говорю именно про "секс" на колесах, т.е. куда не "ткни пальцем" в авто 70-х, обязательно шедевр и не важно, ситроен или феррари.....сам думаю, пока всё в утиль не сдали купить любую тачку того времени (80-е) под восстановление, через 10-15 лет даже не представляю каково будет на такой по выходным кататься-)
Цитата: Мура45 от 29.12.2017 10:04:52
Как говорят автомеханики, пик надёжности автомобилей основных производителей был достигнут в 90-е годы.
Цитата: Jokerkz от 29.12.2017 10:00:32
60-е были рассветом в плане автомобилестроения. Вплоть до начала 80-х была по настоящему "Эпоха возрождения", потом все стало стихать. Если в то время процентов 90 авто были ну просто секс, то в 90-х их уже можно было пересчитать по пальцам, а 00-е совсем всё печально.
60-е были рассветом в плане автомобилестроения. Вплоть до начала 80-х была по настоящему "Эпоха возрождения", потом все стало стихать. Если в то время процентов 90 авто были ну просто секс, то в 90-х их уже можно было пересчитать по пальцам, а 00-е совсем всё печально.
Как говорят автомеханики, пик надёжности автомобилей основных производителей был достигнут в 90-е годы.
Скорее на начало 90-х, но это именно надежность. Я говорю именно про "секс" на колесах, т.е. куда не "ткни пальцем" в авто 70-х, обязательно шедевр и не важно, ситроен или феррари.....сам думаю, пока всё в утиль не сдали купить любую тачку того времени (80-е) под восстановление, через 10-15 лет даже не представляю каково будет на такой по выходным кататься-)
Вот-вот.. Тоже думаю, прикупить 124-й мерс
Они пока еще есть, главное кузов не ржавый найти. А вот 123-й найти нормальный, уже придется оооочень постараться.