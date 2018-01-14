Что изменилось в новом Mercedes-Benz G-Class

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Гость 15 Января 2018 в 14:53:28
В Детройте официально представили следующее поколение Mercedes-Benz G-Class. И это действительно новый автомобиль, хотя после беглого осмотра так не кажется. Дизайнеры сохранили прежние угловатые черты, большие повторители поворотников, запаску на задней двери, форму светотехники и даже дверные ручки на внедорожнике такие же, как, впрочем, и звук закрывания дверей.
А вот габариты автомобиля изменились: он стал на 53 мм длиннее и на 121 мм шире. Лучше всего эта прибавка ощущается в салоне. В Mercedes-Benz уверяют, что пространства для ног стало больше на 38 мм спереди и 150 мм сзади. Да и в ширину теперь тоже свободнее: в локтях прибавка равна 68 и 56 мм, а в плечах — 38 и 27 мм соответственно.
Машина стала на 170 кг легче за счёт использования в конструкции кузова сверхвысокопрочных сталей и алюминия. Правда, масса машины всё равно переваливает за 2.4 тонны.
Как всем уже известно, гелик получил независимую подвеску на двойных поперечных рычагах спереди. Сзади по-прежнему неразрезной мост. Дорожный просвет автомобиля вырос до 241 мм, а глубина преодолеваемого брода теперь составляет 700 мм (на 100 мм больше, чем раньше). Углы съезда, въезда и рампы выросли на один градус и равны 30, 31 и 26 градусам соответственно.
Понижающий ряд и три блокировки тоже никуда не делись. Однако они теперь не гидравлические и вакуумные. Инженеры решили использовать многодисковые муфты с электронным управлением.
Под капотом G-Class знакомый мотор — 4-литровый V8 мощностью 422 силы. Пока это единственный агрегат, официально подтверждённый для гелика. В паре с ним работает новый девятиступенчатый автомат.
Интерьер в отличие от внешности машины изменился до неузнаваемости. Знакомых элементов практически осталось два: поручень у переднего пассажира и кнопки включения блокировок. Вместо приборной панели у внедорожника стоит 12.3-дюймовый дисплей. Ещё один такой же расположен правее и служит для управления мультимедийной системой и функциями авто.
В продаже новое поколение G-Class появится в мае 2018 года. Уже известны цены в Германии — просить за внедорожник будут от 107 400 евро.
https://kolesa.kz/content/news/2018/01/chto-izmenilos-v-novom-mercedes-benz-g-class/
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