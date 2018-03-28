17-летний Lexus LX 470 оценили в 1,5 раза дороже нового

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Марта 2018 в 14:05:12
По словам продавца, автомобиль находится в идеальном состоянии. Он никогда не участвовал в ДТП и не ремонтировался - в салоне даже сохранилась защитная пленка на аудиосистеме. В октябре прошлого года внедорожник прошел полное техническое обслуживанием.
Столь высокая цена объясняется сохранностью автомобиля и, вероятно, его историей. В 2001 году Lexus LX 470 был угнан с парковки дилерского центра. Долгое время машина хранилась на складе вместе с другими экзотическими машинными вроде Ferrari. После ее обнаружения текущий владелец перевез внедорожник в гараж, оборудованный системой управления микроклиматом.
Из-за того, что страховое возмещение за автомобиль было выплачено, в базе данных автомобиль фигурирует с отметкой «salvage». Ее ставят, если машина была в угоне или восстановлена после аварии.
Комментарии, по рейтингу, по дате