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Авто
17-летний Lexus LX 470 оценили в 1,5 раза дороже нового
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danilov 28 Марта 2018 в 14:05:12
Внедорожник Lexus LX 470 образца 2001 года с пробегом 1600 километров оценили в 129 000 долларов. Машину выставили на онлайн-аукционе eBay. Для сравнения, цены на модель текущего поколения начинаются от 85 380 долларов.

По словам продавца, автомобиль находится в идеальном состоянии. Он никогда не участвовал в ДТП и не ремонтировался - в салоне даже сохранилась защитная пленка на аудиосистеме. В октябре прошлого года внедорожник прошел полное техническое обслуживанием.

Столь высокая цена объясняется сохранностью автомобиля и, вероятно, его историей. В 2001 году Lexus LX 470 был угнан с парковки дилерского центра. Долгое время машина хранилась на складе вместе с другими экзотическими машинными вроде Ferrari. После ее обнаружения текущий владелец перевез внедорожник в гараж, оборудованный системой управления микроклиматом.

Из-за того, что страховое возмещение за автомобиль было выплачено, в базе данных автомобиль фигурирует с отметкой «salvage». Ее ставят, если машина была в угоне или восстановлена после аварии.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  jumanjiqz 28.03.2018 в 14:44:59   # 668861
Если бы еще бронированная была, тогда да, куда бы не шла!
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  Zoggyla 28.03.2018 в 15:07:04   # 668868
Намедни задарма взял Радиотехнику У-101 1987 года от RRR. На пломбах. Муха не сидела. Состояние идеальное, как только что с магаза.
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