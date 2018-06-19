Китайцы довели «убийцу Теслы» до конвейера

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danilov 19 Июня 2018 в 16:47:35
Речь идет о компании Nio и ее кроссовере ES8. Машину не только начали делать, она скоро поступит к дилерам. Скептики посрамлены, ведь даже когда в декабре Nio показала окончательный вариант ES8, мало кто верил, что компании удастся довести дело до конвейера.
Тем не менее машину уже собирают. Nio ES8 имеет алюминиевую архитектуру и кузов. Его длина — более 5 метров и рассчитан он на семерых пассажиров. У кроссовера два электромотора (по одному на каждую ось), суммарная мощность которых равна 653 л.с., а максимальный крутящий момент равен 840 Нм. Разгон до 100 км/ч у большого кроссовера занимает всего 4,4 секунды.
Электромоторы питают батареи емкостью 70 киловатт-часов. По старому циклу NEDC запас хода составляет 355 километров. Но у Nio ES8 есть «фишка», которой нет у других производителей электромобилей: быстрая смена батарей на полностью заряженные.
Другой особенностью является мультимедийная система NOMI с возможностью самообучения. А еще есть смешной покемон на центральной панели. Он умеет узнавать пассажиров и распознает голосовые команды. Грубо говоря, это автомобильная Siri.
Продажи планировалось начать в апреле, но вышла заминка: у Nio нет собственного завода, потому процесс подготовки производства подзатянулся.
Кстати, в компании Nio есть и российские деньги.
В мае прошлого года электрический суперкар Nio EP9 поставил рекорд Нюрбургринга.
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