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Авто
Китайцы довели «убийцу Теслы» до конвейера
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danilov 19 Июня 2018 в 16:47:35
Среди множества китайских стартапов лишь одному удалось довести свой электромобиль до серийного производства.

Речь идет о компании Nio и ее кроссовере ES8. Машину не только начали делать, она скоро поступит к дилерам. Скептики посрамлены, ведь даже когда в декабре Nio показала окончательный вариант ES8, мало кто верил, что компании удастся довести дело до конвейера.

Тем не менее машину уже собирают. Nio ES8 имеет алюминиевую архитектуру и кузов. Его длина — более 5 метров и рассчитан он на семерых пассажиров. У кроссовера два электромотора (по одному на каждую ось), суммарная мощность которых равна 653 л.с., а максимальный крутящий момент равен 840 Нм. Разгон до 100 км/ч у большого кроссовера занимает всего 4,4 секунды.

Электромоторы питают батареи емкостью 70 киловатт-часов. По старому циклу NEDC запас хода составляет 355 километров. Но у Nio ES8 есть «фишка», которой нет у других производителей электромобилей: быстрая смена батарей на полностью заряженные.

Другой особенностью является мультимедийная система NOMI с возможностью самообучения. А еще есть смешной покемон на центральной панели. Он умеет узнавать пассажиров и распознает голосовые команды. Грубо говоря, это автомобильная Siri.

Продажи планировалось начать в апреле, но вышла заминка: у Nio нет собственного завода, потому процесс подготовки производства подзатянулся.

Кстати, в компании Nio есть и российские деньги.
В мае прошлого года электрический суперкар Nio EP9 поставил рекорд Нюрбургринга.






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