У лидера КНР появился лимузин

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danilov 10 Августа 2018 в 15:08:57
Производитель оснастил лимузин N501 автоматической коробкой передач, кроме того машина обладает огромным запасом хода - 800 километров на одном баке топлива. Ранее специалисты заявляли, что автомобиль получит двигатель от Toyota и шасси от Audi A6L, однако после выпуска нового лимузина представители разработчика отказались сообщить подробные данные о машине.
Как заявляют эксперты, бронестекла и бронированный корпус способны защитить от винтовочных пуль и боеприпасов крупного калибра, что соответствует шестому классу бронирования. О противоминной защите транспортного средства и системах жизнеобеспечения подробностей не сообщается.
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