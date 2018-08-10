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Авто
У лидера КНР появился лимузин
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danilov 10 Августа 2018 в 15:08:57
Лимузин для лидера КНР Си Цзиньпина, построенный компанией Hongqi, станет единственным в своем роде: длина автомобиля составляет 5 метров, он имеет серьезное бронирование, под капот производитель установил V-образный восьмицилиндровый двигатель с турбонаддувом, способный выдавать 402 лошадиные силы. Об этом сообщает издание The Drive.



Производитель оснастил лимузин N501 автоматической коробкой передач, кроме того машина обладает огромным запасом хода - 800 километров на одном баке топлива. Ранее специалисты заявляли, что автомобиль получит двигатель от Toyota и шасси от Audi A6L, однако после выпуска нового лимузина представители разработчика отказались сообщить подробные данные о машине.



Как заявляют эксперты, бронестекла и бронированный корпус способны защитить от винтовочных пуль и боеприпасов крупного калибра, что соответствует шестому классу бронирования. О противоминной защите транспортного средства и системах жизнеобеспечения подробностей не сообщается.

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