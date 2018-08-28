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Авто
Автобус для внедорожных путешествий
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danilov 28 Августа 2018 в 15:07:34


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  gliser 28.08.2018 в 15:32:06   # 691663
Хммм, интересно, но вот мне доводилось ездить примерно по таким же ланшафтам как на видео, на ПАЗике, там кажется тоже полный привод. Вроде в том котором я ездил был полный привод, машина шла идеально, хотя была полная задница с дорогой.

Кто знает ПАЗ полноприводный?
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  Лысый 28.08.2018 в 15:45:36   # 691665
Quote:
Кто знает ПАЗ полноприводный?


Есть такой, на базе шиисятшестого.
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  МарычЪ 28.08.2018 в 15:50:40   # 691667
шиисятшестого

еле освоил слово
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  Alexiss 28.08.2018 в 16:52:33   # 691675
Чего то такое чувство, что дай ему чуть больше градус, он завалится на бок.похож на наши самоделки джиперов без учитывания центра тяжести.
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  гримм 28.08.2018 в 17:12:56   # 691677
шишига чо ли
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