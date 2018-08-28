Автобус для внедорожных путешествий

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danilov 28 Августа 2018 в 15:07:34
Автобус повышенной проходимости, получивший имя Torsus Praetorian, разработан украинской компанией Pulsar Expo. За 4 года фирма развернула бизнес по доработке машин под специальные задачи, заключила контракты с правительством США и структурами ООН и вышла на годовой оборот в 20 миллионов долларов. Уже собрано более восьми автобусов.
Автобус создан для доставки людей к местам работ в условиях тяжелого бездорожья. Дизайн Torsus Praetorian собственный, двигатель, коробка передач, шасси, тормоза и некоторые другие узлы производства MAN. Остальные детали сделаны в Евросоюзе и США. Сборку осуществляют в Словении.
Благодаря тому, что кузов собран из композитных панелей - машина обладает малым весом, устойчива к коррозии и универсальна. Желающих купить автобус много,например, Бангладеш хочет купить 105 таких автобусов для перевозки тяжелораненых во время наводнений и землетрясений. В варианте «скорая» в Torsus Praetorian помещается сразу 12 пострадавших в лежачем положении. А правительство Новой Зеландии хочет вариант «скайбас» для перевозки лыжников со снаряжением.
Автобус создан для доставки людей к местам работ в условиях тяжелого бездорожья. Дизайн Torsus Praetorian собственный, двигатель, коробка передач, шасси, тормоза и некоторые другие узлы производства MAN. Остальные детали сделаны в Евросоюзе и США. Сборку осуществляют в Словении.
Благодаря тому, что кузов собран из композитных панелей - машина обладает малым весом, устойчива к коррозии и универсальна. Желающих купить автобус много,например, Бангладеш хочет купить 105 таких автобусов для перевозки тяжелораненых во время наводнений и землетрясений. В варианте «скорая» в Torsus Praetorian помещается сразу 12 пострадавших в лежачем положении. А правительство Новой Зеландии хочет вариант «скайбас» для перевозки лыжников со снаряжением.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Кто знает ПАЗ полноприводный?
Кто знает ПАЗ полноприводный?
Есть такой, на базе шиисятшестого.
еле освоил слово