Автобус для внедорожных путешествий

Автобус повышенной проходимости, получивший имя Torsus Praetorian, разработан украинской компанией Pulsar Expo. За 4 года фирма развернула бизнес по доработке машин под специальные задачи, заключила контракты с правительством США и структурами ООН и вышла на годовой оборот в 20 миллионов долларов. Уже собрано более восьми автобусов.



Автобус создан для доставки людей к местам работ в условиях тяжелого бездорожья. Дизайн Torsus Praetorian собственный, двигатель, коробка передач, шасси, тормоза и некоторые другие узлы производства MAN. Остальные детали сделаны в Евросоюзе и США. Сборку осуществляют в Словении.



Благодаря тому, что кузов собран из композитных панелей - машина обладает малым весом, устойчива к коррозии и универсальна. Желающих купить автобус много,например, Бангладеш хочет купить 105 таких автобусов для перевозки тяжелораненых во время наводнений и землетрясений. В варианте «скорая» в Torsus Praetorian помещается сразу 12 пострадавших в лежачем положении. А правительство Новой Зеландии хочет вариант «скайбас» для перевозки лыжников со снаряжением.