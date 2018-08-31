Вот такую НИВУ МЫ ХОТИМ

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Какая-то гламурная консервная банка, которую жалко загнать в суровое бездорожье, как старую "Ниву", и которая в городе и на трассе не заменит буржуйский, прости господи, " кроссовер".
Странник626 31.08.2018 в 15:35:34 # 691822
Странник626 31.08.2018 в 15:41:34 # 691823
Цитата: Hairless от 31.08.2018 10:27:11На счёт гламурной" - тем более консервной банки")) не согласен., смотрится отлично!., а вот заменит ли., а вообще за чем заменять?), Все желающие могут ездить на старой ниве - кто мешает))?! Ни кто же у вас их не изымет )) - катайтесь на здоровье))/
Это уже не "Нива".
Какая-то гламурная консервная банка, которую жалко загнать в суровое бездорожье, как старую "Ниву", и которая в городе и на трассе не заменит буржуйский, прости господи, " кроссовер".
Это уже не "Нива".
Какая-то гламурная консервная банка, которую жалко загнать в суровое бездорожье, как старую "Ниву", и которая в городе и на трассе не заменит буржуйский, прости господи, " кроссовер".