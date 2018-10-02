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Авто
Ломаются почти сразу: назван топ-5 самых «проблемных» легковушек
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едридмадрид 02 Октября 2018 в 11:24:52
Составлен топ-5 легковых автомобилей, ломающихся при минимальном пробеге. Данные модели часто «рассыпаются», даже не достигнув пятилетнего возраста. Перечень опубликовало издание The Siver Times.

Лидером антирейтинга стал китайский кроссовер Lifan X50. У него довольно скоро после покупки возникают проблемы с электроникой и механическими частями салона – они трескаются и отваливаются. В частности, проблемы возникают с открыванием дверей.

Следом идет российский внедорожник Chevrolet Niva. Слабым местом этого авто стала некачественная отделка салона. Водители жалуются на стремительный износ материалов.

Тройку замыкает кроссовер Renault Duster. Кузов этой машины, несмотря на оцинковку, быстро подвергается коррозии.

На четвертом месте расположился Chevrolet Cruze. Главные недостатки модели – некачественные материалы отделки, проблемы с АКПП и трубкой охлаждения.

На пятом месте в списке расположился Citroen C4 II. Самые частые проблемы у владельцев возникают с электроникой, коробкой передач и подвеской.

https://mir24.tv/news/16328655/lomayutsya-pochti-srazu-nazvan-top-5-samyh-problemnyh-legkovushek
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dior 02.10.2018 в 11:57:55   # 696195
Как хорошо, что не купил Шевроле Круз. Хотя визуально он мне нравится.
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  kkafp 02.10.2018 в 12:23:16   # 696198
В июле 2013 купил Тойота Хайлюкс 2,7 бензин коробка автомат, проехал не много 100 с небольшим тысяч. Кроме расходников ничего не делал, все работает как часики. Рекомендую
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