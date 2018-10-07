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Помогите найти свидетелей аварии, произошедшей 03.10.2018 года в Шымкенте
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Гость 06 Октября 2018 в 23:12:09
Просим отозваться автовладельцев, имеющих видеорегистратор, проезжающих по мосту в сторону Ворошиловки (г.Шымкент) 03.10.2018 года в 17.55.
На данном мосту было дтп с тремя автомобилями.
Так как у участников дтп не оказалось видеорегистратора, не могут найти виновника данного дтп.



Всех свидетелей дтп, просим обратиться по телефону: +7 705 900 1966 Антон.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 07.10.2018 в 15:45:39   # 696781
это как так?

а как раньше у нас устанавливали виновников ДТП без регистратора ?

я так понимаю ДТП произошло 3 , а сегодня 7 - дело лежит у дозноватилей в полиции,
ОНИ Что гворят по схеме и предварительное заключение ( устное) кто виноват?
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  едридмадрид 07.10.2018 в 15:51:30   # 696782
да и когда дело по ДТП обещают отдать в суд ( только суд постановляет ) кто виновен , а кто нет

по всей видимости раз ГОСТЬ выложил фото и просьбу о помощи - склоняется что вина висит на нём ( или его товарищей ) кто за рулём был

но если есть видео - облегчите участь " виновника"
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  Aboka 07.10.2018 в 17:39:49   # 696785
Наверное это тот случай когда никто не хотел уступать.
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  alpha_portal 07.10.2018 в 19:40:44   # 696803
Машину купили, на регистратор зажопились...
Регистратор сегодя - это неотъемлимая часть авто. Я как выехал с салона - первым делом поехал за регистратором...
Теперь головняк.
А ситуация действительно не однозначная. Как минимум левый авто не прав. А вот кто из двух остальных виноват- тяжело сказать.
Если расценивать по фото, то виноват тот, кто по середине. Но чую нутром, что его оба крайних подрезали. Как это обычно бывает.
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  Лысый 07.10.2018 в 20:10:55   # 696809
снимаю порчу, чисчу карму, ставлю диагност,развенчаю венец безбрачия,выявляю виновных по фото. дешево, эффект гарантирован.
титус.кз юсер альпфа партал.
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  едридмадрид 07.10.2018 в 20:12:23   # 696810
Цитата: Лысый от 07.10.2018 20:10:55
снимаю порчу, чисчу карму, ставлю диагност,развенчаю венец безбрачия,выявляю виновных по фото. дешево, эффект гарантирован.
титус.кз юсер альпфа партал.


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  walker 07.10.2018 в 20:27:50   # 696815
Quote:
Я как выехал с салона - первым делом поехал за регистратором...
Теперь головняк.

Причина мигрени видеорегистатор, понимаю.
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  Ал 07.10.2018 в 21:03:23   # 696818
Цитата: walker от 07.10.2018 20:27:50
Quote:
Я как выехал с салона - первым делом поехал за регистратором...
Теперь головняк.

Причина мигрени - видеорегистРатор, понимаю.
Если не придираться к не совсем удачному построению предложения, - то его отсутствие...
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