Помогите найти свидетелей аварии, произошедшей 03.10.2018 года в Шымкенте

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 06 Октября 2018 в 23:12:09
На данном мосту было дтп с тремя автомобилями.
Так как у участников дтп не оказалось видеорегистратора, не могут найти виновника данного дтп.
Всех свидетелей дтп, просим обратиться по телефону: +7 705 900 1966 Антон.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 07.10.2018 в 15:45:39 # 696781
а как раньше у нас устанавливали виновников ДТП без регистратора ?
я так понимаю ДТП произошло 3 , а сегодня 7 - дело лежит у дозноватилей в полиции,
ОНИ Что гворят по схеме и предварительное заключение ( устное) кто виноват?
едридмадрид 07.10.2018 в 15:51:30 # 696782
по всей видимости раз ГОСТЬ выложил фото и просьбу о помощи - склоняется что вина висит на нём ( или его товарищей ) кто за рулём был
но если есть видео - облегчите участь " виновника"
alpha_portal 07.10.2018 в 19:40:44 # 696803
Регистратор сегодя - это неотъемлимая часть авто. Я как выехал с салона - первым делом поехал за регистратором...
Теперь головняк.
А ситуация действительно не однозначная. Как минимум левый авто не прав. А вот кто из двух остальных виноват- тяжело сказать.
Если расценивать по фото, то виноват тот, кто по середине. Но чую нутром, что его оба крайних подрезали. Как это обычно бывает.
титус.кз юсер альпфа партал.
едридмадрид 07.10.2018 в 20:12:23 # 696810
Цитата: Лысый от 07.10.2018 20:10:55
снимаю порчу, чисчу карму, ставлю диагност,развенчаю венец безбрачия,выявляю виновных по фото. дешево, эффект гарантирован.
титус.кз юсер альпфа партал.
снимаю порчу, чисчу карму, ставлю диагност,развенчаю венец безбрачия,выявляю виновных по фото. дешево, эффект гарантирован.
титус.кз юсер альпфа партал.
Я как выехал с салона - первым делом поехал за регистратором...
Теперь головняк.
Теперь головняк.
Причина мигрени видеорегистатор, понимаю.
Цитата: walker от 07.10.2018 20:27:50Если не придираться к не совсем удачному построению предложения, - то его отсутствие...
Quote:
Причина мигрени - видеорегистРатор, понимаю.
Quote:
Я как выехал с салона - первым делом поехал за регистратором...
Теперь головняк.
Теперь головняк.
Причина мигрени - видеорегистРатор, понимаю.