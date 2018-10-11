О Тане (для женщин, повинных в страданиях мужчин)

Цитата: bolatbol от

Спасибо всем откликнувшимся, хотя вопрос был к женщинам. Небольшое уточнение, локидогма, не переживай, это было желание дедушки поностальгировать с бабушкой о подростковой романтике, где ничего кроме прогулок не было. Спасибо всем откликнувшимся, хотя вопрос был к женщинам. Небольшое уточнение, локидогма, не переживай, это было желание дедушки поностальгировать с бабушкой о подростковой романтике, где ничего кроме прогулок не было.

он у нас единственный такой, насмотрится всяких бразильских сериалов где кто то кого ебет, да уводят куда-то. Вот и сказывается.Легенду надо создавать логично. У бабушек не было инета.А по вопросам :любовь до гроба конечно хорошо и мечта многих сопливых дам, но реальность жестока к таким позывам. Тук тук есть. Общаемся (конечно харакири себе делаю в такие моменты), даже дружим(без всяких задних мыслей). Понимание конечно бессмысленности то есть, но хотя бы изредка в удовольствии поговорить с человеком, который так важен и понятие не имеет об этом не могу побороть)))))Так что все мы женщины , хоть иногда бываем сентиментальны и практичны одновременно)))))) конечно забыть. Это ж ящик пондоры. Откроешь его, хрен знает чем дело закончится.