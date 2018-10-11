О Тане (для женщин, повинных в страданиях мужчин)

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bolatbol 11 Октября 2018 в 15:44:07
Не избежал этих радостей и я. Те же хи-хи, ха-ха, цветы-мороженое, далее по обстоятельствам. Но когда-то давным-давно, когда ещё деревья были большими, довелось мне испытать нечто неординарное.
Вначале было стандартное ха-ха, хи-хи. Но потом начались взгляды. Осторожные, неприметные, вскользь. Родилась симпатия, взаимный интерес к личности. И вот уже встречи проходили в атмосфере сильного волнения.
Каждая ее улыбка, одобрительный взгляд приводили в состояние эйфории и неописуемого счастья. И напротив, грусть и непонятное невнимание приводили к ощущению наступления конца света.
Короткие встречи, а переживаний на несколько дней. Только расстались, а перед глазами снова и снова все ее слова, движения, взгляды. Плохая реакция на внешние раздражения, плохая ориентация в пространстве, чисто механические действия. Но ночью, когда уже наступает зловещая тишина, перед глазами встаёт ее лицо. И никакого сна, ты сидишь а кровати и снова и снова прокручиваешь перед глазами обстоятельства всех встреч.
Разница в языке и культуре не простое препятствие. Да ещё молодость, оптимизм, вера в чудеса. Она уехала в другой город, и я решил, что все к лучшему. Но чуть ли не каждую минуту видел ее перед глазами. Ночью считал баранов, чтобы забыться и уснуть. Новое чувство могло избавить меня от страданий. И я начал оглядываться вокруг. И тут оказалось, что меня окружают глупые, неинтересные, пустые девушки. Все что они ни делали, говорили, улыбались - все было неправильно, злило и ввергало в уныние.
Сотни встреч - сотни разочарований. Возможно, два раза в жизни большое чувство не возникает. Пришлось смириться и жить как все.
Но однажды я случайно нашел ее в соцсетях. То же знакомое лицо, фигура, глаза. Семья, дети, как и меня.
Что ей написать? Долго сочинял текст, и в итоге выдал: "Здравствуй, Таня, как дела?". Отправил, а сердце стучит "тук-тук-тук-тук". Ходил как пьяный целый день. А в ответ тишина. Я понял, что тоже волнуется, не знает что отвечать. И я написал о своем житье-бытье, спросил как у нее дела и предложил переписываться. Забыл сказать, предложение о дружбе она приняла, и я был так счастлив, что улыбался всем встречным лицам, чем пугал их и ввергал в ступор. Но, к глубокому моему сожалению, на письма мои она не отвечала. Я продолжал писать письма. Была возможность позвонить, но даже мысль услышать ее голос приводила к сковыванию, немоте и последующему инфаркту. Поэтому не нашел ничего лучшего, как писать письма и посылать глупые подарки.
И вот отчаявшись и пребывая в состоянии алкогольного опьянения, я прокомментировал несколько ее фоток не так подобострастно-заискивающе, как это принято в культурном обществе. И был незамедлительно исключен из сонма ее прекрасных друзей.
Моментально протрезвев, я написал письмо с изменениями, и на удивление она мне ответила. От удивления я встал и сделал круг по комнате.
И вот я решился открыть ее письмо и читаю: "Привет, извини, но я к тебе ничего не испытывала, я обиделась и больше дружить не хочу."
Что может быть хуже в отношениях? Я понимал, что ей не хочется возвращаться к грустным воспоминаниям. Но между нами было нечто большее, чем обычно бывает. Я всю жизнь мечтал когда-нибудь встретиться и говорить, говорить, говорить. Интернет создаёт все условия и исключает проблемы, возможные при личной встрече.
Редко бывает родство душ, понимание с полуслова. И когда человек, бывший когда-то очень близким вдруг не хочет общаться, наступает состояние опустошения и апатии.
Теперь вопрос к женщинам, разбившим сердца несчастных мужчин. Бывает ли любовь до гроба или бывает только до следующего хорошего человека? Как бы поступили, если до сих пор волнуетесь, могли бы переписываться-говорить с некогда любимыми? Или правильно попытаться забыть, хотя это и трудно?
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 11.10.2018 в 16:13:40 # 697392
alpha_portal 11.10.2018 в 16:23:01 # 697393
Главное, что ты знаешь - ОНА (любовь) у тебя была. И ты знаешь что это такое.
Но у меня такое ощущение, что не любовь это была, а влюбленность. Как наркотик. Ты превозносишь все качества человека, и не замечаешь что она такая же как и все. Она человек и женщина. Бывают разные конечно. Быть может она и особенная, но в большинстве случаев они все одинаковые. Просто с разными наваротами.
Нет я ни в коем разе не равняю всех в один ряд. Просто тем самым хочу сказать, что люди часто и очень часто ошибаются в своих чувствах и выводах, которые основаны на эйфории влюбленности.
И не замечают очевидных вещей.
Короче не стоит вспоминать. Сотри и забудь. И не вспоминай. Так легче
единица измерения массы в системе СИ, неприличное слово на тюркском
Цитата: Лысый от 11.10.2018 16:59:58
Текст полежит сплошной редактуре, и корректуре.
Текст полежит сплошной редактуре, и корректуре.
единица измерения массы в системе СИ, неприличное слово на тюркском
Ты стал таким занудой.
MишаМашкевич 11.10.2018 в 18:16:32 # 697407
Цитата: bolatbol от 11.10.2018 17:58:17он у нас единственный такой, насмотрится всяких бразильских сериалов где кто то кого ебет, да уводят куда-то. Вот и сказывается.
Спасибо всем откликнувшимся, хотя вопрос был к женщинам. Небольшое уточнение, локидогма, не переживай, это было желание дедушки поностальгировать с бабушкой о подростковой романтике, где ничего кроме прогулок не было.
Спасибо всем откликнувшимся, хотя вопрос был к женщинам. Небольшое уточнение, локидогма, не переживай, это было желание дедушки поностальгировать с бабушкой о подростковой романтике, где ничего кроме прогулок не было.
Легенду надо создавать логично. У бабушек не было инета.
А по вопросам :любовь до гроба конечно хорошо и мечта многих сопливых дам, но реальность жестока к таким позывам. Тук тук есть. Общаемся (конечно харакири себе делаю в такие моменты), даже дружим(без всяких задних мыслей). Понимание конечно бессмысленности то есть, но хотя бы изредка в удовольствии поговорить с человеком, который так важен и понятие не имеет об этом не могу побороть)))))
Так что все мы женщины , хоть иногда бываем сентиментальны и практичны одновременно)))))) конечно забыть. Это ж ящик пондоры. Откроешь его, хрен знает чем дело закончится.
Беня Ладен 11.10.2018 в 18:46:02 # 697413
Ты стал таким занудой.
ну дык, токмо так графоманов и отучают от пера.
Цитата: Лысый от 11.10.2018 19:46:17батоны давить - не перья точить.
Quote:
ну дык, токмо так графоманов и отучают от пера.
Quote:
Ты стал таким занудой.
ну дык, токмо так графоманов и отучают от пера.
Цитата: Рамзес от 11.10.2018 19:20:28так вы сектанты?
Дружу со всеми ,у всех семьи и новая жизнь.
Дружу со всеми ,у всех семьи и новая жизнь.
Цитата: bolatbol от 11.10.2018 19:44:21
Чо это вы, мужики, возбудилась? Вопрос был к женщинам, хотел понять женскую логику. Четыре раза перечитал ответы Миши, с трудом понял, но понял, спасибо Миша.
Чо это вы, мужики, возбудилась? Вопрос был к женщинам, хотел понять женскую логику. Четыре раза перечитал ответы Миши, с трудом понял, но понял, спасибо Миша.
Даааа уж. Она та ещё писательница
Цитата: lokidogma от 11.10.2018 17:16:54так я же и писал, что это спорт, а потом наступает пресыщение взятой высотой.
Такое ощущение, что прочитал личный дневник школьницы. Не увидел даже грамульки логики, разума и уважения к чужой состоявшейся семье, аж противно и мерзко читать было Вообще не понимаю и презираю людей, которые лезут в чужие семьи со своим мусором и хотелками в голове. Задумайтесь сударь над моими словами. Оскорбить не хотел, но по другому никак.
Такое ощущение, что прочитал личный дневник школьницы. Не увидел даже грамульки логики, разума и уважения к чужой состоявшейся семье, аж противно и мерзко читать было Вообще не понимаю и презираю людей, которые лезут в чужие семьи со своим мусором и хотелками в голове. Задумайтесь сударь над моими словами. Оскорбить не хотел, но по другому никак.
Цитата: Zoggyla от 11.10.2018 20:19:27
Цитата: Рамзес от 11.10.2018 19:20:28так вы сектанты?
Дружу со всеми ,у всех семьи и новая жизнь.
Дружу со всеми ,у всех семьи и новая жизнь.
Нет просто я смог сохранить.
обстоятельство вполне способное привести к распаду семей
обстоятельство одно, а разрушеных семей дохуя. и чо за обстоятельство такое?🧐
Цитата: Лысый от 11.10.2018 20:42:02выбирай любое: лишнее, скрытность от жены, изменение поведения. Ну так у него написано!
Quote:
обстоятельство одно, а разрушеных семей дохуя. и чо за обстоятельство такое?🧐
Quote:
обстоятельство вполне способное привести к распаду семей
обстоятельство одно, а разрушеных семей дохуя. и чо за обстоятельство такое?🧐
Цитата: MишаМашкевич от 11.10.2018 18:16:32Ты сожгла все- фантазии, сны, мечты, полюции, и эрекцию.
Легенду надо создавать логично. У бабушек не было инета.
А по вопросам :любовь до гроба конечно хорошо и мечта многих сопливых дам, но реальность жестока к таким позывам. Тук тук есть. Общаемся (конечно харакири себе делаю в такие моменты), даже дружим(без всяких задних мыслей). Понимание конечно бессмысленности то есть, но хотя бы изредка в удовольствии поговорить с человеком, который так важен и понятие не имеет об этом не могу побороть)))))
Так что все мы женщины , хоть иногда бываем сентиментальны и практичны одновременно)))))) конечно забыть. Это ж ящик пондоры. Откроешь его, хрен знает чем дело закончится.
Цитата: bolatbol от 11.10.2018 17:58:17он у нас единственный такой, насмотрится всяких бразильских сериалов где кто то кого ебет, да уводят куда-то. Вот и сказывается.
Спасибо всем откликнувшимся, хотя вопрос был к женщинам. Небольшое уточнение, локидогма, не переживай, это было желание дедушки поностальгировать с бабушкой о подростковой романтике, где ничего кроме прогулок не было.
Спасибо всем откликнувшимся, хотя вопрос был к женщинам. Небольшое уточнение, локидогма, не переживай, это было желание дедушки поностальгировать с бабушкой о подростковой романтике, где ничего кроме прогулок не было.
Легенду надо создавать логично. У бабушек не было инета.
А по вопросам :любовь до гроба конечно хорошо и мечта многих сопливых дам, но реальность жестока к таким позывам. Тук тук есть. Общаемся (конечно харакири себе делаю в такие моменты), даже дружим(без всяких задних мыслей). Понимание конечно бессмысленности то есть, но хотя бы изредка в удовольствии поговорить с человеком, который так важен и понятие не имеет об этом не могу побороть)))))
Так что все мы женщины , хоть иногда бываем сентиментальны и практичны одновременно)))))) конечно забыть. Это ж ящик пондоры. Откроешь его, хрен знает чем дело закончится.