Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Как на Марсе
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Октября 2018 в 17:40:38
Погода в Шымкенте разбушевалась


7000x2330
(821,97 Кб)

1920x1275
(143,72 Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Сила 15.10.2018 в 18:26:55   # 697833
Грязевая ванна для всех жителей шыма
поощрить (2) | покарать
  Рамзес 15.10.2018 в 18:30:39   # 697835
Цитата: Сила от 15.10.2018 18:26:55
Грязевая ванна для всех жителей шыма

К стати таки да,вещи стирать.
поощрить (1) | покарать
  Skype 15.10.2018 в 18:57:45   # 697837
Ну а что хотели то ??? Деревья спильдонили вот вам и гимор. Ни разу не видел что бы деревья опрыскивали по городу, раньше это делали каждый год при СССР. а сча просто тупо бабло по карманам распихивают нац. кадры и все
поощрить (2) | покарать
  Васяй 15.10.2018 в 19:46:47   # 697840
Ну нах...Пусть пилят!Вез сегодня дочек на тренировку-слышу хруст.В двух метрах сзади от машины дерево упало!Старые стволы не выдерживают уже.
поощрить | покарать
  MишаМашкевич 15.10.2018 в 19:49:54   # 697841
Ага, особенно ощущения Марса когда дома нет не света, не газа. Выходишь во двор, небо красное. Адреналин, лепота
поощрить | покарать
  alpha_portal 15.10.2018 в 20:12:58   # 697843
А главное как удивительно погода влияет на людей. На дороге тупняк наистрашнейший. Пробки на пробках
поощрить (5) | покарать
  Маке0912 15.10.2018 в 21:43:13   # 697849
С пагодой не поспоришь.
Что есть то есть.
поощрить | покарать
  КЕДЫ 15.10.2018 в 21:49:52   # 697850
Космонафтики-хуяфтики
поощрить (1) | покарать
  Лысый 15.10.2018 в 22:08:42   # 697854
Quote:
С пагодой не поспоришь.
Что есть то есть.



поощрить (4) | покарать (1)
  Маке0912 15.10.2018 в 22:25:11   # 697857
Лысый, опять нарываешься ?
поощрить | покарать
  Лысый 15.10.2018 в 22:38:44   # 697859
Quote:
Лысый, опять нарываешься ?


Да нет, это ты тупишь.
поощрить | покарать
  Маке0912 15.10.2018 в 23:06:18   # 697862
Цитата: Лысый от 15.10.2018 22:38:44
Quote:
Лысый, опять нарываешься ?


Да нет, это ты тупишь.


У тебя эгоистичное самолюбие и самомнение.
Россист ты наш.
А ты что можешь погоду изменить ?
Что бог дал с неба, так и будет.
поощрить | покарать
  Лысый 15.10.2018 в 23:24:32   # 697865
Quote:
У тебя эгоистичное самолюбие и самомнение.
Россист ты наш.
А ты что можешь погоду изменить ?
Что бог дал с неба, так и будет.


поощрить (2) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь