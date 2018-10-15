Как на Марсе

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danilov 15 Октября 2018 в 17:40:38
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Цитата: Сила от 15.10.2018 18:26:55
Грязевая ванна для всех жителей шыма
Грязевая ванна для всех жителей шыма
К стати таки да,вещи стирать.
MишаМашкевич 15.10.2018 в 19:49:54 # 697841
alpha_portal 15.10.2018 в 20:12:58 # 697843
Что есть то есть.
С пагодой не поспоришь.
Что есть то есть.
Что есть то есть.
Лысый, опять нарываешься ?
Да нет, это ты тупишь.
Цитата: Лысый от 15.10.2018 22:38:44
Quote:
Да нет, это ты тупишь.
Quote:
Лысый, опять нарываешься ?
Да нет, это ты тупишь.
У тебя эгоистичное самолюбие и самомнение.
Россист ты наш.
А ты что можешь погоду изменить ?
Что бог дал с неба, так и будет.
У тебя эгоистичное самолюбие и самомнение.
Россист ты наш.
А ты что можешь погоду изменить ?
Что бог дал с неба, так и будет.
Россист ты наш.
А ты что можешь погоду изменить ?
Что бог дал с неба, так и будет.