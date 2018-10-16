Воскресная рыбалка на канале Коксарая

Цитата: Yerla от

хотябы с "сетевиками" штоль попиздились .. рассказ был бы драйвовей хотябы с "сетевиками" штоль попиздились .. рассказ был бы драйвовей

Блин братан!!!)) я хочу поехать с тобой на рыбалку!)) мне нравится твой закал и азарт!) Я бы тоже со бой взял батл вискаря и егермейстера + мангал и мясо для шашлыка!)) Мы так сделали с паханом в том году на шардаре))) Первый раз кстати поехали на рыбалку и тоже так втянулись что поехали на следующий день, на Казыну и в магазин на ЖД вокзале и отоварились снастями по полной!!! Осталось купить лодку и палатку)) а в Тот раз ездили с ребятами электриками с работы)) мы всю ночь бухие с отцом рыбачили, когда они спали! Наловили кучу сазанов, на эту бомбочку с замеса приманки какой-то красной и кукурузы + черви! Наши друзья ашалели сколько мы за ночь бухие наловили!!!)))) К сожалению в этом году что-то не как не удается съездить(( то работа, то стройка, в отпуске на Иссык-Куле горел