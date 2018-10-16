Воскресная рыбалка на канале Коксарая

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
gliser 16 Октября 2018 в 12:55:32
Вечер пятницы.
Выйдя в гараж я встретил соседа который ковырялся тоже в гараже. Вспомнились разговоры о рыбалке, а он рыбак заядлый, профессиональный. В общем он взял меня с собой на рыбалку. Договорились выезжать в воскресенье в 3 часа ночи.
Весь день в субботу, были приготовления, сосед показал свою точку, где он берёт червей одно ведёрко от майонеза 3 желания стоит 1000 тг. Черви, правда, жирные, большие.
Субботним вечером я собрался и ночь уже не спал. Было такое чувство будто собираюсь ехать в другой город. Будильник прозвенел, встретились у гаража, сели в машину и поехали.
Дорога.
Живу на роще и до места назначения от дома надо было проехать 181 км.
Сна нет, ехали втроём, разговаривали. Проехали Арысь, тучи стали чернее, и резко на машину начал сыпаться снег большие серые от света фар хлопья, мы офигели. Проехав 200 метров снег кончился, затем, снова начался и также быстро закончился. Мы подумали, что рыбку будем ловить под снегом. Не расстроились, в термосе был горячий чай и газовая плиточка с чайником ждали своего времени, чтобы подогреть нас.
Приехали.
На дорогу ушло около трех часов, ехали в среднем 80 км/ч - не торопились. Приехали мы в начале седьмого утра, было еще темно. Вдоль канала светились зеленые светлячки на удочках. Чуть выше на дороге стояли машины, столы, палатки рыбаков, которые приехали в субботу. Каждый лагерь рыбака освещался фонариком. Все спали. До этого дня, я не знал зачем рыбаки оставили включенными фонарики. Сосед объяснил, для того, чтобы никто не наехал. И в прямь стоило выключить фары, темень поглотила всё, машины рыбаков видно не стало даже те, которые были светлого цвета.
Мы стали ждать рассвета, я пытался поспать, но предстоящий азарт рыбалки сыграл свою роль. Я не уснул.
Рассвет.
Солнышко поднялось быстро, утро было ярким и светлым, стали доносится голоса просыпающихся рыбаков, зазвенели колокольчики. Для нас это был сигнал, что пора и нам распаковываться. Выйдя из теплой машины, мы распаковались за минуты, приготовили удочки, закинули вводу. Стали ждать. Пока ждали поклёвку, я стал подсчитывать рыбаков, сначала насчитал 29 человек . Это только те, кто проснулись утром.
Первый зацеп.
Рыбка не клевала, мы стояли у столика и пили чай с печеньками, как же это приятно потягивать горячий чай, когда свежий утренний ветер навивает тебе в лицо. Ммммм.
Смотрим слева от нас, стоял старенький паджерик, когда мы приехали рядом с ним храпели мужики, и была лодка. Они проснулись залезли в лодку, поплыли. Смотрим стали поднимать сеть, и нам кричат: "вы наверное нашу сеть поймали". Так и получилось, я и друг соседа, который поехал с нами, зацепили их грёбаную сеть. Ругаться ни с кем не хотелось, решали всё тихо и мирно. Ждали пока два "рыбака" на лодке отпутают наши удочки. Сеть их была 100 метров и пока они доплыли до её края, прошло время. Рыбаки справа уже вытащили первый улов и жарили рыбку на сковородке, до нас доносился аромат, горящего кизяка и жареных карасей . Момент настал, удочки распутаны. Рыбаков с сетью попросили убрать сеть, и дать нормально порыбачить, но им всё оказалось пофиг они просто развернули её поперек канала и снова ушли. В процессе разговора с ними, они дали понять, что им всё пофиг и егеря они знают, он им ничего не сделает. Ну ёпрст даже на рыбалке коррупция?? Было видно, что все рыбаки в округе матерились на них, но кроме нас слова никто не говорил. :(
Первая рыбка.
Первую рыбку поймал мой сосед он вытащил кажется воблу размером с ладонь. У меня всё не клевало, вернее клевало, пока я подходил к удочке, рыбка уходила . В общем просидел я так пару часов. Думаю, а дай ка я заменю червячков на лепешку, ну и так не клюёт хуже уже не будет . Взял лепёшку помял серединку и зацепил на крючок. Закинул. Через пару минут, радости и удивления не было предела. Я вытащил сазанчика размером чуть больше 25 см, примерно. Класс азарт в крови закипел и я снова стал ловить на лепёшку, только решил заменить крючки на бомбочку. Рыбалка попёрла. Сосед тоже заменил крючки на бомбочку с лепёшкой и вместе начали вытаскивать рыбёх. На червя не клевало.
Самой большой рыбкой был пойманый карась около 30 см длиной. Сеть соседних рыбаков взяла в себя, много больших рыб, наверное поэтому нам осталась мелочь :(.
Итог.
Фотографии рыбы нет, я рыбак наверное больше спортивный поймал - отпустил. Покушать я и купить смогу. Я прикинул, поймали мы около 40 рыбок размером с ладонь и чуть больше. Совру, если скажу, что домой ничего не взяли, конечно взяли, но только тех, кто оказался побольше.
Я дочке обещал привезти пару рыбок, так и привёз одного сазанчика и карасика. В этот же вечер через пол часа, свежие рыбки были съедены, с особой жадностью пятилетнего ребёнка.
С канала мы выехали в 4 часа вечера, много рыбаков тоже стали разъезжаться, стал подниматься ветер, холодало. Что интересно, весь день рыбалки светило солнце, было тепло. У меня загорело лицо, что до сих пор пощипывает. Возможно вы спросите, много ли было воды, я особо не понимаю много или мало, поэтому на мой взгляд показалось много.
В общем рыбалка удалась.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: гримм от 16.10.2018 13:24:13
блеснить надо, хищник ходит, жор у него!
блеснить надо, хищник ходит, жор у него!
Да, соседние рыбаки так и делали, увы ничего не ловилось. Хотя, вы правы хищник есть, рыбаки, что рыбачили сетью достали из сети хороших судаков.
Цитата: gliser от 16.10.2018 13:25:43
Да, соседние рыбаки так и делали, увы ничего не ловилось. Хотя, вы правы хищник есть, рыбаки, что рыбачили сетью достали из сети хороших судаков.
Цитата: гримм от 16.10.2018 13:24:13
блеснить надо, хищник ходит, жор у него!
блеснить надо, хищник ходит, жор у него!
Да, соседние рыбаки так и делали, увы ничего не ловилось. Хотя, вы правы хищник есть, рыбаки, что рыбачили сетью достали из сети хороших судаков.
эту же воблу на нарезку, и днём клювать будет
эту же воблу на нарезку, и днём клювать будет
Я попробовал, не пошло. Может у меня руки кривые, что-то сделал не так х.з
Сетевики конечно гады, но знакомые рассказывали про егеря Кайрата, пожаловались ему на сети, он приехал все собрал, а сетевики чухнули.
Ерла с сетевиками можно "закуситься", только потом могут наподлянить когда спать будешь, были случаи.
Цитата: Yerla от 16.10.2018 13:38:04за последнее действо могут придать анафеме. Рыбалка и ****во - есть вещи несовместимые.
на днях выложу своё рыбалово .. .. с экшном .. вискарем и ****вом
на днях выложу своё рыбалово .. .. с экшном .. вискарем и ****вом
на днях выложу своё рыбалово .. .. с экшном .. вискарем и ****вом
Quote:
- Дорогая, ну какие бабы на рыбалке?!
Цитата: Лысый от 16.10.2018 14:04:34
Quote:
[quote]- Дорогая, ну какие бабы на рыбалке?!
Quote:
на днях выложу своё рыбалово .. .. с экшном .. вискарем и ****вом
[quote]- Дорогая, ну какие бабы на рыбалке?!
Цитата: Pole13 от 16.10.2018 13:51:52
Отличный пост!!
Сетевики конечно гады, но знакомые рассказывали про егеря Кайрата, пожаловались ему на сети, он приехал все собрал, а сетевики чухнули.
Ерла с сетевиками можно "закуситься", только потом могут наподлянить когда спать будешь, были случаи.
Отличный пост!!
Сетевики конечно гады, но знакомые рассказывали про егеря Кайрата, пожаловались ему на сети, он приехал все собрал, а сетевики чухнули.
Ерла с сетевиками можно "закуситься", только потом могут наподлянить когда спать будешь, были случаи.
Кстати, да разговор был про Кайрата толи на фиолетовой ауди толи на опеле ездит говорили. Я забыл. В общем этим было побоку ставили сеть, не боялись. Может знали, что он уехал куда и не приедет на проверку, поэтому так.
Ну да ладно, видать рыба в таком количестве им нужнее. Впереди зима, может есть нечего другого. Много может быть у людей обстоятельств на это.
Антибиотик 16.10.2018 в 14:24:04 # 697963
Цитата: Yerla от 16.10.2018 13:35:35
хотябы с "сетевиками" штоль попиздились .. рассказ был бы драйвовей
хотябы с "сетевиками" штоль попиздились .. рассказ был бы драйвовей
Блин братан!!!)) я хочу поехать с тобой на рыбалку!)) мне нравится твой закал и азарт!) Я бы тоже со бой взял батл вискаря и егермейстера + мангал и мясо для шашлыка!)) Мы так сделали с паханом в том году на шардаре))) Первый раз кстати поехали на рыбалку и тоже так втянулись что поехали на следующий день, на Казыну и в магазин на ЖД вокзале и отоварились снастями по полной!!! Осталось купить лодку и палатку)) а в Тот раз ездили с ребятами электриками с работы)) мы всю ночь бухие с отцом рыбачили, когда они спали! Наловили кучу сазанов, на эту бомбочку с замеса приманки какой-то красной и кукурузы + черви! Наши друзья ашалели сколько мы за ночь бухие наловили!!!)))) К сожалению в этом году что-то не как не удается съездить(( то работа, то стройка, в отпуске на Иссык-Куле горел
Цитата: Pole13 от 16.10.2018 13:51:52
Ерла с сетевиками можно "закуситься", только потом могут наподлянить когда спать будешь, были случаи.
Ерла с сетевиками можно "закуситься", только потом могут наподлянить когда спать будешь, были случаи.
зубов бояться - в рот не давать
Цитата: Антибиотик от 16.10.2018 14:24:04
Блин братан!!!)) я хочу поехать с тобой на рыбалку!)) мне нравится твой закал и азарт!) Я бы тоже со бой взял батл вискаря и егермейстера + мангал и мясо для шашлыка!)) Мы так сделали с паханом в том году на шардаре))) Первый раз кстати поехали на рыбалку и тоже так втянулись что поехали на следующий день, на Казыну и в магазин на ЖД вокзале и отоварились снастями по полной!!! Осталось купить лодку и палатку)) а в Тот раз ездили с ребятами электриками с работы)) мы всю ночь бухие с отцом рыбачили, когда они спали! Наловили кучу сазанов, на эту бомбочку с замеса приманки какой-то красной и кукурузы + черви! Наши друзья ашалели сколько мы за ночь бухие наловили!!!)))) К сожалению в этом году что-то не как не удается съездить(( то работа, то стройка, в отпуске на Иссык-Куле горел
Цитата: Yerla от 16.10.2018 13:35:35
хотябы с "сетевиками" штоль попиздились .. рассказ был бы драйвовей
хотябы с "сетевиками" штоль попиздились .. рассказ был бы драйвовей
Блин братан!!!)) я хочу поехать с тобой на рыбалку!)) мне нравится твой закал и азарт!) Я бы тоже со бой взял батл вискаря и егермейстера + мангал и мясо для шашлыка!)) Мы так сделали с паханом в том году на шардаре))) Первый раз кстати поехали на рыбалку и тоже так втянулись что поехали на следующий день, на Казыну и в магазин на ЖД вокзале и отоварились снастями по полной!!! Осталось купить лодку и палатку)) а в Тот раз ездили с ребятами электриками с работы)) мы всю ночь бухие с отцом рыбачили, когда они спали! Наловили кучу сазанов, на эту бомбочку с замеса приманки какой-то красной и кукурузы + черви! Наши друзья ашалели сколько мы за ночь бухие наловили!!!)))) К сожалению в этом году что-то не как не удается съездить(( то работа, то стройка, в отпуске на Иссык-Куле горел
вот это Я называю правильная рыбалка ! .. самая что нинаесть правильная .. .. выпивка .. мясо .. мангальчик .. сковорода (для жарки свежей рыбки) - это все в первый день .. кастрюлька для ухи ... уххх и хороша она с похмелюги, сутреца на следующий день .. костер .. байки ..
Антибиотик 16.10.2018 в 14:41:16 # 697967
Цитата: Yerla от 16.10.2018 14:30:50
вот это Я называю правильная рыбалка ! .. самая что нинаесть правильная .. .. выпивка .. мясо .. мангальчик .. сковорода (для жарки свежей рыбки) - это все в первый день .. кастрюлька для ухи ... уххх и хороша она с похмелюги, сутреца на следующий день .. костер .. байки ..
Цитата: Антибиотик от 16.10.2018 14:24:04
Блин братан!!!)) я хочу поехать с тобой на рыбалку!)) мне нравится твой закал и азарт!) Я бы тоже со бой взял батл вискаря и егермейстера + мангал и мясо для шашлыка!)) Мы так сделали с паханом в том году на шардаре))) Первый раз кстати поехали на рыбалку и тоже так втянулись что поехали на следующий день, на Казыну и в магазин на ЖД вокзале и отоварились снастями по полной!!! Осталось купить лодку и палатку)) а в Тот раз ездили с ребятами электриками с работы)) мы всю ночь бухие с отцом рыбачили, когда они спали! Наловили кучу сазанов, на эту бомбочку с замеса приманки какой-то красной и кукурузы + черви! Наши друзья ашалели сколько мы за ночь бухие наловили!!!)))) К сожалению в этом году что-то не как не удается съездить(( то работа, то стройка, в отпуске на Иссык-Куле горел
Цитата: Yerla от 16.10.2018 13:35:35
хотябы с "сетевиками" штоль попиздились .. рассказ был бы драйвовей
хотябы с "сетевиками" штоль попиздились .. рассказ был бы драйвовей
Блин братан!!!)) я хочу поехать с тобой на рыбалку!)) мне нравится твой закал и азарт!) Я бы тоже со бой взял батл вискаря и егермейстера + мангал и мясо для шашлыка!)) Мы так сделали с паханом в том году на шардаре))) Первый раз кстати поехали на рыбалку и тоже так втянулись что поехали на следующий день, на Казыну и в магазин на ЖД вокзале и отоварились снастями по полной!!! Осталось купить лодку и палатку)) а в Тот раз ездили с ребятами электриками с работы)) мы всю ночь бухие с отцом рыбачили, когда они спали! Наловили кучу сазанов, на эту бомбочку с замеса приманки какой-то красной и кукурузы + черви! Наши друзья ашалели сколько мы за ночь бухие наловили!!!)))) К сожалению в этом году что-то не как не удается съездить(( то работа, то стройка, в отпуске на Иссык-Куле горел
вот это Я называю правильная рыбалка ! .. самая что нинаесть правильная .. .. выпивка .. мясо .. мангальчик .. сковорода (для жарки свежей рыбки) - это все в первый день .. кастрюлька для ухи ... уххх и хороша она с похмелюги, сутреца на следующий день .. костер .. байки ..
нууу про сковородку забыл написать, еще уже прожаренную))) берешь эту рыбу чистишь, посолил, в муку ее и на сковородку и потом сразу хватаешь ее, обжигаешься и ешь!)) На пальцы дуешь фу фу фу, горячо, горячо)) И пивком запиваешь!)) А че это чай с печеньками не бабтисты же!)))
шымкентский 16.10.2018 в 15:03:39 # 697975