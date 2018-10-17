Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Соляра в Шымкенте
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Октября 2018 в 11:56:48
Ну вот, сегодня я не завлёся и многие из моих дизельных товарищей, кто оставил автомобиль на улице. А ночью то всего было -3.
Цена соляры космос! А качество отсутствует. Причём в баке жижа остаётся текучей, попадает кусок, который замерзает и забивает магистраль. Решается это быстро, приноровился ещё с прошлой зимы, снимаем подачу перед фильтром, засовываем насос и продуваем до бака. Крышку бака оставляем закрытой, давлением топливо выдавливает обратно, надеваем шланг и заводимся.
Не хотелось бы обвинять наш НПЗ Шымкентский в плохом качестве, как никак президент туда приезжал накануне, но факт остаётся фактом. Даже антигели не помогают. Это уже второй год продолжается. Возможно по пути с НПЗ до АЗС что то происходит с топливом, не знаю =( Остаётся только посочувствовать владельцам дизельных авто.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 17.10.2018 в 11:58:20   # 698052
Чтобы завлестись солярия мало будет.
поощрить | покарать
  Лысый 17.10.2018 в 12:04:13   # 698054
Quote:
Решается это быстро, приноровился ещё с прошлой зимы, снимаем подачу перед фильтром, засовываем насос и продуваем до бака.


А потом ходим весь день и воняем как механизатор из Бабай колхоза.
поощрить (5) | покарать
  Практичный 17.10.2018 в 12:06:54   # 698058
2 дня назад залил Поллака на гелиосе,полбака было с синойла. Антигель лил 50 г на 75 литров. Утром было -6. Завелся без проблем.
поощрить | покарать
  Zoggyla 17.10.2018 в 12:07:09   # 698060
Цитата: Лысый от 17.10.2018 12:04:13
Quote:
Решается это быстро, приноровился ещё с прошлой зимы, снимаем подачу перед фильтром, засовываем насос и продуваем до бака.


А потом ходим весь день и воняем как механизатор из Бабай колхоза.
ну не весь день, а несколько дней.
поощрить (2) | покарать
  danilov 17.10.2018 в 12:11:08   # 698063
Quote:
А потом ходим весь день и воняем как механизатор из Бабай колхоза.


Запачкал только кончики двух пальцев
поощрить | покарать
  Zoggyla 17.10.2018 в 12:11:54   # 698064
Цитата: danilov от 17.10.2018 12:11:08
Quote:
А потом ходим весь день и воняем как механизатор из Бабай колхоза.


Запачкал только кончики двух пальцев
это еще хуже. Неделя без секса.
поощрить (5) | покарать
  Лысый 17.10.2018 в 12:14:42   # 698068
Quote:
2 дня назад залил Поллака на гелиосе


Практичный а это из Поллака залил?



поощрить | покарать
  Ал 17.10.2018 в 12:15:30   # 698069

поощрить (1) | покарать
  Практичный 17.10.2018 в 12:17:42   # 698070
От заправки многое зависит,у нас тут деревня маленькая,бодяжить страшно. Оглоблю в зад запихают на раз. Может я поэтому не мучаюсь зимой? Город все страдают трактора
поощрить | покарать
  Практичный 17.10.2018 в 12:20:39   # 698072
Цитата: Лысый от 17.10.2018 12:14:42
Quote:
2 дня назад залил Поллака на гелиосе


Практичный а это из Поллака залил?

да эт сайт поправил,что-то случилось недавно теперь окно писанины на телефоне закрывается клавиатурой. Вслепую строчишь)
поощрить | покарать
  старик 17.10.2018 в 12:23:20   # 698074
Quote:
Не хотелось бы обвинять наш НПЗ Шымкентский в плохом качестве, как никак президент туда приезжал накануне, но факт остаётся фактом.
Ну да, ведь между визитом президента и качеством продукции - прямая зависимость! Президенту показали рабочих в чистой новой робе, чистые цеха, чистую территорию, и все хорошо.
поощрить | покарать
  строитель 17.10.2018 в 12:26:11   # 698077

Извиняюсь, а где же те несколько долбаебов которые буквально несколько дней назад в комментариях о НПЗ весь сайт слюной забрызгали доказывая высокое качество продукции ???
поощрить (2) | покарать
  Лысый 17.10.2018 в 12:26:35   # 698078
По ходу по пути от ШНОСа до нефтебазы соляра и бенз килешуется с самоварными продуктами из Бетпакдалы. И там ее (самоварки) дохуишша гонится.
поощрить (2) | покарать
  КЕДЫ 17.10.2018 в 12:43:09   # 698088
К сожалению качество соляры упало везде. Просто пиздец как упало, мягко говоря.
поощрить | покарать
  КЕДЫ 17.10.2018 в 12:48:37   # 698091
Цитата: Лысый от 17.10.2018 12:26:35
По ходу по пути от ШНОСа до нефтебазы соляра и бенз килешуется с самоварными продуктами из Бетпакдалы. И там ее (самоварки) дохуишша гонится.


по идее это нереально. если это так, то это бардак и беспредел. ШНОСУ это невыгодно думаю и отследить для них это нефиг делать. Или же...
поощрить (1) | покарать
  Лысый 17.10.2018 в 12:50:27   # 698093
Или же...
поощрить (1) | покарать
  КЕДЫ 17.10.2018 в 12:52:11   # 698096
поощрить | покарать
  Ал 17.10.2018 в 12:54:46   # 698098
поощрить (1) | покарать
  Лысый 17.10.2018 в 12:55:21   # 698099
Quote:
Да ну...


Только...
поощрить (1) | покарать
  Ал 17.10.2018 в 12:57:42   # 698101


поощрить | покарать
  КЕДЫ 17.10.2018 в 12:57:52   # 698102
поощрить | покарать
  Лысый 17.10.2018 в 13:00:38   # 698103
Quote:
если это так, то это бардак и беспредел. ШНОСУ это невыгодно думаю и отследить для них это нефиг делать. Или же...


А потом на эти деньги мажорики прожигают жизнь в Ярах...

поощрить (1) | покарать
  Ал 17.10.2018 в 13:08:24   # 698105

поощрить | покарать
  Лысый 17.10.2018 в 13:09:34   # 698106
Кеды, какой бы цыганке вдул?
поощрить (1) | покарать
  КЕДЫ 17.10.2018 в 13:12:38   # 698108
Сижу втыкаю по четвертому кругу этот клип. Это охуенно!!!!
Почему я раньше не знал этого певца
поощрить | покарать
  Tigr2 17.10.2018 в 13:23:59   # 698109
Полный бак от синойла + присадка для очистки форсунок не антигель. Завёлся с полоборота.
поощрить | покарать
  Ал 17.10.2018 в 13:32:28   # 698112
Цитата: Tigr2 от 17.10.2018 13:23:59
Полный бак от синойла + присадка для очистки форсунок не антигель. Завёлся с полоборота.
Равносильно




поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь