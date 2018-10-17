Соляра в Шымкенте

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danilov 17 Октября 2018 в 11:56:48
Цена соляры космос! А качество отсутствует. Причём в баке жижа остаётся текучей, попадает кусок, который замерзает и забивает магистраль. Решается это быстро, приноровился ещё с прошлой зимы, снимаем подачу перед фильтром, засовываем насос и продуваем до бака. Крышку бака оставляем закрытой, давлением топливо выдавливает обратно, надеваем шланг и заводимся.
Не хотелось бы обвинять наш НПЗ Шымкентский в плохом качестве, как никак президент туда приезжал накануне, но факт остаётся фактом. Даже антигели не помогают. Это уже второй год продолжается. Возможно по пути с НПЗ до АЗС что то происходит с топливом, не знаю =( Остаётся только посочувствовать владельцам дизельных авто.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Решается это быстро, приноровился ещё с прошлой зимы, снимаем подачу перед фильтром, засовываем насос и продуваем до бака.
А потом ходим весь день и воняем как механизатор из Бабай колхоза.
Практичный 17.10.2018 в 12:06:54 # 698058
Цитата: Лысый от 17.10.2018 12:04:13ну не весь день, а несколько дней.
Quote:
А потом ходим весь день и воняем как механизатор из Бабай колхоза.
Quote:
Решается это быстро, приноровился ещё с прошлой зимы, снимаем подачу перед фильтром, засовываем насос и продуваем до бака.
А потом ходим весь день и воняем как механизатор из Бабай колхоза.
danilov 17.10.2018 в 12:11:08 # 698063
А потом ходим весь день и воняем как механизатор из Бабай колхоза.
Запачкал только кончики двух пальцев
Цитата: danilov от 17.10.2018 12:11:08это еще хуже. Неделя без секса.
Quote:
Запачкал только кончики двух пальцев
Quote:
А потом ходим весь день и воняем как механизатор из Бабай колхоза.
Запачкал только кончики двух пальцев
2 дня назад залил Поллака на гелиосе
Практичный а это из Поллака залил?
Практичный 17.10.2018 в 12:17:42 # 698070
Практичный 17.10.2018 в 12:20:39 # 698072
Цитата: Лысый от 17.10.2018 12:14:42да эт сайт поправил,что-то случилось недавно теперь окно писанины на телефоне закрывается клавиатурой. Вслепую строчишь)
Quote:
Практичный а это из Поллака залил?
Quote:
2 дня назад залил Поллака на гелиосе
Практичный а это из Поллака залил?
Не хотелось бы обвинять наш НПЗ Шымкентский в плохом качестве, как никак президент туда приезжал накануне, но факт остаётся фактом.Ну да, ведь между визитом президента и качеством продукции - прямая зависимость! Президенту показали рабочих в чистой новой робе, чистые цеха, чистую территорию, и все хорошо.
Извиняюсь, а где же те несколько долбаебов которые буквально несколько дней назад в комментариях о НПЗ весь сайт слюной забрызгали доказывая высокое качество продукции ???
Цитата: Лысый от 17.10.2018 12:26:35
По ходу по пути от ШНОСа до нефтебазы соляра и бенз килешуется с самоварными продуктами из Бетпакдалы. И там ее (самоварки) дохуишша гонится.
По ходу по пути от ШНОСа до нефтебазы соляра и бенз килешуется с самоварными продуктами из Бетпакдалы. И там ее (самоварки) дохуишша гонится.
по идее это нереально. если это так, то это бардак и беспредел. ШНОСУ это невыгодно думаю и отследить для них это нефиг делать. Или же...
Цитата: Лысый от 17.10.2018 12:50:27
Или же...
Или же...
Да ну...
Цитата: КЕДЫ от 17.10.2018 12:52:11
Да ну...
Цитата: Лысый от 17.10.2018 12:50:27
Или же...
Или же...
Да ну...
Да ну...
Только...
если это так, то это бардак и беспредел. ШНОСУ это невыгодно думаю и отследить для них это нефиг делать. Или же...
А потом на эти деньги мажорики прожигают жизнь в Ярах...
Почему я раньше не знал этого певца
Цитата: Tigr2 от 17.10.2018 13:23:59Равносильно
Полный бак от синойла + присадка для очистки форсунок не антигель. Завёлся с полоборота.
Полный бак от синойла + присадка для очистки форсунок не антигель. Завёлся с полоборота.