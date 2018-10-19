Таджикская пороховая бочка

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Гость 19 Октября 2018 в 14:09:36
До сих пор каждый год Индия и Пакистан оказываются на грани ядерного конфликта. Каждый год на индо-пакистанской границах гибнут военные и мирные жители. Каждый год министры обороны этих держав потрясают ядерными чемоданчиками, угрожая нажать заветную кнопку. Каждый год обе страны постепенно наращивают свой арсенал и расширяют инфраструктуру для развития своего ядерного оружия. И Индия, и Пакистан фигурируют в аналитическом докладе SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) как государства, начавшие развертывать новые системы доставки ядерного оружия, либо объявили о подобных программах. На сегодняшний день регион напоминает пороховой склад, готовый взорваться от одной-единственной искры.
Потому мир боится чихнуть в эту сторону, не то, что заключать взаимовыгодные соглашения с двумя непримиримыми противниками одновременно. Однако эта установка не касается Таджикистана. Оказалось, что это постсоветское государство провело в 2014 году продуктивную встречу с представителями Индии.
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А в 2016 году - аналогичные переговоры с пакистанской группой.
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Причем в обоих случаях речь шла не о безобидном торговом или культурном сотрудничестве, а об активном военном взаимодействии.
Можно себе представить, какая реакция будет у пакистанского высшего командования, если они узнают, что технику тренирующихся у них таджикских летчиков будут обслуживать их заклятые враги. Или у индийских властей, когда к ним в руки попадет второй договор. Оба документа помечены грифом "секретно", однако, как видим, это не помешало им "утечь" в сеть. Навряд ли командование Таджикистана не в курсе об утечке. Однако бить тревогу оно не торопится. Видимо, таджикские власти простодушно считают себя великими политиками, заставившими работать на себя две влиятельные державы, не подозревая, что рискуют оказаться между Сциллой и Харибдой в эпицентре ядерного столкновения.
Очевидно, что недальновидность внешней политики Душанбе может привести к катастрофическим последствиям как на региональном, так и на глобальном уровне. То, что Таджикистан дискредитировал себя как партнера, - самое незначительное из них. Гораздо страшнее то, что давно тлеющая война разгорится с новой силой и в нее могут быть вовлечены и другие таджикские соседи из числа ядерных держав. Например, может быть втянута Россия, правопреемница СССР. Известно, что Советский Союз уже вмешивался в индо-пакистанскую войну в 1971 году из-за участия американских военных. Конфликт разведок и флотов в Индийском океане вылился в обострение американо-советского мирового противостояния. Но оно покажется детской игрой по сравнению с тем пожаром, который вспыхнет после обнародования этих документов.
Интересно, осознает ли это Душанбе. Если да, то сам факт заключения двух взаимоисключающих скандальных договоров - сознательная провокация. Она уже тянет на тяжкое военное преступление. В случае же непонимания таджикскими властями, какой ящик Пандоры они вот-вот откроют, возникает справедливый вопрос о компетентности людей, стоящих во главе государства, находящегося в таком нестабильном и "пожароопасном" регионе.
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