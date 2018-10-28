Андрюха - "Герой". Не реклама "Наш Бар".

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
gliser 28 Октября 2018 в 12:34:49
Почему? - Сейчас я это расскажу.
Пару недель назад, моя хорошая знакомая, чьё мнение для меня авторитетно, посетила "Наш Бар". В ФБ, я спросил: "Ну как?", ответ был примерно такой: "Это классное место, я бы с вами с удовольствием туда сходила".
Ого подумал, неужели место, действительно, такое. А я только плохое вижу и знаю про него. Задумался, что надо посетить.
Тёплый субботний вечер 27 октября внёс свою лепту и утвердил моё мнение об этом баре.
Полночь, ложимся спать.
В баре играет музыка через пластиковые окна доносится только "бум-бум-бум"), не приятно, но жить можно, главное уснуть.
На ступеньках и пороге, ходят "светские" львы и львицы, потягивая сигареты. Приезжают рыцари на железных конях, и даже вёдрах (о них, чуть позже). Заведение оживает, все веселятся и тусят.
Раз это рок бар, позвольте процитирую песню Юры Хоя, который еще в 90х видел эту же картину. С песней "Кабак", почему-то, мне кажется, эта песня, должна стать гимном этого заведения.
"Здесь так хорошо здесь очень легко
Здесь душа отдыхает здесь пьют молоко
Здесь братство народов здесь дружбы очаг
Здесь играет тихо на органе Бах
Иди в кабак."
Три часа ночи час - ИКС.
Из бара начинают выползать некогда светские дамы, господа. Кто-то выходит покурить, подпитаться свежим воздухом, ведь там безумно тесно, а людей как консервной банке. Стоя на улице, появляются свои герои. Сегодня было так. Паренёк по зову сердца, похоже, начал вступаться за даму сердца пошёл один против троих. Но недолго думая, друзья паренька вступились в неравный бой. Битва началась, все были на ступеньках, около двери. Один ловкий удар удалого молодца и клубок сеньоров и синьорит полетел со ступенек вниз прям до арыка. Удары наносились безбожно сложилось ощущение, что самцы дрались за самку, на смерть. Дамы бегали во круг клубка мужиков, похоже, тоже получали - разнять пытались . Через 5 минут битвы клубок распутан, действующее лицо "Зая" - так его окликивала подруга, блестя головой под светом фонарей, ретировался, толи за подмогой, толи превосходство было не на его стороне. У дверей бара остались "стоять", войны с дамами, выяснение отношений продолжилось без "Заи".
Минуту спустя, после ухода зайки, у блестящего серого прадо послышались удары. Два льва начали битву за друга. Один бабахнул одного прям об багажник прадо или бампер, кто ж разберёт в темноте. Машину мне стало жалко, ведь человек приехал просто отдохнуть, возможно, вышел увидел вмятины :(.
Приехала охрана.
Жёлто-зеленая приора - признаюсь, я их не люблю, вернее сказать, до настоящего момента. Теперь охрану, уважаю, ребята профессионалы.
Выйдя из машины, они оценили сложившуюся ситуацию. Попытались разнять львов. Особо не старались, так-как дамы сердца препядтствовали этому, крутились под ногами. Но минуту спустя охранники угомонили дерущихся самцов.
Передышка.
Воздух был заряжен адренолином. Прозвучал лозунг от разгибающегося паренька: "Андрей - герой!".
И в тот же миг, всё завертелось снова. Один самец, возможно, тот самый герой, начал кидаться на охранников, я смотрел на это всё и в голове промелькнуло (ой дурак ). Охранник уже было автомат достал, но вовремя остановился. Охрана отстранилась не лезла в драку, но и старались не дать снова ей начаться. Всё устаканилось.
Минут 5 спустя - зая вернулся в строй правда пришёл с другой стороны дороги, ушёл в одну сторону вернулся с другой - маг не иначе. Он подошёл увидел охрану поднял руки пытаясь завязать диалог с противниками, но не тут-то было битва завязалась по новой. Зая улетел, появился персонаж в красной толстовке - я не понял на чьей он был стороне .
"Здесь такая грязь здесь такая мразь
Здесь такое ощущение что попал на Кавказ
Здесь швыряются деньгами и ножами если ты
Хочешь всё это увидеть тотчас иди в кабак
Если хочешь ты обслушаться эстрадных хитов
Если хочешь нанюхаться совковой блевотни
Если хочешь, чтоб тебя от обеда пронесло
Если хочешь получить свиноколом под ребро
Иди в кабак"
Открылась дверь бара зая и персонаж в толстовке зашли за мощные деревянные двери. С высоко поднятой головой Зая и красная толстовка зашли в бар. Дверь закрылась.
Герои с дамами сели на остановку, дамы в след закрывающимся дверям бара кричали "поменяйте им штаны..." - навязывая бой в новую силу. Автобус и долго ждать не пришлось, только они присели подъехала полиция.
Полиция.
Компания героев переводила дух на скамейках остановки, заприметила полицейскую мигалку. Со словами "валим- валим", компания спешно начала ретироваться, не дождавшись автобуса . Полиция подъехала, начали разбираться в ситуации консультировались с охраной, начали стучать в двери бара. Двери не открывались, света в окнах не было. Сложилось ощущение, что все жители бара уснули. . Но нет спустя 5 минут стука в дверь, полицейскому дверь таки открыли. Дальше была какая-то беседа. Затем один из полицейских сел в машину и резко поехал в сторону, куда ушли герои. Дальше за ситуацией я не наблюдал. Стало тихо и меня клонило в сон.
Железные кони, вёдра.
Так интересно получается, есть один посетитель бара, ездящий на бензопиле или электростанции "чабанке", заводит своё "чудо" и греет его пол часа. Все это время под окнами брррбрбрбрбрбр, аааа - бесит. Вот и сегодня он завёл тарантаску, но быстро уехал особо не грел. В общем не он один такой, там пара таких машин или устройств не знаю, как назвать.Я был бы рад, если бы у нас ввели закон, как в Европе, запрещающий прогревать машины под окнами.
Что для меня, я пошёл спать, ведь утром вставать и идти на спектакль в театр. Утром сходили на детский спектакль в театр и на эмоциях напитанными театром дописываю этот пост.
P.S Не реклама . Есть желание посмотреть подобное? Проезжай на машине каждую субботу, воскресенье с трёх часов ночи до шести утра.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Directrix от 28.10.2018 15:10:02
Моё мнение на ситуацию , хотел поделится новостями происходящими во круг.
Цитата: КЕДЫ от 28.10.2018 15:40:44
Бар находится в жилом доме?
Бар находится в жилом доме?
Нет, ровно на против через дорогу , метров 15 от дома.
Единица измерения массы, матерное слово на тюркском.
В данной ситуации помогут только хорошие пластиковые окна, проверено.
Цитата: Лысый от 28.10.2018 15:56:26
Текст подлежит сплошной редактуре, и корректуре.
Текст подлежит сплошной редактуре, и корректуре.
Согласен, если писать его будь я журналистом или ещё кем, а так я простой пользователь, как вы, прошу строго не судить.
Если вы сотрудник заведения, обидеть не хотел. Наоборот нашему городу давно не хватало такого места. Рок бар название не зря, справляются с задачей. Хорошо клиентоориентированны. Постом, хотел лишь показать поведение людей, гостей.
Цитата: Pole13 от 28.10.2018 16:33:58
Глисер норм пост.
В данной ситуации помогут только хорошие пластиковые окна, проверено.
Глисер норм пост.
В данной ситуации помогут только хорошие пластиковые окна, проверено.
Спасибо!
Окна, Да, подумываю заменить. Брат поставил, аспан вроде норм. Возможно, обновлюсь тоже.
MишаМашкевич 28.10.2018 в 17:02:54 # 699504
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глиссер
https://www.amway.kz/ru/product/9949,glister-kontsentrirovannaya-zhidkosty-dlya-poloskaniya-polosti-rta#.W9WdULUa-M8
У него и другие статьи есть...
Цитата: gliser от 28.10.2018 16:50:20Окна нужно заменить в баре!
Спасибо!
Окна, Да, подумываю заменить. Брат поставил, аспан вроде норм. Возможно, обновлюсь тоже.
Цитата: Pole13 от 28.10.2018 16:33:58
Глисер норм пост.
В данной ситуации помогут только хорошие пластиковые окна, проверено.
Глисер норм пост.
В данной ситуации помогут только хорошие пластиковые окна, проверено.
Спасибо!
Окна, Да, подумываю заменить. Брат поставил, аспан вроде норм. Возможно, обновлюсь тоже.
Цитата: MишаМашкевич от 28.10.2018 17:02:54Как всегда бесподобно и непереводимо
Сдаётся мне, глистер здесь не просто рассказывает по доброте душевной про имигрант, теперь наш бар. Следующий кто кок сарай. Пиар агента пускай сменят. А то палево какое то
Сдаётся мне, глистер здесь не просто рассказывает по доброте душевной про имигрант, теперь наш бар. Следующий кто кок сарай. Пиар агента пускай сменят. А то палево какое то
Цитата: MишаМашкевич от 28.10.2018 17:02:54
Сдаётся мне, глистер здесь не просто рассказывает по доброте душевной про имигрант, теперь наш бар. Следующий кто кок сарай. Пиар агента пускай сменят. А то палево какое то
Сдаётся мне, глистер здесь не просто рассказывает по доброте душевной про имигрант, теперь наш бар. Следующий кто кок сарай. Пиар агента пускай сменят. А то палево какое то
Ребята, никакой я не пиарщик. Правда.
На следующей неделе будет Моцарелла. Идём командой брейн боя туда в субботу, кажется, договорились. Обязательно поделюсь эмоциями, расскажу.
Цитата: Zoggyla от 28.10.2018 17:33:47
Цитата: gliser от 28.10.2018 16:50:20Окна нужно заменить в баре!
Спасибо!
Окна, Да, подумываю заменить. Брат поставил, аспан вроде норм. Возможно, обновлюсь тоже.
Цитата: Pole13 от 28.10.2018 16:33:58
Глисер норм пост.
В данной ситуации помогут только хорошие пластиковые окна, проверено.
Глисер норм пост.
В данной ситуации помогут только хорошие пластиковые окна, проверено.
Спасибо!
Окна, Да, подумываю заменить. Брат поставил, аспан вроде норм. Возможно, обновлюсь тоже.
Цитата: Zoggyla от 28.10.2018 17:33:47Кирпичом...
Окна нужно заменить в баре!
Окна нужно заменить в баре!
препядтствовали этомуСвоими пядями?
alpha_portal 28.10.2018 в 17:59:25 # 699512
«НАШ БАР»
Абая 28, остановка Роща. (Ориентиры: аптека напротив Europharma (Еврофарма), рядом HotRockDog - будка с Хот Догами, крутыми Хот Догами😋😉)
8 771 382 94 36
http://five.kz/zavedeniya-shymkent/nash-bar
Абая 28, остановка Роща. (Ориентиры: аптека напротив Europharma (Еврофарма), рядом HotRockDog - будка с Хот Догами, крутыми Хот Догами😋😉)
8 771 382 94 36
http://five.kz/zavedeniya-shymkent/nash-bar
Этот?
Цитата: Ал от 28.10.2018 18:09:56
Quote:
Этот?
Quote:
«НАШ БАР»
Абая 28, остановка Роща. (Ориентиры: аптека напротив Europharma (Еврофарма), рядом HotRockDog - будка с Хот Догами, крутыми Хот Догами😋😉)
8 771 382 94 36
http://five.kz/zavedeniya-shymkent/nash-bar
Абая 28, остановка Роща. (Ориентиры: аптека напротив Europharma (Еврофарма), рядом HotRockDog - будка с Хот Догами, крутыми Хот Догами😋😉)
8 771 382 94 36
http://five.kz/zavedeniya-shymkent/nash-bar
Этот?
Он самый.
MишаМашкевич 28.10.2018 в 18:36:16 # 699516
Цитата: Zoggyla от 28.10.2018 17:34:42я здеся пишу, не для того чтобы некоторые отдельные лица меня отлично понимали. Включи извилины, бозик! На пальцах я объясняю редко и в жизни так.
Цитата: MишаМашкевич от 28.10.2018 17:02:54Как всегда бесподобно и непереводимо
Сдаётся мне, глистер здесь не просто рассказывает по доброте душевной про имигрант, теперь наш бар. Следующий кто кок сарай. Пиар агента пускай сменят. А то палево какое то
Сдаётся мне, глистер здесь не просто рассказывает по доброте душевной про имигрант, теперь наш бар. Следующий кто кок сарай. Пиар агента пускай сменят. А то палево какое то
Мне ваще лень писать отзывы. Да и по моему никто это сейчас не делает, разве что за бабки. В инста овер до фига умных, которые под словом "толькодлявас мои любимые, секретмоегоуспеха водородная вода фирмы h2o и хештэг нереклама" аж до слез)))))
Все понял, вопросов нет имею. Тараканов на волю выпускаешь.
Цитата: Лысый от 28.10.2018 18:23:06
Алкаш-хана, синячная.
Алкаш-хана, синячная.
Первый раз с Лысым согласен.
Алкаш хана ещё и дорогая небось.
Наверное, мало места, все не поместятся. В этот раз игра была в "гранд праге" - было тесновато, а там места, точно, больше чем в НБ.
Цитата: gliser от 28.10.2018 20:06:16
Наверное, мало места, все не поместятся. В этот раз игра была в "гранд праге" - было тесновато, а там места, точно, больше чем в НБ.
Наверное, мало места, все не поместятся. В этот раз игра была в "гранд праге" - было тесновато, а там места, точно, больше чем в НБ.
просто посмотрел видео об этом баре, их инстаграм. Сплошь очень одухотворенные и интеллектуальные лица как на фото так и на видео, вот я и подумал, что там бы пошла эта игра на ура.
Цитата: КЕДЫ от 28.10.2018 20:09:48
просто посмотрел видео об этом баре, их инстаграм. Сплошь очень одухотворенные и интеллектуальные лица как на фото так и на видео, вот я и подумал, что там бы пошла эта игра на ура.
Цитата: gliser от 28.10.2018 20:06:16
Наверное, мало места, все не поместятся. В этот раз игра была в "гранд праге" - было тесновато, а там места, точно, больше чем в НБ.
Наверное, мало места, все не поместятся. В этот раз игра была в "гранд праге" - было тесновато, а там места, точно, больше чем в НБ.
просто посмотрел видео об этом баре, их инстаграм. Сплошь очень одухотворенные и интеллектуальные лица как на фото так и на видео, вот я и подумал, что там бы пошла эта игра на ура.
Цитата: КЕДЫ от 28.10.2018 20:09:48
просто посмотрел видео об этом баре, их инстаграм. Сплошь очень одухотворенные и интеллектуальные лица как на фото так и на видео, вот я и подумал, что там бы пошла эта игра на ура.
Цитата: gliser от 28.10.2018 20:06:16
Наверное, мало места, все не поместятся. В этот раз игра была в "гранд праге" - было тесновато, а там места, точно, больше чем в НБ.
Наверное, мало места, все не поместятся. В этот раз игра была в "гранд праге" - было тесновато, а там места, точно, больше чем в НБ.
просто посмотрел видео об этом баре, их инстаграм. Сплошь очень одухотворенные и интеллектуальные лица как на фото так и на видео, вот я и подумал, что там бы пошла эта игра на ура.
Quote:
просто посмотрел видео об этом баре, их инстаграм. очень интеллектуальные лица, вот я и подумал, что там бы пошла эта игра на ура.
Блин, у меня нет инстаграмма :(, посмотреть бы.
и наслаждайтесь
Если есть такой бар. Никто не запрещает. Но имейте совесть.
Некоторым людям жрать нечего. Кроме дешёвых макарон и доширака. Дома квартиры забирают по долгам.
А менеджмент пиар ход здесь устроил.
Если есть бабло, тусите тихо.
А то уже блевать захотелось от этого бара !