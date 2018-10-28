Андрюха - "Герой". Не реклама "Наш Бар".

Сдаётся мне, глистер здесь не просто рассказывает по доброте душевной про имигрант, теперь наш бар. Следующий кто кок сарай. Пиар агента пускай сменят. А то палево какое то

Сдаётся мне, глистер здесь не просто рассказывает по доброте душевной про имигрант, теперь наш бар. Следующий кто кок сарай. Пиар агента пускай сменят. А то палево какое то

Сдаётся мне, глистер здесь не просто рассказывает по доброте душевной про имигрант, теперь наш бар. Следующий кто кок сарай. Пиар агента пускай сменят. А то палево какое то

А устроить брейн бой в этом заведении не вариант?

Наверное, мало места, все не поместятся. В этот раз игра была в "гранд праге" - было тесновато, а там места, точно, больше чем в НБ.

А устроить брейн бой в этом заведении не вариант?

Цитата: КЕДЫ от

Цитата: gliser от

Цитата: КЕДЫ от

А устроить брейн бой в этом заведении не вариант? А устроить брейн бой в этом заведении не вариант?

Наверное, мало места, все не поместятся. В этот раз игра была в "гранд праге" - было тесновато, а там места, точно, больше чем в НБ. Наверное, мало места, все не поместятся. В этот раз игра была в "гранд праге" - было тесновато, а там места, точно, больше чем в НБ.



просто посмотрел видео об этом баре, их инстаграм. Сплошь очень одухотворенные и интеллектуальные лица как на фото так и на видео, вот я и подумал, что там бы пошла эта игра на ура. просто посмотрел видео об этом баре, их инстаграм. Сплошь очень одухотворенные и интеллектуальные лица как на фото так и на видео, вот я и подумал, что там бы пошла эта игра на ура.

Цитата: КЕДЫ от

Цитата: gliser от

Цитата: КЕДЫ от

А устроить брейн бой в этом заведении не вариант? А устроить брейн бой в этом заведении не вариант?

Наверное, мало места, все не поместятся. В этот раз игра была в "гранд праге" - было тесновато, а там места, точно, больше чем в НБ. Наверное, мало места, все не поместятся. В этот раз игра была в "гранд праге" - было тесновато, а там места, точно, больше чем в НБ.



просто посмотрел видео об этом баре, их инстаграм. Сплошь очень одухотворенные и интеллектуальные лица как на фото так и на видео, вот я и подумал, что там бы пошла эта игра на ура. просто посмотрел видео об этом баре, их инстаграм. Сплошь очень одухотворенные и интеллектуальные лица как на фото так и на видео, вот я и подумал, что там бы пошла эта игра на ура.

просто посмотрел видео об этом баре, их инстаграм. очень интеллектуальные лица, вот я и подумал, что там бы пошла эта игра на ура.