Въезд в Южную Корею ужесточили, после того как казахстанцы хлынули туда на заработки Казахстанцам ужесточили въезд на территорию Южной Кореи. Даже при наличии визы наших граждан могут отправить обратно на родину.

12.07.2017

Такие меры южнокорейские власти приняли после того, как казахстанцы хлынули на нелегальные заработки в Корею. Перед этим наши страны ввели безвизовый режим. Только за последние два года в Казахстан выдворили почти шесть тысяч наших граждан. Они не только нарушили срок пребывания, но и незаконно устраивались на работу. В итоге миграционная служба ввела тотальную проверку, начиная с аэропорта. Теперь необходимо не только указать, но и подтвердить цель визита. Корейская полиция оставляет за собой право депортации без объяснения причин. Выдворения мигранты дожидаются в специальном помещении, где нет никаких условий для содержания. Ардак Мадиев, директор департамента консульской службы МИД РК: - Пользуясь безвизовым соглашением, они заезжают в Корею как туристы и остаются там работать. Для вас это не секрет, я думаю, вы все об этом знаете, что у нас просто целыми семьями, брат, там ещё от него брат, прочие друг друга зовут, приглашают, и почти половина аула там работает.



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В Южной Корее погибли 4 казахстанских нелегала

С начала 2018 года в Южной Корее умерли четыре гражданина Казахстана, нелегально находившихся на территории страны. Еще семь граждан Казахстана были осуждены по уголовным статьям и отправились отбывать наказание в тюрьмы Южной Кореи, передает ИА «NewTimes.kz» ссылкой на службу новостей телеканала «Qazaqstan».

По словам советника по консульским делам посольства Казахстана в Южной Корее Габидена Темирбекова, в этом году увеличилось число казахстанцев, прибывших в Южную Корею на заработки.

По информации советника, сейчас на территории Южной Кореи находятся 31 216 граждан Казахстана. 38% из них, то есть 11 860 казахстанцев, находятся в стране на нелегальном положении . Они приехали в Южную Корею, пользуясь 30-дневным безвизовым режимом между нашими странами.

... 31.10.2018 в 14:49В Южной Корее погибли 4 казахстанских нелегала https://newtimes.kz/mir/80642-v-yuzhnoj-koree-pogibli-4-kazakhstanskikh-nelegala С начала 2018 года в Южной Корее умерли четыре гражданина Казахстана, нелегально находившихся на территории страны. Еще семь граждан Казахстана были осуждены по уголовным статьям и отправились отбывать наказание в тюрьмы Южной Кореи, передает ИА «NewTimes.kz» ссылкой на службу новостей телеканала «Qazaqstan».По словам советника по консульским делам посольства Казахстана в Южной Корее Габидена Темирбекова, в этом году увеличилось число казахстанцев, прибывших в Южную Корею на заработки.. Они приехали в Южную Корею, пользуясь 30-дневным безвизовым режимом между нашими странами....