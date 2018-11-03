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fararza 03 Ноября 2018 в 14:58:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: DITRX от 03.11.2018 15:22:17
Тоже читал что будет такой штраф в 6 млн тенге. Но он относится только не нелегалам.(в основном туристам кто просрочил свои визы) этот шраф относиться только к Казахстанцам так как наши гастарбайтеры начали насиловать кореянок.
Тоже читал что будет такой штраф в 6 млн тенге. Но он относится только не нелегалам.(в основном туристам кто просрочил свои визы) этот шраф относиться только к Казахстанцам так как наши гастарбайтеры начали насиловать кореянок.
Какую то херню написал. Откуда такая информация?
штраф в размере 6.000.000 тенге (20000$)
если что платите в тенге, на курсе выиграете
Представитель посольства отметил, что в этом году корейская сторона начала глобальную «зачистку» нелегалов из-за роста числа преступлений в их среде. Например, с начала этого года семь казахстанских граждан попали в тюрьмы, из них — четверо находились в Южной Корее нелегально. Есть такие факты, как убийство соотечественника и изнасилование гражданки Южной Кореи.
Власти Кореи открыли "зеленый коридор" для незаконных мигрантов © Sputnik / Алексей Филиппов
15.10.2018
В течение полугода все нелегалы смогут без штрафов и запрета на следующий въезд в страну покинуть Корею
АСТАНА, 15 окт — Sputnik. Правительство Кореи предложило иностранным гражданам, находящимся в республике нелегально, вернуться на родину без применения к ним штрафных санкций. Об этом сегодня сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20181015/7617526/koreya-migranty-zelenyj-koridor.html
15.10.2018
В течение полугода все нелегалы смогут без штрафов и запрета на следующий въезд в страну покинуть Корею
АСТАНА, 15 окт — Sputnik. Правительство Кореи предложило иностранным гражданам, находящимся в республике нелегально, вернуться на родину без применения к ним штрафных санкций. Об этом сегодня сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20181015/7617526/koreya-migranty-zelenyj-koridor.html
Quote:
12 июля
В Южной Корее антимиграционные протесты из-за 550 мигрантов из Йемена https://tjournal.ru/73503-v-yuzhnoy-koree-antimigracionnye-protesty-iz-za-550-migrantov-iz-yemena
В Южной Корее массовые антимиграционные митинги из-за четырехсот йеменских беженцев, которые воспользовались лазейкой. Сотни людей стоят на митингах в Сеуле, а около 700 тысяч человек подписало петицию на официальном сайте президента Южной Кореи. https://www1.president.go.kr/petitions/269548?navigation=best-petitions
Корейцы объясняются тем, что у мигрантов из Йемена есть места для миграции куда ближе, чем Южная Корея. "Понятно, что Европа принимает мигрантов. Это же всё таки их бывшие колонии, но Южная Корея к этому не имеет никакого отношения"
...
В Южной Корее антимиграционные протесты из-за 550 мигрантов из Йемена https://tjournal.ru/73503-v-yuzhnoy-koree-antimigracionnye-protesty-iz-za-550-migrantov-iz-yemena
В Южной Корее массовые антимиграционные митинги из-за четырехсот йеменских беженцев, которые воспользовались лазейкой. Сотни людей стоят на митингах в Сеуле, а около 700 тысяч человек подписало петицию на официальном сайте президента Южной Кореи. https://www1.president.go.kr/petitions/269548?navigation=best-petitions
Корейцы объясняются тем, что у мигрантов из Йемена есть места для миграции куда ближе, чем Южная Корея. "Понятно, что Европа принимает мигрантов. Это же всё таки их бывшие колонии, но Южная Корея к этому не имеет никакого отношения"
...
Quote:
Миграционный кризис добрался до Южной Кореи
26.07.2018
Источник: https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/255218-migratsionnyj-krizis-dobralsya-do-yuzhnoj-korei
Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.24.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на www.24.kz
26.07.2018
Источник: https://24.kz/ru/news/in-the-world/item/255218-migratsionnyj-krizis-dobralsya-do-yuzhnoj-korei
Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.24.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на www.24.kz
Въезд в Южную Корею ужесточили, после того как казахстанцы хлынули туда на заработки Казахстанцам ужесточили въезд на территорию Южной Кореи. Даже при наличии визы наших граждан могут отправить обратно на родину.
12.07.2017
Такие меры южнокорейские власти приняли после того, как казахстанцы хлынули на нелегальные заработки в Корею. Перед этим наши страны ввели безвизовый режим. Только за последние два года в Казахстан выдворили почти шесть тысяч наших граждан. Они не только нарушили срок пребывания, но и незаконно устраивались на работу. В итоге миграционная служба ввела тотальную проверку, начиная с аэропорта. Теперь необходимо не только указать, но и подтвердить цель визита. Корейская полиция оставляет за собой право депортации без объяснения причин. Выдворения мигранты дожидаются в специальном помещении, где нет никаких условий для содержания. Ардак Мадиев, директор департамента консульской службы МИД РК: - Пользуясь безвизовым соглашением, они заезжают в Корею как туристы и остаются там работать. Для вас это не секрет, я думаю, вы все об этом знаете, что у нас просто целыми семьями, брат, там ещё от него брат, прочие друг друга зовут, приглашают, и почти половина аула там работает.
Использование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.
12.07.2017
Такие меры южнокорейские власти приняли после того, как казахстанцы хлынули на нелегальные заработки в Корею. Перед этим наши страны ввели безвизовый режим. Только за последние два года в Казахстан выдворили почти шесть тысяч наших граждан. Они не только нарушили срок пребывания, но и незаконно устраивались на работу. В итоге миграционная служба ввела тотальную проверку, начиная с аэропорта. Теперь необходимо не только указать, но и подтвердить цель визита. Корейская полиция оставляет за собой право депортации без объяснения причин. Выдворения мигранты дожидаются в специальном помещении, где нет никаких условий для содержания. Ардак Мадиев, директор департамента консульской службы МИД РК: - Пользуясь безвизовым соглашением, они заезжают в Корею как туристы и остаются там работать. Для вас это не секрет, я думаю, вы все об этом знаете, что у нас просто целыми семьями, брат, там ещё от него брат, прочие друг друга зовут, приглашают, и почти половина аула там работает.
Использование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.
Quote:
31.10.2018 в 14:49
В Южной Корее погибли 4 казахстанских нелегала https://newtimes.kz/mir/80642-v-yuzhnoj-koree-pogibli-4-kazakhstanskikh-nelegala
С начала 2018 года в Южной Корее умерли четыре гражданина Казахстана, нелегально находившихся на территории страны. Еще семь граждан Казахстана были осуждены по уголовным статьям и отправились отбывать наказание в тюрьмы Южной Кореи, передает ИА «NewTimes.kz» ссылкой на службу новостей телеканала «Qazaqstan».
По словам советника по консульским делам посольства Казахстана в Южной Корее Габидена Темирбекова, в этом году увеличилось число казахстанцев, прибывших в Южную Корею на заработки.
По информации советника, сейчас на территории Южной Кореи находятся 31 216 граждан Казахстана. 38% из них, то есть 11 860 казахстанцев, находятся в стране на нелегальном положении. Они приехали в Южную Корею, пользуясь 30-дневным безвизовым режимом между нашими странами.
...
В Южной Корее погибли 4 казахстанских нелегала https://newtimes.kz/mir/80642-v-yuzhnoj-koree-pogibli-4-kazakhstanskikh-nelegala
С начала 2018 года в Южной Корее умерли четыре гражданина Казахстана, нелегально находившихся на территории страны. Еще семь граждан Казахстана были осуждены по уголовным статьям и отправились отбывать наказание в тюрьмы Южной Кореи, передает ИА «NewTimes.kz» ссылкой на службу новостей телеканала «Qazaqstan».
По словам советника по консульским делам посольства Казахстана в Южной Корее Габидена Темирбекова, в этом году увеличилось число казахстанцев, прибывших в Южную Корею на заработки.
По информации советника, сейчас на территории Южной Кореи находятся 31 216 граждан Казахстана. 38% из них, то есть 11 860 казахстанцев, находятся в стране на нелегальном положении. Они приехали в Южную Корею, пользуясь 30-дневным безвизовым режимом между нашими странами.
...
Quote:
В Южной Корее с начала года погибли четыре казахстанца
2018-11-01
С начала 2018 года в Южной Корее погибли четыре казахстанца. В этой стране они находились нелегально. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.
По данным ведомства, двое из них погибли в результате ДТП. Еще один скончался от септического шока (от непривычки к климатическим условиям). Причина смерти четвертого казахстанца неизвестна. Трое из них приехали из Туркестанской области, один - из Алматы. Возраст - от 23 до 39 лет. Все нелегально находились на территории Южной Кореи. Занимались черной работой. В ведомстве отмечают, что в последнее время растет число уголовных преступлений, совершенных казахстанскими нелегалами в Южной Корее. Так, с начала года семеро казахстанцев привлечены к уголовной ответственности.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-yujnoy-koree-s-nachala-goda-pogibli-chetyire-kazahstantsa-356778/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
2018-11-01
С начала 2018 года в Южной Корее погибли четыре казахстанца. В этой стране они находились нелегально. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Айбек Смадияров.
По данным ведомства, двое из них погибли в результате ДТП. Еще один скончался от септического шока (от непривычки к климатическим условиям). Причина смерти четвертого казахстанца неизвестна. Трое из них приехали из Туркестанской области, один - из Алматы. Возраст - от 23 до 39 лет. Все нелегально находились на территории Южной Кореи. Занимались черной работой. В ведомстве отмечают, что в последнее время растет число уголовных преступлений, совершенных казахстанскими нелегалами в Южной Корее. Так, с начала года семеро казахстанцев привлечены к уголовной ответственности.
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/v-yujnoy-koree-s-nachala-goda-pogibli-chetyire-kazahstantsa-356778/
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на Tengrinews.kz
Цитата: Epihot от 03.11.2018 15:30:30
Какую то херню написал. Откуда такая информация?
Цитата: DITRX от 03.11.2018 15:22:17
Тоже читал что будет такой штраф в 6 млн тенге. Но он относится только не нелегалам.(в основном туристам кто просрочил свои визы) этот шраф относиться только к Казахстанцам так как наши гастарбайтеры начали насиловать кореянок.
Тоже читал что будет такой штраф в 6 млн тенге. Но он относится только не нелегалам.(в основном туристам кто просрочил свои визы) этот шраф относиться только к Казахстанцам так как наши гастарбайтеры начали насиловать кореянок.
Какую то херню написал. Откуда такая информация?
по слухам )))
Цитата: Dior от 03.11.2018 18:38:49Ага.
по слухам )))
по слухам )))
Quote:
...
Корейские власти сообщили, что с начала октября 2018 года в стране начали проводить усиленные рейды для выявления нелегальных мигрантов. Задержанные в ходе такого рейда не будут считаться добровольно изъявившими желание покинуть страну. Напротив, к ним будут применяться все меры как к нарушителям закона. То есть штраф в размере до 20 миллионов корейских вон, или около 6,5 миллиона тенге (около 17,5 тысячи долларов), с дальнейшей депортацией и запретом на въезд сроком до 10 лет.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20181015/7617526/koreya-migranty-zelenyj-koridor.html
Корейские власти сообщили, что с начала октября 2018 года в стране начали проводить усиленные рейды для выявления нелегальных мигрантов. Задержанные в ходе такого рейда не будут считаться добровольно изъявившими желание покинуть страну. Напротив, к ним будут применяться все меры как к нарушителям закона. То есть штраф в размере до 20 миллионов корейских вон, или около 6,5 миллиона тенге (около 17,5 тысячи долларов), с дальнейшей депортацией и запретом на въезд сроком до 10 лет.
...
Читать далее: https://ru.sputniknews.kz/society/20181015/7617526/koreya-migranty-zelenyj-koridor.html
Цитата: Zoggyla от 03.11.2018 23:13:44Чему удивляться, если по официальным данным в Южной Корее находятся 31216 + 11860 = 43076 граждан Казахстана? Из них 11860 - нелегалы, а из 31216 подавляющая часть - туристы...