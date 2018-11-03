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В Дендропарке будет беговая дорожка
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danilov 03 Ноября 2018 в 18:38:12

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 03.11.2018 в 19:29:31   # 700361
Нормальненько, красиво!
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  Ал 03.11.2018 в 19:50:24   # 700365
Quote:
Всемирный день мужчин — праздник, приходится на первую субботу ноября. Учреждён по предложению М. С. Горбачёва и поддержан магистратом Вены, отделением ООН в Вене и рядом международных организаций[1].

Существует также Международный мужской день (см. International Men’s Day, в отличие от Men’s World Day), отмечаемый 19 ноября в Тринидаде и Тобаго, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, США, Великобритании, Мальте, а также различными организациями, включая ООН.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_мужчин



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  Джимбо 03.11.2018 в 21:27:13   # 700371
Был там сегодня. Дорожка конечно хорошо, но есть опасения что долго она не прослужит. Раньше во дворах многоэтажек так спорт площадки отделывали потом все это покрытие ошметками валялось по всем дворам.
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  Софруджу 03.11.2018 в 22:30:20   # 700375
Джимбо 03.11.2018 в 21:27:13 # 700371
Что верно, то верно. Причём в первый же месяц службы
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