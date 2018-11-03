В Дендропарке будет беговая дорожка

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danilov 03 Ноября 2018 в 18:38:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
Всемирный день мужчин — праздник, приходится на первую субботу ноября. Учреждён по предложению М. С. Горбачёва и поддержан магистратом Вены, отделением ООН в Вене и рядом международных организаций[1].
Существует также Международный мужской день (см. International Men’s Day, в отличие от Men’s World Day), отмечаемый 19 ноября в Тринидаде и Тобаго, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, США, Великобритании, Мальте, а также различными организациями, включая ООН.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_мужчин
Существует также Международный мужской день (см. International Men’s Day, в отличие от Men’s World Day), отмечаемый 19 ноября в Тринидаде и Тобаго, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, США, Великобритании, Мальте, а также различными организациями, включая ООН.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирный_день_мужчин
Что верно, то верно. Причём в первый же месяц службы