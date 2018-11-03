В Дендропарке будет беговая дорожка

приходится на первую субботу ноября

Всемирный день мужчин — праздник,. Учреждён по предложению М. С. Горбачёва и поддержан магистратом Вены, отделением ООН в Вене и рядом международных организаций[1].Существует также Международный мужской день (см. International Men’s Day, в отличие от Men’s World Day), отмечаемый 19 ноября в Тринидаде и Тобаго, Ямайке, Австралии, Индии, Сингапуре, США, Великобритании, Мальте, а также различными организациями, включая ООН.