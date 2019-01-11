Про то как Ерла себе подружку искал ..

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Yerla 11 Января 2019 в 15:05:29
Потыкал он свой смартфон и нашел программку знакомств «Тандыр» (название изменено) .. установил .. заполнил все по честному .. место работы .. должность .. фото накидал .. инфы о себе .. ну и запросы, типа девушка от 25 до 35 лет .. в радиусе 50 км .. и кароч понеслась ..
Много девушек с инфой о себе на английском ну и словечки : «лайк трейвелининг» и т.д. .. такие меня игнорили .. сдается мне шо это охотницы на иностранцев .. а из Ерлы иностранец никакой .. хотя писал на английском, мол если хочешь «практис инглиш» то велкам .. как никак КИМЭП «кончал» и не все еще успело вылететь из головы .. но фак ит .. кароч англо пишущие не отвечают не иносам.
Далее ..
Разведенки .. много разведенных девочек .. вроде только 25-27 лет а уже дети и бывший «козел» .. от 30 до 35 лет я молчу ..
Кстати, часто пишут мне: мол 36 лет, какого хера не женат .. подозрительно, сто пудово шо-то нитак .. старым обзывают ..
Лан .. это все х*йня .. пост посвящен другому .. а именно : «Девушка ищет спонсора»
.. эти меня прям конкретно в оборот взяли .. одна за другой .. в какой-то момент я даже подумал что тупо мошенники сидят и пишут ..
В общем от 25 и до 27 лет .. красивые .. не голодают (судя по шмоткам и местам с селфи) .. грамотные (ну по крайне мере пишут без ошибок) .. сначала хороший диалог и чуть позже деловое предложение ..
Первое предложение Я тупо проигнорил .. типа : «нах*й» .. потом второе .. третье .. кароч Я решил посмотреть .. в среднем цена около 200 000 тенге в месяц, которая включает 4-5 встреч с интимом .. не ну была одна за 500 штук .. не бум ее в расчет брать .. кароч писанина в сети это все х*йня, подумал Ерла .. ХЗ кто там по ту сторону тырнета .. поэтому перешел к делу .. бабки ляжку жгут .. да и интересно самому .. ну и чаго ток для родного TITUSа не сделаешь .. весь эксперимент ток ради него ..
Кароч назначил встречу в знакомом баре, даже если и не придет, выпью да поболтаю с барВУМАНшой (с дредами) .. кстати милая девушка .. бар «Сухой закон» .. не реклама .. кто скажет что не милая .. пусть камни кидают в меня ..
В общем пришла .. даже не опоздала .. фото свое (не обманула) .. красивая .. одета не броско .. присели .. угостил коктейлем и далее диалог (Е) – Ерла, (Д) - Девушка:
«Д»– 200 000 тенге в месяц .. 4 встречи. Предоплата 100 000 тенге, срочно нужны деньги :0)
«Е» – Мы деловые люди, предоплата в 100 000 тенге не приемлема. Нет гарантий того, что Вы после получения суммы не нарушите ранних договоренностей. Предлагаю 50 000 тенге при каждой встрече .. ну это пока .. потом будет доверие и соответственно предоплата .. все честно.
«Д» – Хорошо.
«Е» – Мы можем ехать? (Показываю деньги)
«Д» – Вы мой спонсор и Я не хочу чувствовать себя как проститутка. Давайте еще посидим, перекусим и потом поедем.
«Е» – о.к.
Выпили, поговорили (обычный пизд*ж) .. поехали в нУмера .. там она попросила остаться с ней до утра .. утром обычный гостиничный завтрак .. вызвал ей такси и вручил ей 50 000 тенге .. ХЗ, как никак старалась .. да и обещал .. ну а так ничего сверхъестественного .. обычная проститутка проще и дешевле .. хотя с другой стороны: проститутке платят за время .. час .. два .. А эти готовы провести с тобой полные сутки .. ну и в интиме, без ограничений в количестве заходов .. правда ток классика .. но думаю можно договориться, возможно дело в цене ..
Что касается «ГОЛОВЫ» .. шо творится в голова у таких ? .. порнография мля .. Я говорю: тыж ничем не отличаешься от обычной проститутки. Эта дура обижается. Мол они грязные .. они зарабатывают этим на жизнь .. а Я не такая, мне просто нужны деньги на некоторые вещи ну и потусить .. и заметь, что Я сплю только с тем кто мне симпатичен .. и не так часто как они .. ну и все по честномуж .. вон куча баб тупо динамят ЛОХов френдзонами .. а Я все по честнаку ..
Мдя подумал Ерла .. проститутка не считающая себя проституткой ..
Хе-хе .. таким явно нужно какое то другое определение ..
Ну а так .. неее не осуждаю .. бабы всякие важны .. бабы всякие нужны ..
А подружку Я так себе и не нашел .. в жопу эти сайты знакомств ну и приложения в телефонах .. чисто пояб*ться словно люди там сидят .. нет души ..
Ну а за людей обидно, те что искренне верят что найдут там свои вторые половинки, заходят .. регистрируются .. стараются и выкладывают свои лучшие фоты .. инфу о себе .. и т.д. и в итоге сталкиваются с говном .. эххх ..
Пятница .. .. шож тут поделать .. пойду в кабак, знакомиться по старинке ..
Комментарии, по рейтингу, по дате
шымкентский 11.01.2019 в 15:17:57 # 708597
Странник626 11.01.2019 в 16:20:09 # 708609
MишаМашкевич 11.01.2019 в 16:41:48 # 708613
тиндер и пюр тоже самое. Там скорее всего в подарок идёт букет заболевании.
С другой стороны, тёлкам таким тоже хочется денег и жвачку. Работать, слушать замечания, стараться не хотят за копейки. Вот и итог. У нас ведь общество какое? Понты, жайфон. Без них ты никто. А это все бабки. Откуда им взяться если родить у нужных родаков не связло.
По отзывам и словам мужчин, которые пользовались услугами простигосподи(разной ценовой категории) -все равно все придётся делать самому. Шоб прям выебала проститутка такого не было не у кого))))) сомнительное удовольствие.
Цитата: строитель от 11.01.2019 16:13:45
Да. Все таки наибольший шанс найти кого-то «стОящего» это знакомство на работе. Старомодно но находясь много времени рядом и занимаясь одним делом люди даже невольно раскрываются с всех сторон и можно рассмотреть друг друга подробнее
Да. Все таки наибольший шанс найти кого-то «стОящего» это знакомство на работе. Старомодно но находясь много времени рядом и занимаясь одним делом люди даже невольно раскрываются с всех сторон и можно рассмотреть друг друга подробнее
На работе нельзя шашни крутить. Сотрудники, коллеги, клиенты - это табу. Репутация может пострадать, а то,что что-то дельное из такой связи выйдет - большой вопрос.
Цитата: Fotinij от 11.01.2019 18:09:58
На работе нельзя шашни крутить. Сотрудники, коллеги, клиенты - это табу. Репутация может пострадать, а то,что что-то дельное из такой связи выйдет - большой вопрос.
Цитата: строитель от 11.01.2019 16:13:45
Да. Все таки наибольший шанс найти кого-то «стОящего» это знакомство на работе. Старомодно но находясь много времени рядом и занимаясь одним делом люди даже невольно раскрываются с всех сторон и можно рассмотреть друг друга подробнее
Да. Все таки наибольший шанс найти кого-то «стОящего» это знакомство на работе. Старомодно но находясь много времени рядом и занимаясь одним делом люди даже невольно раскрываются с всех сторон и можно рассмотреть друг друга подробнее
На работе нельзя шашни крутить. Сотрудники, коллеги, клиенты - это табу. Репутация может пострадать, а то,что что-то дельное из такой связи выйдет - большой вопрос.
Так я же не про шашни! Я про серьезные отношения, семью и детей.