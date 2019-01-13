Фиркан - Найди несоответствие цены

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DuMoH 13 Января 2019 в 21:48:40
В итоге на кассе нам вернули разницу, и выдали 2 плитки шоколада. По моему мнению "акция" довольно странная. Получается они умышленно делают несоответствие цен? НА сколько это законно?
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 13.01.2019 в 22:39:35 # 708801
Хоть тема не смешная, но меня Бренд "Горячая штучка" рассмешил...
Другой вопрос как быстро они устраняют найденные несоответствия?
вы не поняли, таким образом администрация вместо 10 ленивых провизоров, делает ревизию всех цен нашими с вами руками,
Ленивые провизоры это наверное в Еврофарме.