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Фиркан - Найди несоответствие цены
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DuMoH 13 Января 2019 в 21:48:40
Заехали вчера в Фиркан - Сити за продуктами, честно говоря я никогда в магазинах не сверял ценники на кассе, но в этот раз там было объявление по громкой связи об акции "найди несоответствие цены и получи разницу и сладкий подарок". Я запомнил лишь несколько ценников и решил сравнить их на кассе. Особенно удивила цена за курицу, которую продают на вес, она уже была взвешена и ценник наклеен.
В итоге на кассе нам вернули разницу, и выдали 2 плитки шоколада. По моему мнению "акция" довольно странная. Получается они умышленно делают несоответствие цен? НА сколько это законно?


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  alpha_portal 13.01.2019 в 22:39:35   # 708801
Все просто: персонал безолаберный, а этот маневр сделан для того, чтобы не обращались в соответствующие органы с жалобой, чтобы потом их оштрафовали.
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  старик 13.01.2019 в 23:15:17   # 708808
Загадочная акция!
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  Ал 13.01.2019 в 23:30:27   # 708811

Хоть тема не смешная, но меня Бренд "Горячая штучка" рассмешил...
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  divan 14.01.2019 в 02:00:30   # 708814
вы не поняли, таким образом администрация вместо 10 ленивых провизоров, делает ревизию всех цен нашими с вами руками, краудфайндинг, типа
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  Deamos89 14.01.2019 в 08:01:32   # 708818
может у фиркана осталась партия шоколада с прошлого года, вот и раскидывают потихоньку?
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  Nafis 14.01.2019 в 08:38:20   # 708819
Они не вернули деньги тем кто это не заметил, а дали шоколадку тому кто заметил. А сколько чел это не заметило? Вам вернули 240 тенге и шоколадку, а 10 чел (это по минимуму) этого не заметили и они их нагрели на 10х240=2400 тенге. Магазин в прибыли по любому!
Другой вопрос как быстро они устраняют найденные несоответствия?
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  Лысый 14.01.2019 в 09:31:25   # 708822
Quote:
вы не поняли, таким образом администрация вместо 10 ленивых провизоров, делает ревизию всех цен нашими с вами руками,


Ленивые провизоры это наверное в Еврофарме.
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  koshkoed 14.01.2019 в 10:23:28   # 708836
Причем тут сам фиркан. У нас просто менталитет такой. Прийти на работу и не работает. Ценники не меняет обычный персонал. И не из-за того что мало платят, а из-за своей лени. А потом эти же люди идут в соседней магазин, видят такую ситуацию и лезут в инет посты пилить)
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  alterside 14.01.2019 в 11:21:55   # 708842
Вот сколько раз приходилось быть в фиркане каждый раз проблемы с ценами и в интернет группах всегда критикуют их. Такое ощущение что они умышленно "забывают" менять ценники, если подумать из сотни только человек 10-15 датошно цены проверяют и плюс к тому не все заметив разницу хотят заморачиватся. Делаешь большую сумму на якобы ошибках, разжаешь заметившим это по шоколадке и ты в плюсе полюбому
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