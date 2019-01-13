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Штрафы ПДД.
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SlDPA 13 Января 2019 в 17:17:45
Привет всем! Не воспремите за тупость или не образованность, но скажите, на каком сайте, 100%, я могу проверить наличие штрафов за ПДД . Кроме того, наличие каких либо задолженномтей меня, как физ лицо перед нашим государством. Штрафы ПДД в приоритете.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 13.01.2019 в 22:37:22   # 708800
100% ни на каком. Как всегда ножками идем в налоговую и процессинговый центр. Эти базы постоянно показывают чушь.
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  Skype 13.01.2019 в 23:24:31   # 708810
Пипец млин, всегда знал что егов эта секта неправильная, а тут и косвенные подтверждения
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  babki 13.01.2019 в 23:34:52   # 708812
Машину на штрафстоянку, там вам все все штрафы найдут. А по сути можно найти в егов по номеру протокола, по ФИО не находит, а по протоколу находит
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  Alexiss 14.01.2019 в 09:14:32   # 708820
Различные задолженности на ЕГов и каспи по иину. А штрафы ПДД только в процессинговом. Смысла смотреть в других базах нет. Они не только не показывают штрафы которые есть у вас, но и показывают те, которые уже оплатил и в базе гаи их нет,а у банков висят до сих пор как не оплаченные
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  mr.zogi 14.01.2019 в 09:22:03   # 708821
qamqor.gov.kz
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  Даун 14.01.2019 в 10:36:21   # 708839
В ПЦ 100%
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  TeXaS KZ 14.01.2019 в 10:38:55   # 708840
http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web Смотри здесь .
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