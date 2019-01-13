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SlDPA 13 Января 2019 в 17:17:45
Привет всем! Не воспремите за тупость или не образованность, но скажите, на каком сайте, 100%, я могу проверить наличие штрафов за ПДД . Кроме того, наличие каких либо задолженномтей меня, как физ лицо перед нашим государством. Штрафы ПДД в приоритете.
100% ни на каком. Как всегда ножками идем в налоговую и процессинговый центр. Эти базы постоянно показывают чушь.
Пипец млин, всегда знал что егов эта секта неправильная, а тут и косвенные подтверждения
Машину на штрафстоянку, там вам все все штрафы найдут. А по сути можно найти в егов по номеру протокола, по ФИО не находит, а по протоколу находит
Различные задолженности на ЕГов и каспи по иину. А штрафы ПДД только в процессинговом. Смысла смотреть в других базах нет. Они не только не показывают штрафы которые есть у вас, но и показывают те, которые уже оплатил и в базе гаи их нет,а у банков висят до сих пор как не оплаченные
qamqor.gov.kz
В ПЦ 100%
http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web Смотри здесь .