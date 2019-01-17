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Переход на Рыскулова, Шымкент
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danilov 17 Января 2019 в 14:18:13

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 17.01.2019 в 14:20:52   # 709282
А вы ожидали чего то другого ???????
Наверное коварные атмосферные осадки вероломно проникли в щщщщели между плиткой и коварные морозы и оттаивания многократно разрушали всю эту красотищу ??????

А, да ! КИШЛАК !!!
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  Skype 17.01.2019 в 14:47:32   # 709284
это откат вылез??
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  Антибиотик 17.01.2019 в 14:53:42   # 709286
Их там что, отбойником ломали?
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  строитель 17.01.2019 в 15:02:16   # 709290
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  kubik 17.01.2019 в 15:04:31   # 709291
из говна и палок делали?
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  Deamos89 17.01.2019 в 16:30:55   # 709297
взять бы акима Шымкента за шкварник и приложить фейсом об переход, вот тогда толк будет
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  Alexiss 17.01.2019 в 17:00:19   # 709301
Цитата: Deamos89 от 17.01.2019 16:30:55
взять бы акима Шымкента за шкварник и приложить фейсом об переход, вот тогда толк будет
и об "отличный" асфальт по Республики или Байтурсынова
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  Dee 17.01.2019 в 17:01:00   # 709302
Цитата: Deamos89 от 17.01.2019 16:30:55
взять бы акима Шымкента за шкварник и приложить фейсом об переход, вот тогда толк будет


и прокатить по тротуарной плитке на Тауке-хана?
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