Переход на Рыскулова, Шымкент

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danilov 17 Января 2019 в 14:18:13
Комментарии, по рейтингу, по дате
Наверное коварные атмосферные осадки вероломно проникли в щщщщели между плиткой и коварные морозы и оттаивания многократно разрушали всю эту красотищу ??????
А, да ! КИШЛАК !!!
Антибиотик 17.01.2019 в 14:53:42 # 709286
Цитата: Антибиотик от 17.01.2019 14:53:42
Их там что, отбойником ломали?
Их там что, отбойником ломали?
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/551816-kakoe-usilie-sozdaet-voda-perehodja-v-ledjanoe-sostojanie.html
Цитата: Deamos89 от 17.01.2019 16:30:55и об "отличный" асфальт по Республики или Байтурсынова
взять бы акима Шымкента за шкварник и приложить фейсом об переход, вот тогда толк будет
взять бы акима Шымкента за шкварник и приложить фейсом об переход, вот тогда толк будет
Цитата: Deamos89 от 17.01.2019 16:30:55
взять бы акима Шымкента за шкварник и приложить фейсом об переход, вот тогда толк будет
взять бы акима Шымкента за шкварник и приложить фейсом об переход, вот тогда толк будет
и прокатить по тротуарной плитке на Тауке-хана?