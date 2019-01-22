Замена водительского через EGOV

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Гость 22 Января 2019 в 22:28:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вернее, пытаться будут. Система эта туфта полная.
Через спецЦон быстрее наверное получил.
Цитата: Сила от 22.01.2019 23:49:29
Блядь я права новые получил за 2 часа. Просто поехал в автоцон просто заплатил в кассу, сфотографировалсе и сидел час в машине смотрел порнуху, после чего пришло смс что ваш документ готов пошел забрал - готово. Не страдайте хуйней на этом сайте
Блядь я права новые получил за 2 часа. Просто поехал в автоцон просто заплатил в кассу, сфотографировалсе и сидел час в машине смотрел порнуху, после чего пришло смс что ваш документ готов пошел забрал - готово. Не страдайте хуйней на этом сайте
Кстати знакомые и друзья любят эту историю про права через интернет. Под пиво. Поржать чисто.
alpha_portal 23.01.2019 в 01:25:42 # 709889