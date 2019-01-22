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Замена водительского через EGOV
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Гость 22 Января 2019 в 22:28:28
Всем привет, пора менять ВУ, думал, чтоб не бегать, через портал ЭП замучу. Первое, что затруднило, это ужать фото в 22 или 24 кб и подпись, мучался 2 дня для достойного качества. норм. дальше оплата... вот тут застрял, выбираю органы местного самоуправления. Казпост там не дышит... через процессинг предлагает ввести номер карты и т.п. ввожу, и вуаля вам отказано в оплате. если кто проходил процедуру поделитесь. заранее спасибо!
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  Dragon 22.01.2019 в 23:15:38   # 709881
Скоро люди в туалет будут ходить через EGOV ??!
Вернее, пытаться будут. Система эта туфта полная.
Через спецЦон быстрее наверное получил.
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  Сила 22.01.2019 в 23:49:29   # 709883
Блядь я права новые получил за 2 часа. Просто поехал в автоцон просто заплатил в кассу, сфотографировалсе и сидел час в машине смотрел порнуху, после чего пришло смс что ваш документ готов пошел забрал - готово. Не страдайте хуйней на этом сайте
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  Pole13 23.01.2019 в 00:18:56   # 709884
Цитата: Сила от 22.01.2019 23:49:29
Блядь я права новые получил за 2 часа. Просто поехал в автоцон просто заплатил в кассу, сфотографировалсе и сидел час в машине смотрел порнуху, после чего пришло смс что ваш документ готов пошел забрал - готово. Не страдайте хуйней на этом сайте

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  adapter 23.01.2019 в 01:13:47   # 709888
Года два назад пытался поменять через егов. Тогда ещё в облгаи надо было в очередях стоять и с помогайками решать. Все оплатил, документы отсканировал фото прикрепил, даже оплатил. Месяц мне мозги ибали. Типа завтра послезавтра, база не работает и т.п. Потом ещё и на экзамен пришлось заходить. Бесплатно правда, за их счёт. Но все равно тошнило.
Кстати знакомые и друзья любят эту историю про права через интернет. Под пиво. Поржать чисто.
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  alpha_portal 23.01.2019 в 01:25:42   # 709889
Менял права в декабре в автоцоне. От силы час заняло. Приятно порадовало.
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