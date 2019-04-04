Привет Бипек-Авто

Гость 04 Апреля 2019 в 13:19:03
Не думал что придётся писать о своем мнении. Ну уж больно раздосадован сервисом. А в целом история думаю банальна и применима не только к крупейнешему авто диллеру страны. Первое знакомство с Бипе-Авто было в далёком 2012 года при приобритении автомобиля марки Лада Приора, как сейчас помниться при выборе авто менеджеры были обходительны, вежливы и настойчивы особенно узнав что авто приобретается заналичный рассчет. После заключения договора и оплаты в кассе, чудесным образом все испарились, и авто было полученно в 6 часу вечера, при учёте того что пришли к открытию салона то есть утром. Бегал автомобиль 5 бзпроблемных лет, но в первый месяц был гарантийный случай с кнопкой авраийной сигнализации, но это история другая не менее интересная и занимательная. И вот настал 2018 год, прежнию Ладу решено было продать и после долгих мучительных выборов было решено приобрести рестайлинговую Гранту, благо и цены норм да и реклама на сайте говорила что всё есть в наличии. В одно из Сентябрьских воскресении 2018 года, была произведена пороизведена покупка. Но, это было так - пришли мы с точной комплекатацией выбранной на сайте и просто скзали что мы хотим на что овтет представителя был таков- У нас таких нет, есть белые серые и еще пара цветов и комплектаций. Но по предзаказу можете заказать, подумав решили заказать. Но тут манагер уведомляет что цена на 50к дороже, объяснив тем, что на сайте указанна не верная цена. После не долгих разбирательств всё же оформили без удорожания на 50к, оплатив 80% от стоимости и фиксированным сроком поставки 18 Февраля 2019 года. Замечу что всё это заняло порядка 6-7 часов воскресного времени.И потянулись дни ождидания, примерно через 2-3 недели разадётся звонок и манагер на том конце не особо церемонясь информирует - либо вы доплачивает 50к, либо договор будет расторгнут, или же недостающие 50к будут взысканы с манагера который Вам оформил машину, выбирайте. Ок, подумавмалость что манагер не учасвствует в цено образовании решили спросить на основании чего, и получили ответ что цены были утвержеденны в Августе, а ошибка на сайте это вина модератора. И мы решили доплатить. Так незаметно наступило 18 Февраля 19 года. Стоить заметить ,что никто не удосужился даже позвонить и предупредить о задержке. Позвонив числа 20 февраля, нам сообщили что Авто уже изготавливается и надо немного потерпеть, мы сами виноваты что захотели такой цвет, взяли бы серую или белую уже бы катались.На вопрос сколько ждать, в начале Марта будет в ШЫмкенет, настал Март, а точнее 8ое, звоним САМИ, и снова ответ машина собирается будет к Наурызу. НАУРЫЗ - извините она собрана ждёт погрузки к концу Марта будет. Конец Марта, уже не выдержав позвонил в головнуой офис, через некоторе время перезвонили из ШЫмкентского филиала, манагер по имени М, извинялся и был вежлив пообещав разобраться. На следующий день сообщив чо маишина прям во перед ваогом и через 7 дней будет в шымкенте, и даже назвал номер вагона. НО видимо это корпоративная этика у БИПЕК-АВТО такая обманывать и обнадёжывать клиентов дабы те не отказывались от машины, позвонив буквально сегодня то есть 4 Апреля, тому же манагеру М, он быстро пообещал перезввонить, но перезвонил уже другой манагер М и вуаля говрит машина уже едет и будет черз 4-6 дней.Но будет не справедливо, если не упомяну что за это ожидание БИПЕК предоставить в подарок аж целый комплект зимних шин.Правда пока не знаю каких. Так вот вопрос именно к БИПЕк-АВТО, как вы думаете, почему нардо старается покупать авто на вторичке? Не потому ли что от момента выбора и до того как ты сел за руль авто проходит максиму два дня. Да скажите Вы, но это бу авто и всё такое, но извините это уже риск самого покупателя. Мы как покупатели приходим в салон с целью не только приобресит авто нои получить удовольствие от его покупки. Но при таком сервисе СТО раз подумаешь а надо ли обращаться к Вам, и поддерживать СВОЕГО производителя, если СВОЙ же производитель абсолютно не уважительно относится к своим клиентам. Думаю в цивилизованных страннах с клиентами так не обращаются. Думаю Управленческому составу есть над чем поработать.....