Зато из гранита!

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Фирмы подрядчики частные.
А попробуй какой нибудь налог не заплатить , сожрут.
Как показывает практика через пару лет. Переделывать будут опять за наш счёт.
Цитата: Маке0912 от 21.05.2019 06:17:40
Деньги бюджетные. Освоить жэ надо.
Фирмы подрядчики частные.
А попробуй какой нибудь налог не заплатить , сожрут.
Как показывает практика через пару лет. Переделывать будут опять за наш счёт.
Деньги бюджетные. Освоить жэ надо.
Фирмы подрядчики частные.
А попробуй какой нибудь налог не заплатить , сожрут.
Как показывает практика через пару лет. Переделывать будут опять за наш счёт.
Мы же мегополисом стали, третим городом РК. Так что таких расспилов будут намнооого чаще!!!
Цитата: shy_ric от 21.05.2019 06:25:39
на сколько понимаю по граниту не очень удобно на велосипеде ехать.. асфальт глаже... но кому это надо.. не для велосипедистов же делают дорожку...
на сколько понимаю по граниту не очень удобно на велосипеде ехать.. асфальт глаже... но кому это надо.. не для велосипедистов же делают дорожку...
Это наверное чтобы на байках особо не разгонялись. Если конечно это точно велодорожки, а не тротуар или просто замощенная тропинка.
alpha_portal 21.05.2019 в 14:26:55 # 721207
А так конечно велодорожка с деревьями по середине - это сильно!
Цитата: КЕДЫ от 21.05.2019 08:32:53
Блин это же круто. Радоваться бы надо нет обосрут всё. Не эта ли дама вой подняла года два назад типа сказочные сады вокруг универа вырубили, а по сути чахлые ненужные кустики покосили
Блин это же круто. Радоваться бы надо нет обосрут всё. Не эта ли дама вой подняла года два назад типа сказочные сады вокруг универа вырубили, а по сути чахлые ненужные кустики покосили
Вырубили самшит, очень ценная древесина, кустик на базаре около 5000 стоит. Растет очень медленно, но самшитовые шкатулки, фигурки по цене ювелирных изделий.
Гранит дорог, а покупается из бюджета. На ремонт школы требуют с родителей, на операции детей за границей, на увеличение пенсий нет денег, а на гранитные дорожки и соломенных белок сотни миллионов есть. Почему надо мириться с разбазариванием бюджета, а не постоянно поднимать вой хотя бы в соц.сетях?