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Зато из гранита!
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danilov 21 Мая 2019 в 12:05:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 21.05.2019 в 12:17:40   # 721185
Деньги бюджетные. Освоить жэ надо.
Фирмы подрядчики частные.
А попробуй какой нибудь налог не заплатить , сожрут.
Как показывает практика через пару лет. Переделывать будут опять за наш счёт.
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  shy_ric 21.05.2019 в 12:25:39   # 721188
на сколько понимаю по граниту не очень удобно на велосипеде ехать.. асфальт глаже... но кому это надо.. не для велосипедистов же делают дорожку...
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  Dragon 21.05.2019 в 12:25:53   # 721189
Цитата: Маке0912 от 21.05.2019 06:17:40
Деньги бюджетные. Освоить жэ надо.
Фирмы подрядчики частные.
А попробуй какой нибудь налог не заплатить , сожрут.
Как показывает практика через пару лет. Переделывать будут опять за наш счёт.


Мы же мегополисом стали, третим городом РК. Так что таких расспилов будут намнооого чаще!!!
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  Directrix 21.05.2019 в 12:46:53   # 721190
А где зын зын? Он дороги в городе собирается делать???Что-то его не видно вообще как на второй строк пришел, все пиар закончился?
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  NАVIGATOR 21.05.2019 в 12:52:04   # 721193
Цитата: shy_ric от 21.05.2019 06:25:39
на сколько понимаю по граниту не очень удобно на велосипеде ехать.. асфальт глаже... но кому это надо.. не для велосипедистов же делают дорожку...

Это наверное чтобы на байках особо не разгонялись. Если конечно это точно велодорожки, а не тротуар или просто замощенная тропинка.
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  Рамзес 21.05.2019 в 13:32:48   # 721199
Это не велодорожки,они рядом и чем покроют
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  332-712 21.05.2019 в 13:45:42   # 721201
Всё вам не так, балехоры
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  jumanjiqz 21.05.2019 в 14:26:26   # 721206
Если не делают ничего, то кричите почему не делают, если что-то делают то шумите почему делают и все вам не так, вы как-то определитесь господа вечнонедовольные! А может и не володорожка это вовсе, еще главное не закончили, а столько воя!?
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  alpha_portal 21.05.2019 в 14:26:55   # 721207
Да пусть делают че хотят. Главно чеб красиво и по уму. А так пусть хоть золотом выложат.
А так конечно велодорожка с деревьями по середине - это сильно!
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  КЕДЫ 21.05.2019 в 14:32:53   # 721209
Блин это же круто. Радоваться бы надо нет обосрут всё. Не эта ли дама вой подняла года два назад типа сказочные сады вокруг универа вырубили, а по сути чахлые ненужные кустики покосили
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  bolatbol 21.05.2019 в 17:17:39   # 721222
Цитата: КЕДЫ от 21.05.2019 08:32:53
Блин это же круто. Радоваться бы надо нет обосрут всё. Не эта ли дама вой подняла года два назад типа сказочные сады вокруг универа вырубили, а по сути чахлые ненужные кустики покосили

Вырубили самшит, очень ценная древесина, кустик на базаре около 5000 стоит. Растет очень медленно, но самшитовые шкатулки, фигурки по цене ювелирных изделий.
Гранит дорог, а покупается из бюджета. На ремонт школы требуют с родителей, на операции детей за границей, на увеличение пенсий нет денег, а на гранитные дорожки и соломенных белок сотни миллионов есть. Почему надо мириться с разбазариванием бюджета, а не постоянно поднимать вой хотя бы в соц.сетях?
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