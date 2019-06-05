На работу в Чехию за 1000уе, развод?

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Konstant 05 Июня 2019 в 16:40:53
Комментарии, по рейтингу, по дате
интереснож .. мне например интересно былоп почитать ..
Цитата: Konstant от 05.06.2019 12:05:24
Мне тоже что дальше будет интересно. Как что поделюсь. А пока есть у кого опыт с такими фирмами?
Мне тоже что дальше будет интересно. Как что поделюсь. А пока есть у кого опыт с такими фирмами?
определить что и как сможешь сам, дам расклад по визам что и как а выводы делай сам
постараюсь разложить по полочкам ( сам имею действующую визу шенген тип D трехгодовая )
вначале знай что для того чтобы попасть в Чехию нужно делать шенгенскую визу ( если фирма левая то шенген будет делаться не через посольство-консульство Чехии, а через другие страны которые более лояльно раздают шенген визы )
так вот если окажется что через Чехию, то для начало тебе дадут визу С типа, это по моему с правом нахождения в стране до 1 месяца или максимум что тебе светит это 90 дней ( при этом указывается коридор срок когда ты сможешь использовать эти дни ) обычно если не более месяца , то коридор дается 180 дней ( а нахождение в стране 90 дней)
так вот если аферисты, то тебе скорее всего выдадут(сделают) визу простую туристическую до 1 месяца, ну а там уже по прибытию ( если ты долетишь до Чехии ) ДОСВИДОС ( наврятли ты отобьешь свои вложенные деньги за 30 дней по ТУРИСТИЧЕСКОЙ визе)
короче аферисты делают тебе шенген визу ( не обязательно через Чехию) и досвидос
так что если всё норм, но твоё присутствие ОБЯЗАТЕЛЬНО в консульстве при сдаче биометрических данных, аферитсы это явно делать не будут
при получении шенгена если у фирмы есть договор и прочие легальные доки, то тебе выдадут шенген ДОЛГОСРОЧНЫЙ ,более 90 дней, а если вообще всё ЗАКОННО то можешь получить мульти визу типа D с правом работы на 1 , 3 или 5 лет
Цитата: Konstant от 05.06.2019 14:09:59
Ручную.подсобную.упаковочную
Ручную.подсобную.упаковочную
Там ведь немного платят. В ютубе полно роликов украинцы-гастарбайтеры выкладывают.
это то что 2 месяца для чего ждать?
если всё схвачено то шенген виза делается в течении 15 дней, некоторые посольства выдают и раньше к примеру немцы мне дали за 5 дней с момента подачи доков, супруге моей итальянцы деали в течении недели,
а вот случай был мы корпоративно решили в Грецию смотаться, так греки практически 3 недели морозили с визами, хорошо что теперь 3-х летная нашел дешевые билеты или по работе надо быстро раз и всё Европа
да и ещё у меня знакомые корейцы так много из их родни работают в Корее ( и не только этнические с визами для этнических корейцев ) но и так называемые нелегалы
по нелегалам ( по крайне мере всё понятно и ясно) основная проблема въезд в Корею, ну а там ЯВНОЕ нарушение законодательства и работают пока не надоест или пока не поймают
а что я вспомнил про Корею, так многие кто не через знакомых устраивался, на работу, обращались к так называемым помогайкам и главное УСЛОВИЕ что так называемые деньги за услуги ОТДАВАЛИ С ПЕРВЫХ ЗАРАБОТКОВ, так более честнее заработал и расплатился
так и ты предложи своим те кто тебя отправляет расплатиться с первого заработка, если в канторе ( фирме всё норм) то они дают добро, в их интересах чтоб ты начал работать и зарабатывать,
а если твоя фирма занимается только отправкой в зону шенген то тут явно кидалово, проще самому сделать визу узнать из русских сайтов ( те по крайне мере которые работают в Чехии ) за работу и вперёд,
те деньги которые ты отдашь местной фирме( будем надеется что это не аферисты)
ты по крайне мере сможешь истратить на первое время своего прибывания в стране
учитывая что собрался НЕЛЕГАЛЬНО находиться в стране, при хорошем раскладе не зная языка и не являясь гражданином ЕС то максимум что можно получить на ЧЕРНОВОЙ работе это 900-1100 евро и то если её найдешь ( пересчет в кронах) но при этом нужно отдать за жилье ( или жить как бы мягко сказать в спартанских условиях ) плюс еда ( хотя еда в Европе дешевая) то при хорошем варианте будет оставаться где то 400-500 евро, опять же повторюсь если работа будет за 1000 евро,
а так сезонная работа ( те которые сейчас перебивают белоруссы и украинцы ) стоит где то 700-800 евро, но так им легче у них страны( родина) рядом, это не нам ехать как говориться к черту на кулички, тем более у них автобусами ночь и всё Европа,
а отбить твои вложения не забывай про визу там надо визовый сбор плюс билеты, плюс страховка мед , плюс 1000 помогайкам нашим местным, так что на первые три месяца про то что бы что то заработать, я так думаю нужно забыть это при условии что работа будет постоянная и всегда
короче смотри тут ( надеюсь перевод сделаешь грамотный)
https://www.vfsglobal.com/Australia/Kazakhstan/Russian/faqs.html
а тут страница конкретно по работе и вакансии так что есть ХОРОШИЙ ШАНС уехать в Австралию на законных основаниях работать и пр рабочей визе
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АВСТРАЛИИ ( относительно РАБОЧЕЙ ВИЗЕ и вакансий )
так что тут на уровне правительства
а выбирать тебе что и как и где зарабатывать
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder