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На работу в Чехию за 1000уе, развод?
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Konstant 05 Июня 2019 в 16:40:53
Всем бобра! У кого есть опыт работы с местными фирмами по отправке на работу в Чехию? Поделитесь, просят около 1000 уе, и говорят что в течении 2 месяцев отправят, хотелось бы услышать мнения опытных, развод или нет.....
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 05.06.2019 в 16:58:28   # 722931
Нормальный работодатель сам дорогу оплачивает, стопудово лохотрон
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  Saturn 05.06.2019 в 17:27:31   # 722939
Огласите название фирмы отправителя
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  Yerla 05.06.2019 в 17:51:20   # 722942
тыб сходил .. заплатил .. и потом на ТИТУСе выложил бы историю о том как тебя ЛОХанули .. ну или НЕ лоханули ..

интереснож .. мне например интересно былоп почитать ..
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  Konstant 05.06.2019 в 18:05:24   # 722946
Мне тоже что дальше будет интересно. Как что поделюсь. А пока есть у кого опыт с такими фирмами?
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  Templar 05.06.2019 в 18:24:37   # 722954
Опыта как такового нету. Но пробиваю справки на эту тему. Самому интересно. В общем, из общения со многими я понял, что это лотерея. Найти добросовестного отправителя, или попасться на лохотрон, это как повезет. Вы же можете лишь уменьшить вероятность кидалова, наведя о конкретном отправителе как можно больше справок.
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  КЕДЫ 05.06.2019 в 19:55:28   # 722968
А какую работу предлагают? Ручную или что то интересное?
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  Konstant 05.06.2019 в 20:09:59   # 722970
Ручную.подсобную.упаковочную
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  Sandy 05.06.2019 в 21:24:31   # 722973
Добра и тебе! Знакомый уезжает на днях в Чехию. Да платил что то около этой суммы. Если уедет удачно постараюсь ответить через кого он отчалил. Подожди малость.
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  Konstant 05.06.2019 в 22:00:12   # 722974
Sandy будем признательны за информацию
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  acid 05.06.2019 в 22:00:59   # 722975
Вон Айтишник требуется на сеть АЗС. Подробности в объвлениях
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  портфил 05.06.2019 в 23:00:14   # 722976
Цитата: Konstant от 05.06.2019 12:05:24
Мне тоже что дальше будет интересно. Как что поделюсь. А пока есть у кого опыт с такими фирмами?


определить что и как сможешь сам, дам расклад по визам что и как а выводы делай сам

постараюсь разложить по полочкам ( сам имею действующую визу шенген тип D трехгодовая )

вначале знай что для того чтобы попасть в Чехию нужно делать шенгенскую визу ( если фирма левая то шенген будет делаться не через посольство-консульство Чехии, а через другие страны которые более лояльно раздают шенген визы )

так вот если окажется что через Чехию, то для начало тебе дадут визу С типа, это по моему с правом нахождения в стране до 1 месяца или максимум что тебе светит это 90 дней ( при этом указывается коридор срок когда ты сможешь использовать эти дни ) обычно если не более месяца , то коридор дается 180 дней ( а нахождение в стране 90 дней)

так вот если аферисты, то тебе скорее всего выдадут(сделают) визу простую туристическую до 1 месяца, ну а там уже по прибытию ( если ты долетишь до Чехии ) ДОСВИДОС ( наврятли ты отобьешь свои вложенные деньги за 30 дней по ТУРИСТИЧЕСКОЙ визе)

короче аферисты делают тебе шенген визу ( не обязательно через Чехию) и досвидос
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  портфил 05.06.2019 в 23:09:34   # 722978
ещё момент, аферисты если тупо разводят, то говорят что типа визу сделаем, но знай что если ты в последнее время не посещал шенген ( страны) и у тебя нет визы, то ВЫЕЗД В ПОСОЛЬСТВО( консульство ) в Алматы ( вроде не Нурсултан занимается жителями ЮКО ) по крайне мере я все визы и доки мои ( семьи родственников) и сотрудников отправлял в Алматы

так что если всё норм, но твоё присутствие ОБЯЗАТЕЛЬНО в консульстве при сдаче биометрических данных, аферитсы это явно делать не будут

при получении шенгена если у фирмы есть договор и прочие легальные доки, то тебе выдадут шенген ДОЛГОСРОЧНЫЙ ,более 90 дней, а если вообще всё ЗАКОННО то можешь получить мульти визу типа D с правом работы на 1 , 3 или 5 лет

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  КЕДЫ 05.06.2019 в 23:23:53   # 722979
Цитата: Konstant от 05.06.2019 14:09:59
Ручную.подсобную.упаковочную


Там ведь немного платят. В ютубе полно роликов украинцы-гастарбайтеры выкладывают.
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  портфил 05.06.2019 в 23:24:01   # 722980
и ещё ЧТО ЯВНО НАПРЯГАЕТ
это то что 2 месяца для чего ждать?
если всё схвачено то шенген виза делается в течении 15 дней, некоторые посольства выдают и раньше к примеру немцы мне дали за 5 дней с момента подачи доков, супруге моей итальянцы деали в течении недели,
а вот случай был мы корпоративно решили в Грецию смотаться, так греки практически 3 недели морозили с визами, хорошо что теперь 3-х летная нашел дешевые билеты или по работе надо быстро раз и всё Европа

да и ещё у меня знакомые корейцы так много из их родни работают в Корее ( и не только этнические с визами для этнических корейцев ) но и так называемые нелегалы
по нелегалам ( по крайне мере всё понятно и ясно) основная проблема въезд в Корею, ну а там ЯВНОЕ нарушение законодательства и работают пока не надоест или пока не поймают
а что я вспомнил про Корею, так многие кто не через знакомых устраивался, на работу, обращались к так называемым помогайкам и главное УСЛОВИЕ что так называемые деньги за услуги ОТДАВАЛИ С ПЕРВЫХ ЗАРАБОТКОВ, так более честнее заработал и расплатился

так и ты предложи своим те кто тебя отправляет расплатиться с первого заработка, если в канторе ( фирме всё норм) то они дают добро, в их интересах чтоб ты начал работать и зарабатывать,
а если твоя фирма занимается только отправкой в зону шенген то тут явно кидалово, проще самому сделать визу узнать из русских сайтов ( те по крайне мере которые работают в Чехии ) за работу и вперёд,
те деньги которые ты отдашь местной фирме( будем надеется что это не аферисты)
ты по крайне мере сможешь истратить на первое время своего прибывания в стране

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  портфил 06.06.2019 в 00:05:44   # 722981
и вот ещё на данный момент в Европе подчеркну на КОРОТКОЕ время прибывание делать нечего, вернее первые три месяца точно заработать не получиться,
учитывая что собрался НЕЛЕГАЛЬНО находиться в стране, при хорошем раскладе не зная языка и не являясь гражданином ЕС то максимум что можно получить на ЧЕРНОВОЙ работе это 900-1100 евро и то если её найдешь ( пересчет в кронах) но при этом нужно отдать за жилье ( или жить как бы мягко сказать в спартанских условиях ) плюс еда ( хотя еда в Европе дешевая) то при хорошем варианте будет оставаться где то 400-500 евро, опять же повторюсь если работа будет за 1000 евро,
а так сезонная работа ( те которые сейчас перебивают белоруссы и украинцы ) стоит где то 700-800 евро, но так им легче у них страны( родина) рядом, это не нам ехать как говориться к черту на кулички, тем более у них автобусами ночь и всё Европа,
а отбить твои вложения не забывай про визу там надо визовый сбор плюс билеты, плюс страховка мед , плюс 1000 помогайкам нашим местным, так что на первые три месяца про то что бы что то заработать, я так думаю нужно забыть это при условии что работа будет постоянная и всегда
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  портфил 06.06.2019 в 00:11:16   # 722982
не знаю как тебе, но кого я знаю и те кто из молодых-здоровых и шустрых я советую Австралию, кстати там даже на оф сайте Государственного миграционного центра есть МНОГО ХОРОШИХ вариантов для получения РАБОЧЕЙ ВИЗЫ в Австралию ( не туристической ) а РАБОЧЕЙ, и тем более по так называемым специальностям не требующих спец подготовки

короче смотри тут ( надеюсь перевод сделаешь грамотный)

https://www.vfsglobal.com/Australia/Kazakhstan/Russian/faqs.html

а тут страница конкретно по работе и вакансии так что есть ХОРОШИЙ ШАНС уехать в Австралию на законных основаниях работать и пр рабочей визе

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/working-in-australia/skill-occupation-list
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  портфил 06.06.2019 в 00:14:10   # 722983
кстати последняя ссылка это ссылка
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АВСТРАЛИИ ( относительно РАБОЧЕЙ ВИЗЕ и вакансий )
так что тут на уровне правительства

а выбирать тебе что и как и где зарабатывать

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
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