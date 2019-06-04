Разыскивается водитель шымкентского автобуса
danilov 04 Июня 2019 в 16:15:32
1 июня,примерно в 11.15-11.30 на остановке "Восток" было совершенно ДТП.Водитель автобуса маршрута 84 в спешке и будучи невнимателен,не дождавшись посадки пассажиров начал движение с открытыми дверьми.Пожилая женщина 65-и лет,поднявшись одной ногой на нижнюю ступень автобуса,потеряла равновесие и неудержавшись выпала из автобуса на ходу. При падении навзничь сильно ударилась затылком об асфальт и получила травму нижних конечностей.Потерявшую самоконтроль при ударе,и находившуюся в сильном стрессовом состоянии бабушку,водитель и кондуктор усадили в автобус и покинули место ДТП.Через несколько остановок ее высадили и уехали.Просим очевидцев происшествия сообщить Госномер этого автобуса.
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