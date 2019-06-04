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Разыскивается водитель шымкентского автобуса
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danilov 04 Июня 2019 в 16:15:32
1 июня,примерно в 11.15-11.30 на остановке "Восток" было совершенно ДТП.Водитель автобуса маршрута 84 в спешке и будучи невнимателен,не дождавшись посадки пассажиров начал движение с открытыми дверьми.Пожилая женщина 65-и лет,поднявшись одной ногой на нижнюю ступень автобуса,потеряла равновесие и неудержавшись выпала из автобуса на ходу. При падении навзничь сильно ударилась затылком об асфальт и получила травму нижних конечностей.Потерявшую самоконтроль при ударе,и находившуюся в сильном стрессовом состоянии бабушку,водитель и кондуктор усадили в автобус и покинули место ДТП.Через несколько остановок ее высадили и уехали.Просим очевидцев происшествия сообщить Госномер этого автобуса.
@kvonoksana
Комментарии, по рейтингу, по дате
  123456 04.06.2019 в 16:33:07   # 722808
в полицию обращались? там же миллиард камер, найти злоумышленника не будет проблемой
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  KAN13 04.06.2019 в 17:30:41   # 722817

Как всегда , нагадили и сбежали .
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