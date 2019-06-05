Большой теннис

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Inspektor 05 Июня 2019 в 15:00:25
Подскажите пожалуйста, есть ли в нашем славном городе Чимкенте секции по большому теннису, кроме комплекса на ул. Б.Момышулы?
Мне интересно есть ли другие секции платные, про бюджетную школу я не говорю. Туда берут только одаренных детей. Весь прогон идет через платные группы.
Или подскажите может есть тренера в частном порядке тренируют (пенсионеры к примеру).
В моем детстве всех брали в спортивные секции, способные давали результаты, а остальные тренировались для себя. Сейчас в бюджетное отделение спортивной секции не попасть просто так, это касается всех видов спорта (теннис, плавание, художественная гимнастика), где имеются платные школы.
По ходу детский спорт становится объектом рыночных отношений и бизнеса.
Комментарии, по рейтингу, по дате
наше все ент - курес, бокс ну и другие ударные виды спортика .. ваще проблем нет с местами хде можно тренироваться ..
Цитата: Сила от 05.06.2019 10:10:21
неужели не будет "смИшных комэнтов" типа "а я прочитал большой пенис АГАГАГАГА!!!" не?
неужели не будет "смИшных комэнтов" типа "а я прочитал большой пенис АГАГАГАГА!!!" не?
Вот же, один уже есть...