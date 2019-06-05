 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Большой теннис
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Inspektor 05 Июня 2019 в 15:00:25
Уважаемые титусяне!
Подскажите пожалуйста, есть ли в нашем славном городе Чимкенте секции по большому теннису, кроме комплекса на ул. Б.Момышулы?
Мне интересно есть ли другие секции платные, про бюджетную школу я не говорю. Туда берут только одаренных детей. Весь прогон идет через платные группы.
Или подскажите может есть тренера в частном порядке тренируют (пенсионеры к примеру).
В моем детстве всех брали в спортивные секции, способные давали результаты, а остальные тренировались для себя. Сейчас в бюджетное отделение спортивной секции не попасть просто так, это касается всех видов спорта (теннис, плавание, художественная гимнастика), где имеются платные школы.
По ходу детский спорт становится объектом рыночных отношений и бизнеса.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  koshkoed 05.06.2019 в 15:10:17   # 722912
Вроде были в сункаре по Байтурсынова. Между Некрасова и астраханцев а во дворах пятиэтажек
поощрить | покарать
  гримм 05.06.2019 в 15:13:25   # 722913
Раньше был между спартаком и центральным парком, ща незнаю!!!
поощрить | покарать
  A5 05.06.2019 в 16:01:28   # 722917
Вроде раньше был на стадионе "Динамо". Там и площадки есть.
поощрить (1) | покарать
  Yerla 05.06.2019 в 16:09:58   # 722919
буржуи .. тенис панимаш большой .. канеш тут бизнес .. вроде как аля буржуйский спортик ..

наше все ент - курес, бокс ну и другие ударные виды спортика .. ваще проблем нет с местами хде можно тренироваться ..
поощрить (2) | покарать
  Сила 05.06.2019 в 16:10:21   # 722920
неужели не будет "смИшных комэнтов" типа "а я прочитал большой пенис АГАГАГАГА!!!" не?
поощрить | покарать
  332-712 05.06.2019 в 16:40:20   # 722929
Цитата: Сила от 05.06.2019 10:10:21
неужели не будет "смИшных комэнтов" типа "а я прочитал большой пенис АГАГАГАГА!!!" не?


Вот же, один уже есть...
поощрить | покарать
  КЕДЫ 05.06.2019 в 17:16:49   # 722936
На Динамо раньше был. Ходили помню смотреть на девушек в теннисных юбочках туда.
поощрить | покарать
  Софруджу 05.06.2019 в 18:26:04   # 722955
Справедливости ради, надо сказать, что в большинство секций и в советское время был отбор. Кое-куда довольно жёсткий. Кое-куда брали почти всех, но потом активно отсеивали. И чтобы остаться в секции тоже надо было иметь какой-никакой талант, ну, или хотя бы огромное трудолюбие и идеальную дисциплинированность. В таком случае тренер, конечно, видел, что ничего такого из тебя не выйдет, но не прогонял за усердие.Другое дело, что секций было такое великое множество, что где-нибудь мог себя найти почти каждый
поощрить | покарать
  звукач 05.06.2019 в 18:32:40   # 722956
ну пока не все еще платное. например на "Марсе"баскетбольная секция бесплатная,тренера очень хорошие.За полгода занятий дочка очень окрепла да и результат смотрю неплохой.Насчет тенниса не знаю... но теннис всегда был недешевым спортом.Про хоккей я даже говорить не буду одна аммуниция тысяч под 200 выйдет.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь