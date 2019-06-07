Взрыв на АГЗС

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danilov 07 Июня 2019 в 12:49:24
В 11:03 поступило сообщение о возгорании на территории газового хранилища по адресу: г. Шымкент проспект Жибек жолы, б/н. В связи с угрозой взрыва по вызову были направлены силы и средства. В 11:20 по прибытию подразделений вызов номер 3 подтвержден.
Установлено, что на территории АГЗС ТОО «МУРАЗ» имеется 2 емкости хранения газа по 200 куб. метров каждая, опорожненные (пустые), горит одна емкость открытым пламенем (остатки газовой смеси), вторая на защите (охлаждается).
Также на территории АГЗС взорвалось 2 автоцистерны емкостью 7 куб. метров и 2 автоцистерны по 50 куб. метров. По данным, имеется 1 пострадавший, 1999 года рождения, сотрудник объекта.
Пожар локализован в 12:21. На ликвидации была задействована 21 единица техники и 90 человек личного состава.
Тем временем полиция Шымкента начала расследование по факту взрыва на газозаправочной станции.
Как уточнили в пресс-службе городского Департамента полиции, начато досудебное расследование по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности".
Это уже второй случай взрыва газового оборудования на заправках за последние двое суток. Напомним, что 5 июня на территории автогазовой заправочной станции ТОО «Кызылорда Газ» во время заправки автобуса произошел хлопок газа воздушной смеси без разрушения и горения, пострадал один человек.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Directrix от 07.06.2019 07:10:18
только бы без жертв.
только бы без жертв.
Один 20 летний пацан, 90% ожога 2-3 степени!
Цитата: babki от 07.06.2019 07:04:05сначала пытался прислушаться к звукам двигателя на видео, а потом понял что за гидрики там
У оператора гидрокомпенсатор стучит
У оператора гидрокомпенсатор стучит
Цитата: DAVIK88 от 07.06.2019 07:59:42
Цитата: babki от 07.06.2019 07:04:05сначала пытался прислушаться к звукам двигателя на видео, а потом понял что за гидрики там
У оператора гидрокомпенсатор стучит
У оператора гидрокомпенсатор стучит
посмотрю только из-за гидриков