Пожар с взрывом на газовой заправке «МурАЗ» в мкр. Тассае г.Шымкент

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
deluxe7252 12 Июня 2019 в 15:55:07
Информация о пожаре в ТОО «МурАЗ» 07.06.2019 В 11.03 ч. поступило сообщение о загорании на территории автогазозаправочной станции (АГЗС) по проспекту Жибек жолы г. Шымкент. В связи с угрозой взрыва по вызову 3 были направлены силы и средства. Первые пожарные подразделения прибыли в 11.20. Установлено, что на территории ГНС ТОО "МУРАЗ" имеется 2 емкости хранения газа по 200 куб.метра каждая, опорожненные (пустые), горела одна емкость открытым пламенем (остатки газовой смеси), в целях защиты вторая емкость охлаждалась с помощью подачи воды пожарных подразделений. Также на территории АГЗС взорвались 2 автоцистерны емкостью 7 куб.метров и 2 автоцистерны по 50 куб.метров. На месте происшествия пострадал работник станции мужчина 1999 года рождения. Пожар локализован 12.21 ч. и ликвидирован в 12.53.На тушении пожара были задействованы 21 единица техники и 90 человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент. Причины и размеры материального ущерба выясняются.Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент
Комментарии, по рейтингу, по дате
Comandante 12.06.2019 в 20:38:29 # 723646
Цитата: DITRX от 12.06.2019 10:57:40пеной тушат ЛВЖ, газ просто выгарает. Видел взрывом направленным сбивают пламя или реактивной струёй.
Почему не тушат пеной ? Видно же что водой не получается. Понятно что они хотят охладить оставшиеся цистерны но все же.
Почему не тушат пеной ? Видно же что водой не получается. Понятно что они хотят охладить оставшиеся цистерны но все же.