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Пожар с взрывом на газовой заправке «МурАЗ» в мкр. Тассае г.Шымкент
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deluxe7252 12 Июня 2019 в 15:55:07
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  GoodZone 12.06.2019 в 15:57:25   # 723618
А виновного уже назначили нашли?
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  DITRX 12.06.2019 в 16:57:40   # 723625
Почему не тушат пеной ? Видно же что водой не получается. Понятно что они хотят охладить оставшиеся цистерны но все же.
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  Comandante 12.06.2019 в 20:38:29   # 723646
Цитата: DITRX от 12.06.2019 10:57:40
Почему не тушат пеной ? Видно же что водой не получается. Понятно что они хотят охладить оставшиеся цистерны но все же.
пеной тушат ЛВЖ, газ просто выгарает. Видел взрывом направленным сбивают пламя или реактивной струёй.
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