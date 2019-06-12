Пожар с взрывом на газовой заправке «МурАЗ» в мкр. Тассае г.Шымкент

Информация о пожаре в ТОО «МурАЗ» 07.06.2019 В 11.03 ч. поступило сообщение о загорании на территории автогазозаправочной станции (АГЗС) по проспекту Жибек жолы г. Шымкент. В связи с угрозой взрыва по вызову 3 были направлены силы и средства. Первые пожарные подразделения прибыли в 11.20. Установлено, что на территории ГНС ТОО "МУРАЗ" имеется 2 емкости хранения газа по 200 куб.метра каждая, опорожненные (пустые), горела одна емкость открытым пламенем (остатки газовой смеси), в целях защиты вторая емкость охлаждалась с помощью подачи воды пожарных подразделений. Также на территории АГЗС взорвались 2 автоцистерны емкостью 7 куб.метров и 2 автоцистерны по 50 куб.метров. На месте происшествия пострадал работник станции мужчина 1999 года рождения. Пожар локализован 12.21 ч. и ликвидирован в 12.53.На тушении пожара были задействованы 21 единица техники и 90 человек личного состава Службы пожаротушения ДЧС г.Шымкент. Причины и размеры материального ущерба выясняются.Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС г.Шымкент