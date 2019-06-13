 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Блоги
Про ЭирАстана и ФлайАрыстан
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Yerla 13 Июня 2019 в 15:34:34
Раньше у ЭирАстана были прямые рейсы Алматы - Уральск.
Теперь ЭирАстаной в Уральск из Алматы можно попасть через Нур-Султан. Прямого рейса нет.

А напрямую Алматы-Уральск, запулили ФлайАрыстан (дочка ЭирАстаны).

Убрали эдакую конкуренцию.

Хитро правда. Знают ведь что не очень хочется людям куковать лишних несколько часов.
А значит будут брать билеты на ФлайАрыстан .. чтобы напрямую Алматы - Уральск.

а акционных дешевых то билетов ФлайАрытсан не много .. выходит что основную массу заполняют "дорогие" билеты ..

вот и получается чтобы заполнить полным самолет ФлайАрыстан, они убрали рейс ЭирАстаны ..

И кстати, самолеты в Уральск заполняют полностью .. хрен купишь на ближайшие даты билет ..

Здорово придумали правда ? ..
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Joykin 13.06.2019 в 18:51:18   # 723762
Да пи$@(&*^@!&*(H&*@^#зы
поощрить | покарать
  NАVIGATOR 13.06.2019 в 20:22:25   # 723770
Quote:
Раньше у ЭирАстана были прямые рейсы Алматы - Уральск.

Quote:
вот и получается чтобы заполнить полным самолет ФлайАрыстан, они убрали рейс ЭирАстаны ..

В чём проблема? Кроме дочки ЭйрАстаны, с Алматы в Уральск ещё БекЭйр и Скат летают. Если заполняемость самолетов невысокая, нафига материнской компании конкурировать с дочкой. До ремонта ВПП туда вообще только Скат и БекЭйр летал.Эйр Астана не хотела рисковать своими самолетами
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь