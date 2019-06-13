Про ЭирАстана и ФлайАрыстан

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Yerla 13 Июня 2019 в 15:34:34
Теперь ЭирАстаной в Уральск из Алматы можно попасть через Нур-Султан. Прямого рейса нет.
А напрямую Алматы-Уральск, запулили ФлайАрыстан (дочка ЭирАстаны).
Убрали эдакую конкуренцию.
Хитро правда. Знают ведь что не очень хочется людям куковать лишних несколько часов.
А значит будут брать билеты на ФлайАрыстан .. чтобы напрямую Алматы - Уральск.
а акционных дешевых то билетов ФлайАрытсан не много .. выходит что основную массу заполняют "дорогие" билеты ..
вот и получается чтобы заполнить полным самолет ФлайАрыстан, они убрали рейс ЭирАстаны ..
И кстати, самолеты в Уральск заполняют полностью .. хрен купишь на ближайшие даты билет ..
Здорово придумали правда ? ..
Комментарии, по рейтингу, по дате
Раньше у ЭирАстана были прямые рейсы Алматы - Уральск.
Quote:
вот и получается чтобы заполнить полным самолет ФлайАрыстан, они убрали рейс ЭирАстаны ..
В чём проблема? Кроме дочки ЭйрАстаны, с Алматы в Уральск ещё БекЭйр и Скат летают. Если заполняемость самолетов невысокая, нафига материнской компании конкурировать с дочкой. До ремонта ВПП туда вообще только Скат и БекЭйр летал.Эйр Астана не хотела рисковать своими самолетами